  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Пешеходная обзорная экскурсия по Риму

4.6
514 отзывов
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Чтобы увидеть основные исторические локации Рима, вам понадобится всего 2 часа и влюбленный в город 🏙️ экскурсовод.

Во время прогулки вы посетите не только основные достопримечательности: Капитолийский холм, фонтан ⛲ Треви, но и узнаете интересные факты о повседневной жизни итальянцев, увидите, где ужинают местные жители и где попробовать лучшее в Риме джелато.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

    Заказать экскурсию
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму

Что вы увидите

  • Красный маршрут:
  • Большой Цирк, холм Палатин, Бычий Форум, Уста Истины, театр Марцелло, Капитолийский холм, Площадь Венеции, монумент Витториано, Марсово поле, Пантеон, площадь Навона, фонтан Четырех рек, дворец Мадама, фонтан Треви, Ларго Арждентина.
  • Синий маршрут:
  • Сад Роз, холм Авентин, Апельсиновый сад, Базилика Святой Сабины, вилла Мальтийского ордена, набережная Тибра, понте Ротто, понте Фабрицио, Район бывшего еврейского гетто, истинной римский район Трастевере, площадь Трилуссы, улица Джулия, вилла Фарнезина, знаменитая площадь Кампо де Фьори, потайные улочки, площади и мосты Рима.
Групповая пешеходная экскурсия-прогулка на русском языке по Риму. Ежедневно. При любом количестве участников. В любую погоду.
Мы рекомендуем посетить обзорную экскурсию ⛳ в ваш первый день в Риме. Это увлекательная и легкая прогулка 👣 с гидом-местным жителем, призванная дать вам первое представление о Вечном городе. Ведь количество достопримечательностей 🏛️ на один квадратный метр в Риме больше, чем в любой другой культурной столице Европы. На обзорной экскурсии 🧭 мы погрузимся в многовековую атмосферу Рима и увидим его главные достопримечательности и красоты. Пройдем по Риму не классическими туристическими тропами. Мы дадим вам полезные советы и ответим на все вопросы. На следующий день вам будет намного легче ориентироваться в Риме самостоятельно.
Маршрут нашей прогулки включает все основные достопримечательности Рима: фонтан ⛲ Треви, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции, Капитолий, памятник Витториано, Уста Истины, Апельсиновый Сад, театр Марцела, Кампо ди Фиори. Плюс все многочисленные римские детали-достопримечательности, которые мы встретим на нашем пути, гуляя не туристическими тропами.
У нас не будет академической информации из учебников. Мы расскажем вам про город 🏙️, его культуру, обычаи и любопытные особенности, в простой и легкой форме. Мы вместе погрузимся в многовековую историю 📖 и атмосферу Рима, поймем, как все устроено в городе, и, конечно, выясним, куда ведут все дороги.
Заходить в церкви и музеи 🖼 мы не будем. За время двухчасовой экскурсии это просто невозможно. Но ближе к завершению обзорной экскурсии по Риму мы можем сделать паузу на кофе или мороженое.
Экскурсия проводится без наушников.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
  • посещение музеев, церквей и пр. ( по желанию)
  • экскурсия проводится без наушников
Начало
🚩 метро Circo Massimo
Место завершения
🏁 Рим
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

514 отзывов оставили туристы

Rome W. проводит ещё 5 экскурсий

Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"
62
4 часа
Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"
184 отзыва
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
35
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
91 отзыв
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
35
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
82 отзыва
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
138
13 часов
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
77 отзывов
Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)
55
2 часа
Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)
65 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Риме

Музеи Ватикана и собор Святого Петра
60
3 часа
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
1411 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Колизей и Древний Рим
57
3 часа
Колизей и Древний Рим
522 отзыва
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
386 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Ежедневная прогулка по Риму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Риму
301 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Все дороги ведут в Рим
130
3.5 часа
Все дороги ведут в Рим
268 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
По Риму с ветерком
195
3 часа
По Риму с ветерком
243 отзыва
Незабываемая авто-прогулка в дружественной атмосфере по самым захватывающим уголкам города