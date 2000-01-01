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in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!

4.8
11 отзывов
Gianni B.
Gianni B. – Гид из Рима
Семичасовая гастро экскурсия ⛳ по итальянской провинции Фраскати.

Вы сможете не только увидеть замок 🏰 Гандольфо и вулканическое озеро, Ватиканскую обсерваторию и греческое аббатство Святого Нила, но и познакомиться с ремесленным ручным производством вина (Fraschetta).

По ходу экскурсии 🧭 вы также сможете отведать местные деликатесы и домашнее вино 🍷, наслаждаясь живописным видом на Рим.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €80 за человека

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in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!
in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!

Что вы увидите

  • Посетите Castelli Romani
  • Фраскати
  • Аричча
  • неми
  • Appia Antica
  • Castel Gandolfo
Опыте "Fraschette"
Древний обычай Фраскати позволяет нам покупать продукты по пути, а затем пойти и посидеть в комнате под названием Фраскетта, где мы могли бы попробовать наши продукты... и владелец, который рад нашему присутствию, сможет предложить нам свое домашнее вино 🍷 из своего виноградника... Этот обычай 40 лет назад был везде по всей Италии, и в любом уголке улицы, сегодня, благодаря новым законам о питании, он почти полностью исчез... но frascati сопротивляется хорошо, fraschette есть не так много и ценится римлянами, итальянцами, а также многими иностранцами...
Здесь всегда легко общаться с другими клиентами или местными жителями, заводить друзей и спрашивать советы о местах для посещения, продуктах для покупки, историях о месте! Одним из продуктов, которые мы попробуем, является porchetta, блюдо, которому 2000 лет, блюдо, которое по ньо-йоркс тайм определено как одно из первых 5 блюд в мире, которое нужно попробовать хотя бы раз в жизни!
Волшебный спуск по дороге в Ариччу (Ariccia)
В этом месте происходит необычное явление: по прямому подъему все, что стоит на земле, вместо того, чтобы спуститься, начинает двигаться наверх. Загадочное место, где кажется, что гравитационное поле полностью изменено. По этой причине этот “спуск” всегда называли самыми разными именами такими как: «восхождение с привидениями» или «восхождение дьявола».
Озеро Неми
Священное и таинственное озеро, полное легенд.
Вы можете посетить руины храма Дианы, который в древние времена достигал 45 000 квадратных метров, и музея римских кораблей, где у вас будет четкое представление об удивительных методах строительства, достигнутых римлянами... Я смогу рассказать историю 📖 и легенду о гигантском скрытом корабле 🛳️ императора калигула!
Дегустация клубники «Неми» которые растут целый год
Божественные плоды, оставленные Венерой
Замок Гандольфо и вулканическое озеро
Вы увидите кастелло Гандольфо — летнюю резиденцию римских пап — и сможете искупаться в вулканическом озере. Ознакомитесь с Ватиканской обсерваторией, где местные ученые ищут инопланетную жизнь.
VIA APPIA ANTICA – REGINA VIARUM
Via Appia Antica, на мой взгляд, считается одной из самых важных достопримечательностей 🏛️ Рима. Способность Римской империи мобилизовать армии и развивать связи с ее провинциями была основана на хороших дорогах. Эта самая древняя из дорог является отличным примером этого, а также дает представление о жизни в Римской республике и империи.
Есть ряд катакомб, римских руин, фрагментов оригинальной дороги и некоторых достопримечательностей, которые просто впечатляют, например, музей 🖼 Сесилии Метеллы и соседних домов, дворец и ипподром императора Максенция. Некоторые из этих достопримечательностей являются бесплатными, а другие взимают плату.
………………..
Следует отметить, что на протяжении всей прогулки я буду рассказывать вам о старых забытых легендах, текущих неопубликованных или интригующих фактах, таинственных рассказах и т. Д. ... о Фраскати, римских замках и Риме... короче, обо всем, что вы не найдете в классических путеводителях, и что никогда ни один гид не скажет вам!
Уверяю вас, принесите с собой ручку и бумагу, что-бы вы могли записать все важные советы, например; что можно сделать, посмотреть, купить и покушать, во время вашего дальнейшего пребывания в Риме!
Что входит
  • с группы из 2- 4 чел, не более
  • Услуги local friend в течение всей поездки
Что не входит
  • обеды и ужины
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!
in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!
in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!
in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!
in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!
in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!
in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!
in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Gianni B.
Gianni B.
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11 отзывов оставили туристы

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