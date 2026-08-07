Капучино, ристретто, лунго, аль ветро, маккиато и корретто — названия этих напитков чем-то напоминают волшебные заклинания.
Мы откроем для вас магию кофе и все её секреты! Вы поймёте, что для итальянцев кофе — это не только напиток, но и целый ритуал. А ещё научитесь правильно заказывать «каффе итальяно» за барной стойкой или за столиком в кофейне.
Мы откроем для вас магию кофе и все её секреты! Вы поймёте, что для итальянцев кофе — это не только напиток, но и целый ритуал. А ещё научитесь правильно заказывать «каффе итальяно» за барной стойкой или за столиком в кофейне.
Описание экскурсии
- Начнём мы нашу экскурсию с посещения кофейни, расположенной на площади Венеции. Если это будет утро, то закажем кофе или капучино, а также свежий хрустящий круассан.
- Затем поднимемся на Капитолийский Холм, откуда открывается невероятный вид на древнюю часть Рима. По пути в исторический центр я покажу вам главные важные достопримечательности вечного города.
- Вблизи Пантеона мы непременно посетим кофейную лавку с самым вкусным кофе в Риме. Здесь же вы сможете попробовать римские сладости – маритоццо и тирамису.
- При желании я отведу вас по узким улочкам до следующей остановки, где сможем отведать самое вкусное мороженое — более ста видов на выбор!
- Далее в одной из лавочек рядом с фонтаном Треви мы попробуем знаменитый лимончелло.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- В стоимость экскурсии не входят напитки и десерты, которые вы будете пробовать во время экскурсии (кофе, круассан, традиционные десерты, ликёры лимончелло или амаро).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 277 туристов
Приветствую вас, дорогие мои друзья! Наше агентство расположено в Риме у стен музеев Ватикана. Уже почти 10 лет мы работаем для вас, организуем ваш отдых в Риме, предлагаем ряд экскурсий с гидом группой и индивидуально. Те, кто был у нас на экскурсиях, знают, что качество гарантировано!
Входит в следующие категории Рима
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