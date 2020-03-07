120 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я хочу, чтобы тот, кто оказался в Риме впервые или уже не раз бывал в этом магическом городе, погрузился в атмосферу давно ушедших эпох. Я помогу древним руинам, церквям и дворцам рассказать о жизни Рима, привычках, обычаях и традициях горожан от античности до наших дней. В результате вы совсем по-новому взглянете на знаменитые памятники архитектуры, площади, фонтаны и улицы Рима и увезете из Вечного города незабываемые впечатления.

Вы хотели бы попутешествовать во времени? Вам было бы интересно оказаться на древнеримских форумах и присутствовать на заседании сенаторов в курии, посетить знаменитые римские термы и подслушать там последние городские сплетни, увидеть, как строился Колизей и узнать, кого в Риме называли «клиентами»? Или было бы любопытно стать зрителем удивительного спектакля морских сражений на одной из центральных площадей города? Или сидя в римском трактире эпохи Возрождения, за бокалом красного вина узнать в одном из посетителей Папу Римского, заглянувшего сюда инкогнито?

Программа

Я приглашаю вас на прогулку по Вечному городу, которая не будет только знакомством с его главными достопримечательностями, но поможет вам увидеть историю древности с её фактами, датами сражений, именами правителей, художников и архитекторов и сделать её ближе и понятнее.

Начнём нашу прогулку с Капитолийского холма: окинем взглядом римские форумы — первую площадь города, представим, что мы в Имперском Риме, и понаблюдаем за сотнями людей в тогах. Я расскажу вам, что же происходило здесь в те далёкие времена, как отличить по одежде сенатора от авгура, где вершилось правосудие и устраивали публичные казни, как проходили Триумфы, кто был законодателем мод и какими духами пользовались римские женщины. Вы узнаете, были ли у древних римлян аптеки, супермаркеты и какие игры нравились детям.

Поговорим мы и о других особенностях жизни Рима: о распорядке дня обычного гражданина, о том какое значение имела для римлян жестикуляция, узнаем существовал ли в древности стрит-арт. Я расскажу вам, сколько рынков было в Риме и что на них продавалось, о том, в каких домах жили римляне, как они назывались, или о том, как связано значение слова «каналья» с жизнью римских форумов.

А потом под гул шумной римской толпы мы перенесёмся из грандиозного Рима Империи в другое время — через Средневековье в эпоху Возрождения и барочный Рим. Мы вместе пройдёмся по самым знаменитым местам Рима и окажемся на маленьких, скрытых от большинства площадях, прогуляемся по узким тёмным улочкам и заглянем во дворики города. На площади Навона я расскажу, почему римляне были возмущены возведением фонтана Четырёх рек и чем была знаменита эта площадь в конце XV века. А ещё вы узнаете, где находится «поросёнок Минервы» и у какого известнейшего монумента Рима когда-то были «ослиные уши». Мы поговорим о папах и кардиналах, узнаем почему здание современного римского Сената называется Палаццо Мадама и кого в Риме XVIII века на местном диалекте называли «кареттьере а вино».

И так из эпохи в эпоху, от одного архитектурного памятника к другому, от площади к площади, мы выйдем на набережную Тибра — в тень римских платанов. Время от времени бросим взгляд вниз — на воду, на течение реки, убегающей далеко к морю в Остию и уносящей с собой ветви деревьев, следы цивилизаций и легенды.

Конечно же я расскажу вам и о современной жизни города, актуальных событиях, о том, чем живут римляне сегодня, ведь история Рима продолжается!

Вот наш маршрут:

Капитолийский холм;

Римский форум и Императорские Форумы;

фонтан Треви;

Пантеон;

площадь Св. Евстафия;

площадь Навона;

площадь делла Паче;

площадь Кампо де Фьори;

замок Св. Ангела.

В заключении на память о нашей прогулке вы увезёте с собой небольшой подарок — графическую или живописную работу с видом Рима, которую я сделаю специально для вас!