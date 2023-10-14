Познакомиться с кофейными традициями и их роли в повседневной жизни итальянцев
Капучино, ристретто, лунго, аль ветро, маккиато и корретто — названия этих напитков чем-то напоминают волшебные заклинания.
Мы откроем для вас магию кофе и все её секреты! Вы поймёте, что для итальянцев кофе — это не только напиток, но и целый ритуал. А ещё научитесь правильно заказывать «каффе итальяно» за барной стойкой или за столиком в кофейне.
Мы откроем для вас магию кофе и все её секреты! Вы поймёте, что для итальянцев кофе — это не только напиток, но и целый ритуал. А ещё научитесь правильно заказывать «каффе итальяно» за барной стойкой или за столиком в кофейне.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём мы нашу экскурсию с посещения кофейни, расположенной на площади Венеции. Если это будет утро, то закажем кофе или капучино, а также свежий хрустящий круассан.
- Затем поднимемся на Капитолийский Холм, откуда открывается невероятный вид на древнюю часть Рима. По пути в исторический центр я покажу вам главные важные достопримечательности вечного города.
- Вблизи Пантеона мы непременно посетим кофейную лавку с самым вкусным кофе в Риме. Здесь же вы сможете попробовать римские сладости – маритоццо и тирамису.
- При желании я отведу вас по узким улочкам до следующей остановки, где сможем отведать самое вкусное мороженое — более ста видов на выбор!
- Далее в одной из лавочек рядом с фонтаном Треви мы попробуем знаменитый лимончелло.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- В стоимость экскурсии не входят напитки и десерты, которые вы будете пробовать во время экскурсии (кофе, круассан, традиционные десерты, ликёры лимончелло или амаро).
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Венеции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Риме
Приветствую вас, дорогие мои друзья! Наше агентство расположено в Риме у стен музеев Ватикана. Уже почти 10 лет мы работаем для вас, организуем ваш отдых в Риме, предлагаем ряд экскурсий с гидом с группой и индивидуально. Те, кто был у нас на экскурсиях, знают, что качество гарантировано!
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