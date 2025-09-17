В этом путешествии есть всё, за что мир обожает Италию: головокружительной красоты виды и панорамы, архитектура и искусство, история, вино и вкусная еда. Я расскажу, как отдыхал император Калигула и как в Риме строили дороги. А вы полакомитесь брускеттами, ароматным местным хлебом и сладкими ликёрами.
Описание экскурсии
Мы посетим три старинных городка — Аричча, Неми и Кастель-Гандольфо. У каждого из них — своя гастрономическая специфика. Я расскажу истории городов, мифы и легенды об этих холмах и озерах, а вы насладитесь рукотворной и природной красотой. И, конечно же, продегустируете всё, до чего сможете дотянуться:)
Вы узнаете:
- Где проводила романтический отпуск богиня Венера
- Как зародился Вечный город
- В чём заключался роскошный отдых на природе императора Калигулы
- Какими были соседи римлян — этруски
- Как строили первые дороги
И попробуете:
- Белые, красные и десертные вина (6 видов)
- Ликёры из земляники, лимона, дыни, фисташек
- Сырные и мясные деликатесы (по 6 видов)
- Брускетты с белым и чёрным трюфелем с соусами из грибов и овощей
- Вкуснейший местный хлеб
- Свежее оливковое масло
- Десерты из свежей земляники
Организационные детали
- Дегустация брускетт и ликёров включены в стоимость
- Дополнительные расходы: винная дегустация — €18 за чел. (сюда же входят для детей вода, сыр, колбасы, оливковое масло и хлеб), мясные и сырные дегустации — €1-5 за чел. Десерты, земляника, клубника и лесные ягоды — €5
- Дорога до первого городка займёт 30–40 минут в зависимости от трафика, возвращение в ваш отель после экскурсии — 1 час
- Экскурсию можно продлить за €120/час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 89 туристов
Мой роман с Италией длится давно. Случился он неслучайно — я много путешествовала и искала своё географическое место на этой планете. И вдруг Рим, вот прямо сразу, с первого шага
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга профессионал своего дела на высшем уровне!!! Это наша не первая экскурсия в Риме но от Ольги мы услышали огромное количество новой и интересной информации. При этом Ольга обладает богатым
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