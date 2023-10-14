Наталия — Организатор в Риме

Приветствую вас, дорогие мои друзья! Наше агентство расположено в Риме у стен музеев Ватикана. Уже почти 10 лет мы работаем для вас, организуем ваш отдых в Риме, предлагаем ряд экскурсий с гидом с группой и индивидуально. Те, кто был у нас на экскурсиях, знают, что качество гарантировано!

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