Групповая пешеходная экскурсия-прогулка на русском языке по Риму. Ежедневно. При любом количестве участников. В любую погоду.

Мы рекомендуем посетить обзорную экскурсию ⛳ в ваш первый день в Риме. Это увлекательная и легкая прогулка 👣 с гидом-местным жителем, призванная дать вам первое представление о Вечном городе. Ведь количество достопримечательностей 🏛️ на один квадратный метр в Риме больше, чем в любой другой культурной столице Европы. На обзорной экскурсии 🧭 мы погрузимся в многовековую атмосферу Рима и увидим его главные достопримечательности и красоты. Пройдем по Риму не классическими туристическими тропами. Мы дадим вам полезные советы и ответим на все вопросы. На следующий день вам будет намного легче ориентироваться в Риме самостоятельно.

Маршрут нашей прогулки включает все основные достопримечательности Рима: фонтан ⛲ Треви, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции, Капитолий, памятник Витториано, Уста Истины, Апельсиновый Сад, театр Марцела, Кампо ди Фиори. Плюс все многочисленные римские детали-достопримечательности, которые мы встретим на нашем пути, гуляя не туристическими тропами.

У нас не будет академической информации из учебников. Мы расскажем вам про город 🏙️, его культуру, обычаи и любопытные особенности, в простой и легкой форме. Мы вместе погрузимся в многовековую историю 📖 и атмосферу Рима, поймем, как все устроено в городе, и, конечно, выясним, куда ведут все дороги.

Заходить в церкви и музеи 🖼 мы не будем. За время двухчасовой экскурсии это просто невозможно. Но ближе к завершению обзорной экскурсии по Риму мы можем сделать паузу на кофе или мороженое.

Экскурсия проводится без наушников.