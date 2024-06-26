Предлагаем отправиться на прогулку по Риму в компании профессионального гида.
Вы не только познакомитесь с главными достопримечательностями города, но и узнаете интересные факты и легенды, связанные с каждым из мест.
Наша обзорная экскурсия по Риму станет для вас незабываемым путешествием, которое оставит множество приятных впечатлений.
Вы не только познакомитесь с главными достопримечательностями города, но и узнаете интересные факты и легенды, связанные с каждым из мест.
Наша обзорная экскурсия по Риму станет для вас незабываемым путешествием, которое оставит множество приятных впечатлений.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Мы предлагаем вам познакомиться с главными достопримечательностями города за один день. Наша экскурсия проводится с профессиональным гидом, который расскажет вам все о Риме и его истории. Наша особенность — мы покажем вам не только известные места, но и расскажем интересные факты и легенды, связанные с каждой достопримечательностью. Вы узнаете, почему Испанская лестница называется именно так и каким образом был создан фонтан Треви. Мы начнем экскурсию со знаменитой Испанской лестницы, где вы сможете насладиться прекрасным видом на город. Затем мы отправимся к фонтану Треви, где вы сможете бросить монетку в воду и загадать желание. Далее мы посетим площадь Венеции и увидим невероятную архитектуру памятника Виктору Эмануэлю II, который был первым итальянским королем после объединения страны. Рядом с памятником находится Национальный памятник, на котором вы сможете увидеть рельефные скульптуры, символизирующие единство Италии. После этого мы отправимся к Пантеону — удивительному зданию, которое было построено еще в 27 году до нашей эры. Здесь находится гробница Рафаэля, а также других знаменитостей Италии. Наконец, мы посетим прекрасную площадь Навона, окруженную красивыми барочными зданиями и украшенную фонтанами и скульптурами. Здесь вы сможете попробовать традиционную римскую кухню и насладиться атмосферой старого города. Мы уверены, что наша обзорная экскурсия по Риму станет для вас незабываемым путешествием, которое оставит множество приятных впечатлений. Присоединяйтесь к нам и откройте Рим вместе с нами.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Испанская лестница
- Фонтан Треви
- Площадь Венеции
- Пантеон
- Площадь Навона
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Colosseo
Завершение: Площадь Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Спасибо
- Что выбрали нас! Наш менеджер свяжется с вам и скажет место встречи для экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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