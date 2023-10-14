«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов

Познакомиться с кофейными традициями и их роли в повседневной жизни итальянцев

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Капучино, ристретто, лунго, аль ветро, маккиато и корретто — названия этих напитков чем-то напоминают волшебные заклинания.

Мы откроем для вас магию кофе и все её секреты! Вы поймёте, что для итальянцев кофе — это не только напиток, но и целый ритуал. А ещё научитесь правильно заказывать «каффе итальяно» за барной стойкой или за столиком в кофейне.
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём мы нашу экскурсию с посещения кофейни, расположенной на площади Венеции. Если это будет утро, то закажем кофе или капучино, а также свежий хрустящий круассан.
  • Затем поднимемся на Капитолийский Холм, откуда открывается невероятный вид на древнюю часть Рима. По пути в исторический центр я покажу вам главные важные достопримечательности вечного города.
  • Вблизи Пантеона мы непременно посетим кофейную лавку с самым вкусным кофе в Риме. Здесь же вы сможете попробовать римские сладости – маритоццо и тирамису.
  • При желании я отведу вас по узким улочкам до следующей остановки, где сможем отведать самое вкусное мороженое — более ста видов на выбор!
  • Далее в одной из лавочек рядом с фонтаном Треви мы попробуем знаменитый лимончелло.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
  • В стоимость экскурсии не входят напитки и десерты, которые вы будете пробовать во время экскурсии (кофе, круассан, традиционные десерты, ликёры лимончелло или амаро).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Гастрономические
Пантеон
Популярные места
Фонтан Треви
Капитолийский холм

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