120 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Привычки, обычаи и традиции горожан от античности до наших дней

Вероника
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Вероника – ваш гид
Я хочу, чтобы тот, кто оказался в Риме впервые или уже не раз бывал в этом магическом городе, погрузился в атмосферу давно ушедших эпох.

Я помогу древним руинам, церквям и дворцам рассказать о жизни Рима, привычках, обычаях и традициях горожан от античности до наших дней.

В результате вы совсем по-новому взглянете на знаменитые памятники архитектуры, площади, фонтаны и улицы Рима и увезете из Вечного города незабываемые впечатления.
125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии120 отзывов
4.93
Рим — живая история
Рим — живая история

Вы хотели бы попутешествовать во времени? Вам было бы интересно оказаться на древнеримских форумах и присутствовать на заседании сенаторов в курии, посетить знаменитые римские термы и подслушать там последние городские сплетни, увидеть, как строился Колизей и узнать, кого в Риме называли «клиентами»? Или было бы любопытно стать зрителем удивительного спектакля морских сражений на одной из центральных площадей города? Или сидя в римском трактире эпохи Возрождения, за бокалом красного вина узнать в одном из посетителей Папу Римского, заглянувшего сюда инкогнито?

Программа

Я приглашаю вас на прогулку по Вечному городу, которая не будет только знакомством с его главными достопримечательностями, но поможет вам увидеть историю древности с её фактами, датами сражений, именами правителей, художников и архитекторов и сделать её ближе и понятнее.

Начнём нашу прогулку с Капитолийского холма: окинем взглядом римские форумы — первую площадь города, представим, что мы в Имперском Риме, и понаблюдаем за сотнями людей в тогах. Я расскажу вам, что же происходило здесь в те далёкие времена, как отличить по одежде сенатора от авгура, где вершилось правосудие и устраивали публичные казни, как проходили Триумфы, кто был законодателем мод и какими духами пользовались римские женщины. Вы узнаете, были ли у древних римлян аптеки, супермаркеты и какие игры нравились детям.

Поговорим мы и о других особенностях жизни Рима: о распорядке дня обычного гражданина, о том какое значение имела для римлян жестикуляция, узнаем существовал ли в древности стрит-арт. Я расскажу вам, сколько рынков было в Риме и что на них продавалось, о том, в каких домах жили римляне, как они назывались, или о том, как связано значение слова «каналья» с жизнью римских форумов.

А потом под гул шумной римской толпы мы перенесёмся из грандиозного Рима Империи в другое время — через Средневековье в эпоху Возрождения и барочный Рим. Мы вместе пройдёмся по самым знаменитым местам Рима и окажемся на маленьких, скрытых от большинства площадях, прогуляемся по узким тёмным улочкам и заглянем во дворики города. На площади Навона я расскажу, почему римляне были возмущены возведением фонтана Четырёх рек и чем была знаменита эта площадь в конце XV века. А ещё вы узнаете, где находится «поросёнок Минервы» и у какого известнейшего монумента Рима когда-то были «ослиные уши». Мы поговорим о папах и кардиналах, узнаем почему здание современного римского Сената называется Палаццо Мадама и кого в Риме XVIII века на местном диалекте называли «кареттьере а вино».

И так из эпохи в эпоху, от одного архитектурного памятника к другому, от площади к площади, мы выйдем на набережную Тибра — в тень римских платанов. Время от времени бросим взгляд вниз — на воду, на течение реки, убегающей далеко к морю в Остию и уносящей с собой ветви деревьев, следы цивилизаций и легенды.

Конечно же я расскажу вам и о современной жизни города, актуальных событиях, о том, чем живут римляне сегодня, ведь история Рима продолжается!

Вот наш маршрут:

  • Капитолийский холм;
  • Римский форум и Императорские Форумы;
  • фонтан Треви;
  • Пантеон;
  • площадь Св. Евстафия;
  • площадь Навона;
  • площадь делла Паче;
  • площадь Кампо де Фьори;
  • замок Св. Ангела.

В заключении на память о нашей прогулке вы увезёте с собой небольшой подарок — графическую или живописную работу с видом Рима, которую я сделаю специально для вас!

Рим — живая история
Рим — живая история
Рим — живая история
Рим — живая история
Рим — живая история
Рим — живая история
Рим — живая история
Рим — живая история
Рим — живая история
Рим — живая история
Рим — живая история

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я художник и график дизайнер. Я приглашаю вас в "мой Рим", где я не экскурсовод и вы не туристы! Мы путешественники, первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет (как я) или приехать сюда на несколько дней и этот город, пронизанный светом и культурой будет удивлять нас вновь и вновь! Я с радостью покажу вам "Вечный город", с его историей , легендами и традициями.
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120 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Действительно история ожила. Благодаря по-итальянски )) живой манере рассказа Вероники, по мере продвижения по городу, сменялись эпохи, императоры, историческая застройка . В середине экскурсии взяли винную паузу, поскольку прибыли в Рим утром того же дня, и получили бонусом рекомендации по выбору напитков от Вероники-"сомелье". )) Перед отлетом домой воспользовались ее советами. Демонстрация запечатленной в архитектуре концепции соединения религиозной, политической и экономической власти римских правителей, легенды о ранних христианах, проведение параллелей с современностью и многое другое настроили нашу небольшую группу на верное звучание Вечного города. От всей души благодарим Вас, Вероника.
С уважением,
Надежда, Лариса, Светлана, Анастасия
29 января 2020
Вероника очень хороший гид. Экскурсия была интересной и познавательной. Рекомендуем посетить в первые же дни пребывания в Риме.
11 сентября 2019
Спасибо большое Веронике за увлекательный рассказ об истории вечного города.
Маршрут был очень продуманный, и с точки зрения последовательности повествования, и с точки зрения географии передвижения.
Веронике удалось нам передать частичку своей любви к этому замечательному городу!
15 августа 2019
Замечательная экскурсия. Понравилась и детям и взрослым. Материал подаётся в удобном формате, без многочисленных цифр и дат, которые невозможно запомнить. Создаёт общую картину с элементами исторических событий, интересных персонажей. Провели вместе целый день. Довольны очень)
18 июля 2019
Мы были на экскурсии 17 июля.Вероника покорила нас своей компетентостью, погрузила нас непринужденно в атмосферу живой жизни Рима древности.Кроме чисто человеческого обаяния,Вероника умело и увлекательно вела беседу и сумела за 5 часов экскурсии выдать нам массу интересного из истории и бытовой жизни Рима.Большое спасибо ей и желаем так держать в будущем! Никонов.
6 июля 2019
Великолепная экскурсия. Учитывая жару в 35 градусов, все прошло отлично. Вероника очень грамотный и приятный экскурсовод. Огромное спасибо. Будем всем рекомендовать только ее!
10 июня 2019
Огромное спасибо Веронике за потрясающую экскурсию, интересную экскурсию и индивидуальный подход ! Экскурсия прошла на одном дыхании ,мы в восторге! Спасибо за интересные рекомендации и за посещение вкусных мест )
16 мая 2019
Спасибо огромное за интересную, живую , увлекательную экскурсию! Время пролетело незаметно) все было очень доступно и интересно!
1 мая 2019
На эту экскурсию ходили втроем - с подругой и дочерью. Экскурсия выпала на праздничный день и наш гид Вероника оперативно изменила маршрут и место встречи для нашего удобства, предупредив об этом заблаговременно. От экскурсии и от самой Вероники мы все остались в полном восторге! Это даже и не экскурсия по сути - а прогулка с хорошим и интересным собеседником! Вероника рассказывает о Риме, его истории, легендах, традициях просто, доступно, увлекательно! Прогулка прошла в комфортном темпе, с приятной паузой на отдых!) Вероника, огромное спасибо! Всем рекомендуем!
22 апреля 2019
Очень интересная экскурсия. Продолжалась больше 5 часов. Мы побывали в таких уголках Рима, о которых не прочитаешь в путеводителе.
Ещё 110 отзывов

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