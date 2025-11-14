Мы отправимся на атмосферную экскурсию по Вечному городу, где за каждым поворотом — увлекательная история. Гуляем в маленькой группе, каждому достанется своя доля внимания и времени. Вы увидите ключевые достопримечательности Рима за 3 часа и успеете узнать город до полудня. А потом — пойдёте дальше уже уверенно, как местные.
Описание экскурсии
- Прогуляемся по улице Кондотти — сверкающей витринами люксовых брендов
- Выйдем на Виа дель Корсо — улицу лошадиных бегов и демократичного шоппинга
- Задержимся у фонтана Треви, чтобы загадать желание
- А в финале поднимемся на Капитолийский холм — отсюда открывается потрясающий утренний вид на античные форумы и величественный Колизей
На маршруту вы увидите:
- Знаменитый Пантеон, храм Адриана и площадь Навона с ожившими фонтанами
- Площадь Ларго Арджентина, где римские кошки стерегут древние руины
- Площадь Венеции и площадь Барберини с фонтаном Тритона
- Обелиск Саллюстия и виллы Медичи
- Испанскую лестницу с панорамой на площадь Испании и фонтан-лодочку Бернини
По дороге — немного истории, философии, скрытых уголков и городских легенд. Мы поговорим о Риме: его прошлом и настоящем, архитектуре, культуре и том, как устроен этот удивительный город.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Место начала и завершения?
На площади Барберини
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
