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Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»

4.9
25 отзывов
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Всего за 3, 5 часа мы обойдем главные достопримечательности 🏛️ города, которые раньше вы могли видеть только в путеводителях.

Обязательно осмотрим не только известные всем центральные площади, но и заглянем в таинственные переулки, полные тайн и загадок, а также узнаем где в Риме можно съесть самое вкусное мороженое и выпить 🍹 самый крепкий кофе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €160 за экскурсию

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Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»

Что вы увидите

  • Марсово поле
  • Колизей (снаружи)
  • Римский форум (снаружи)
  • Площадь Испании
  • Фонтан Треви
  • Площадь Навона
  • Пантеон
  • Площадь Венеции
  • Капитолий
  • Памятник Витториано
  • площадь Ларго Арджентина
  • район Трастевере
  • площадь Минервы
  • панорамные площадки Рима
Если вы впервые в Риме, рекомендуем начать с очень интересной и самой популярной пешей экскурсии 🧭 "Здравствуй, Рим", которая идеально подходит для полного знакомства с городом.
Индивидуальная пешая экскурсия ⛳ только для Вашей компании! 3. 5 часа наедине с Вечным городом!
Наш русский гид заберет Вас из Вашего отеля/апартаментов и покажет самые интересные и живописные места по обеим берегам Тибра!
Мы увидим все самые известные и захватывающие достопримечательности 🏛️ исторического центра Вечного города от Капитолийского Холма до площади Венеции, от барочной площади Навона до великого Пантеона, "киношных переулков" римского центра и спрятанных тайных местечках города, о которых не пишут путеводители, но которые заставят Вас влюбиться ❤️ в Рим! И, конечно же, мы подскажем вам, что еще можно посмотреть в Риме, как купить билеты 🎫 в музеи 🖼 и на транспорт, где можно вкусно поесть, и многое другое!
Прогулка включает и самую древнюю часть Рима — Колизей и Римский Форум (только внешний осмотр). Вы узнаете, что на самом деле творилось на арене грандиозного амфитеатра, почему Рим похож на слоеный пирог, как выглядела ежедневная древнеримская «газета» и много других интересных фактов, доставшихся нам из великого прошлого Вечного города.
После чего мы заберемся на Капитолийский холм и посмотрим на всю историческую часть города с высоты полета чаек. Вспомним легенды о римских близнецах, понаблюдаем, как античные храмы превращались в христианские церкви, насладимся архитектурным гением Микеланджело.
На площади Аргентина, островке древности современного города, вас удивит самая большая кошачья колония в Риме. А церковь ⛪ Санта-Мария-сопра-Минерва раскроет тайны инквизиции.
Маршрут нашей прогулки включает все основные достопримечательности центра Рима: Марсово поле, фонтан ⛲ Треви, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции, Капитолий, памятник Витториано, площадь Ларго Арджентина. Плюс все многочисленные римские детали-достопримечательности, которые мы встретим на нашем пути, гуляя не туристическими тропами.
После завершения экскурсии мы можем пообедать в местном ресторанчике, в котором попробуем типичные блюда римской кухни 🥧
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание на русском языке
Что не входит
  • Посещение достопримечательностей внутри
  • Автомобиль
  • Личные расходы
  • Для групп размером от 12 до 20 человек на месте за дополнительную плату можно приобрести наушники ( 1, 5€ за человека).
Начало
🚩 Ваш отель (если он расположен в центре Рима)
Место завершения
🏁 По желанию гостя
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»
Индивидуальная обзорная экскурсия «Здравствуй, Рим!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
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25 отзывов оставили туристы

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