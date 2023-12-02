Побывать в 3 уютных городках, узнать, где отдыхала Венера, и продегустировать вина, сыры и землянику
В этом путешествии есть всё, за что мир обожает Италию: головокружительной красоты виды и панорамы, архитектура и искусство, история, вино и вкусная еда. Я расскажу, как отдыхал император Калигула и как в Риме строили дороги. А вы полакомитесь брускеттами, ароматным местным хлебом и сочными ликёрами.
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Описание
Что вас ожидает
Мы посетим три старинных городка — Аричча, Неми и Кастель-Гандольфо. У каждого из них — своя гастрономическая специфика. Я расскажу истории городов, вы насладитесь рукотворной и природой красотой и, конечно же, продегустируете нечто очень вкусное (и пьянящее!).
Вы узнаете:
- Где проводила романтический отпуск богиня Венера
- Как зародился Вечный город
- В чём заключался роскошный отдых на природе императора Калигулы
- Какими были соседи римлян — этруски
- Как строили первые дороги
И попробуете:
- Белые, красные и десертные вина (6 видов)
- Ликёры из земляники, лимона, дыни, фисташек
- Сырные и мясные деликатесы (по 6 видов)
- Брускетты с белым и чёрным трюфелем с соусами из грибов и овощей
- Вкуснейший местный хлеб
- Свежее оливковое масло
- Десерты из свежей земляники
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер с водителем, сопровождение гида, дегустация брускетт, ликёров, десертов из земляники
- Дополнительные расходы: винная дегустация — €15/чел. (сюда же входят для детей вода, сыр, колбасы, оливковое масло и хлеб), мясные и сырные дегустации — €1–5/чел.
- Дорога до первого городка займет 30–40 минут в зависимости от трафика, возвращение в ваш отель после экскурсии — 1 час
- Экскурсию можно продлить за €50/час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olga — ваш гид в Риме
Мой роман с Италией длится больше 15 лет. Случился он не случайно — я много путешествовала и искала свое географическое место на этой планете, и вдруг — Рим, вот прямо сразу, с первого шага и вздоха — мой! И вот уже 12 лет я здесь живу: сначала университет, работа в отельной сфере, а затем набор в лучшую римскую школу гидов. И тогда заговорили камни. Там, где прежде я видела унылую груду камней, вдруг взлетели ввысь величественные колонны, взметнулись пурпурные плащи, заиграло серебро на шлемах. С удовольствием поделюсь этим с вами! А ещё я делаю авторские туры по интересам в разных регионах Италии — от прогулок на парусных лодках до гастрономических выездов в Тоскану. До встречи!
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