120 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кристина

Наши родители были в Риме впервые читать дальше уменьшить и были потрясены глубиной знаний, вниманием к деталям, прекрасным чувством юмора и невероятно легкой, увлекательной подачей материала.

Мы же были в Риме уже не первый раз, но даже для нас экскурсия оказалась очень интересной. Узнали множество новых фактов и с огромным удовольствием слушали рассказ от начала до конца.

Спасибо за потрясающую экскурсию! Искренне рекомендуем — 100%! Мы остались в полном восторге от экскурсии! Несмотря на то, что наша компания была большой и очень разной по опыту, гид сумел увлечь абсолютно всех.Наши родители были в Риме впервые Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Руслан Интересная, насыщенная программа с прекрасным изложением материала! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Константин отличная, интересная, познавательная и динамичная экскурсия. много нового узнали о Вечном Городе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Владимир Хотим выразить огромную благодарность Веронике за прекрасно организованную экскурсию: мы не только погрузились в атмосферу Древнего Рима, но и узнали много интересного про искусство, а также про быт современных итальянцев. Вероника посоветовала несколько прекрасных ресторанов, одном из которых мы и поужинали. Скучно не будет! с уважением, Мария и Владимир Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Мы очень благодарны Веронике за наше первое знакомство с Римом. Экскурсия была очень содержательная и интересная. Вероника прекрасно владеет историческим материалом. Время экскурсии пролетело незаметно. Мы конечно в конце уже устали, но это того стоило. Всем рекомендую эту экскурсию с Вероникой. Вы не пожалеете. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет