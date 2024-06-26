Индивидуальная обзорная по главным достопримечательностям Рима

Предлагаем отправиться на прогулку по Риму в компании профессионального гида.

Вы не только познакомитесь с главными достопримечательностями города, но и узнаете интересные факты и легенды, связанные с каждым из мест.

Наша обзорная экскурсия по Риму станет для вас незабываемым путешествием, которое оставит множество приятных впечатлений.
Индивидуальная обзорная по главным достопримечательностям Рима
Индивидуальная обзорная по главным достопримечательностям Рима
Индивидуальная обзорная по главным достопримечательностям Рима
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Мы предлагаем вам познакомиться с главными достопримечательностями города за один день. Наша экскурсия проводится с профессиональным гидом, который расскажет вам все о Риме и его истории. Наша особенность — мы покажем вам не только известные места, но и расскажем интересные факты и легенды, связанные с каждой достопримечательностью. Вы узнаете, почему Испанская лестница называется именно так и каким образом был создан фонтан Треви. Мы начнем экскурсию со знаменитой Испанской лестницы, где вы сможете насладиться прекрасным видом на город. Затем мы отправимся к фонтану Треви, где вы сможете бросить монетку в воду и загадать желание. Далее мы посетим площадь Венеции и увидим невероятную архитектуру памятника Виктору Эмануэлю II, который был первым итальянским королем после объединения страны. Рядом с памятником находится Национальный памятник, на котором вы сможете увидеть рельефные скульптуры, символизирующие единство Италии. После этого мы отправимся к Пантеону — удивительному зданию, которое было построено еще в 27 году до нашей эры. Здесь находится гробница Рафаэля, а также других знаменитостей Италии. Наконец, мы посетим прекрасную площадь Навона, окруженную красивыми барочными зданиями и украшенную фонтанами и скульптурами. Здесь вы сможете попробовать традиционную римскую кухню и насладиться атмосферой старого города. Мы уверены, что наша обзорная экскурсия по Риму станет для вас незабываемым путешествием, которое оставит множество приятных впечатлений. Присоединяйтесь к нам и откройте Рим вместе с нами.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Испанская лестница
  • Фонтан Треви
  • Площадь Венеции
  • Пантеон
  • Площадь Навона
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Colosseo
Завершение: Площадь Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Спасибо
  • Что выбрали нас! Наш менеджер свяжется с вам и скажет место встречи для экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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