Если вы впервые в Риме, рекомендуем начать с очень интересной и самой популярной пешей экскурсии 🧭 "Здравствуй, Рим", которая идеально подходит для полного знакомства с городом.

Индивидуальная пешая экскурсия ⛳ только для Вашей компании! 3. 5 часа наедине с Вечным городом!

Наш русский гид заберет Вас из Вашего отеля/апартаментов и покажет самые интересные и живописные места по обеим берегам Тибра!

Мы увидим все самые известные и захватывающие достопримечательности 🏛️ исторического центра Вечного города от Капитолийского Холма до площади Венеции, от барочной площади Навона до великого Пантеона, "киношных переулков" римского центра и спрятанных тайных местечках города, о которых не пишут путеводители, но которые заставят Вас влюбиться ❤️ в Рим! И, конечно же, мы подскажем вам, что еще можно посмотреть в Риме, как купить билеты 🎫 в музеи 🖼 и на транспорт, где можно вкусно поесть, и многое другое!

Прогулка включает и самую древнюю часть Рима — Колизей и Римский Форум (только внешний осмотр). Вы узнаете, что на самом деле творилось на арене грандиозного амфитеатра, почему Рим похож на слоеный пирог, как выглядела ежедневная древнеримская «газета» и много других интересных фактов, доставшихся нам из великого прошлого Вечного города.

После чего мы заберемся на Капитолийский холм и посмотрим на всю историческую часть города с высоты полета чаек. Вспомним легенды о римских близнецах, понаблюдаем, как античные храмы превращались в христианские церкви, насладимся архитектурным гением Микеланджело.

На площади Аргентина, островке древности современного города, вас удивит самая большая кошачья колония в Риме. А церковь ⛪ Санта-Мария-сопра-Минерва раскроет тайны инквизиции.

Маршрут нашей прогулки включает все основные достопримечательности центра Рима: Марсово поле, фонтан ⛲ Треви, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции, Капитолий, памятник Витториано, площадь Ларго Арджентина. Плюс все многочисленные римские детали-достопримечательности, которые мы встретим на нашем пути, гуляя не туристическими тропами.

После завершения экскурсии мы можем пообедать в местном ресторанчике, в котором попробуем типичные блюда римской кухни 🥧