Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы отправимся на атмосферную экскурсию по Вечному городу, где за каждым поворотом — увлекательная история. Гуляем в маленькой группе, каждому достанется своя доля внимания и времени. Вы увидите ключевые достопримечательности Рима за 3 часа и успеете узнать город до полудня. А потом — пойдёте дальше уже уверенно, как местные.