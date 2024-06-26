Описание экскурсии

Мы предлагаем вам познакомиться с главными достопримечательностями города за один день. Наша экскурсия проводится с профессиональным гидом, который расскажет вам все о Риме и его истории. Наша особенность — мы покажем вам не только известные места, но и расскажем интересные факты и легенды, связанные с каждой достопримечательностью. Вы узнаете, почему Испанская лестница называется именно так и каким образом был создан фонтан Треви. Мы начнем экскурсию со знаменитой Испанской лестницы, где вы сможете насладиться прекрасным видом на город. Затем мы отправимся к фонтану Треви, где вы сможете бросить монетку в воду и загадать желание. Далее мы посетим площадь Венеции и увидим невероятную архитектуру памятника Виктору Эмануэлю II, который был первым итальянским королем после объединения страны. Рядом с памятником находится Национальный памятник, на котором вы сможете увидеть рельефные скульптуры, символизирующие единство Италии. После этого мы отправимся к Пантеону — удивительному зданию, которое было построено еще в 27 году до нашей эры. Здесь находится гробница Рафаэля, а также других знаменитостей Италии. Наконец, мы посетим прекрасную площадь Навона, окруженную красивыми барочными зданиями и украшенную фонтанами и скульптурами. Здесь вы сможете попробовать традиционную римскую кухню и насладиться атмосферой старого города. Мы уверены, что наша обзорная экскурсия по Риму станет для вас незабываемым путешествием, которое оставит множество приятных впечатлений. Присоединяйтесь к нам и откройте Рим вместе с нами.