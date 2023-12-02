Историко-гастрономические окрестности Рима

Индивидуальная экскурсия в Риме

Побывать в 3 уютных городках, узнать, где отдыхала Венера, и продегустировать вина, сыры и землянику

В этом путешествии есть всё, за что мир обожает Италию: головокружительной красоты виды и панорамы, архитектура и искусство, история, вино и вкусная еда. Я расскажу, как отдыхал император Калигула и как в Риме строили дороги. А вы полакомитесь брускеттами, ароматным местным хлебом и сочными ликёрами.
Историко-гастрономические окрестности Рима
Историко-гастрономические окрестности Рима
Историко-гастрономические окрестности Рима
Историко-гастрономические окрестности Рима
Историко-гастрономические окрестности Рима
Историко-гастрономические окрестности Рима
Историко-гастрономические окрестности Рима
Историко-гастрономические окрестности Рима
Историко-гастрономические окрестности Рима
Историко-гастрономические окрестности Рима
Историко-гастрономические окрестности Рима
Историко-гастрономические окрестности Рима
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Описание

Что вас ожидает

Мы посетим три старинных городка — Аричча, Неми и Кастель-Гандольфо. У каждого из них — своя гастрономическая специфика. Я расскажу истории городов, вы насладитесь рукотворной и природой красотой и, конечно же, продегустируете нечто очень вкусное (и пьянящее!).

Вы узнаете:

  • Где проводила романтический отпуск богиня Венера
  • Как зародился Вечный город
  • В чём заключался роскошный отдых на природе императора Калигулы
  • Какими были соседи римлян — этруски
  • Как строили первые дороги

И попробуете:

  • Белые, красные и десертные вина (6 видов)
  • Ликёры из земляники, лимона, дыни, фисташек
  • Сырные и мясные деликатесы (по 6 видов)
  • Брускетты с белым и чёрным трюфелем с соусами из грибов и овощей
  • Вкуснейший местный хлеб
  • Свежее оливковое масло
  • Десерты из свежей земляники

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер с водителем, сопровождение гида, дегустация брускетт, ликёров, десертов из земляники
  • Дополнительные расходы: винная дегустация — €15/чел. (сюда же входят для детей вода, сыр, колбасы, оливковое масло и хлеб), мясные и сырные дегустации — €1–5/чел.
  • Дорога до первого городка займет 30–40 минут в зависимости от трафика, возвращение в ваш отель после экскурсии — 1 час
  • Экскурсию можно продлить за €50/час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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