120 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тот, кто оказался в Риме впервые или уже не раз бывал в этом магическом городе, сможет погрузиться в атмосферу давно ушедших эпох.
Древние руины, церкви и дворцы расскажут о жизни Рима,
Древние руины, церкви и дворцы расскажут о жизни Рима,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в атмосферу древнего Рима
- 🏛️ Посещение знаковых мест и скрытых уголков
- 📜 Увлекательные истории о жизни римлян
- 👗 Узнайте о моде и обычаях древнего Рима
- 🎭 Откройте для себя секреты римских форумов
Что можно увидеть
- Капитолийский холм
- Римские форумы
- Колизей
- Площадь Навона
- Палаццо Мадама
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Капитолийский холм
- Римский форум и Императорские форумы
- Фонтан Треви
- Пантеон
- Площадь Св. Евстафия
- Площадь Навона
- Площадь делла Паче
- Площадь Кампо-де-Фьори
- Замок Св. Ангела
Вы узнаете:
- как отличить по одежде сенатора от авгура
- где вершилось правосудие и устраивали публичные казни
- кто был законодателем мод и какими духами пользовались римские женщины
- были ли у древних римлян аптеки, супермаркеты, и какие игры нравились детям
- какое значение имела для римлян жестикуляция
- существовал ли в древности стрит-арт
- сколько рынков было в Риме и что на них продавалось
- в каких домах жили римляне и как они назывались
- как связано значение слова «каналья» с жизнью римских форумов
- где находится «поросёнок Минервы» и у какого монумента в Риме когда-то были «ослиные уши»
- почему здание современного римского Сената называется Палаццо Мадама и кого в Риме 18 века на местном диалекте называли «кареттьере а вино»
Конечно же, я расскажу вам и о современной жизни города, актуальных событиях, о том, чем живут римляне сегодня — ведь история Рима продолжается!
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- На память о нашей прогулке вы увезёте небольшой подарок — графическую или живописную работу с видом Рима, которую я сделаю специально для вас!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 4132 туристов
Я художник и графический дизайнер. Приглашаю вас в свой Рим, где я не гид, а вы — не туристы! Мы путешественники и первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 155 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы остались в полном восторге от экскурсии! Несмотря на то, что наша компания была большой и очень разной по опыту, гид сумел увлечь абсолютно всех.
Наши родители были в Риме впервые
Наши родители были в Риме впервые
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Интересная, насыщенная программа с прекрасным изложением материала!
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отличная, интересная, познавательная и динамичная экскурсия. много нового узнали о Вечном Городе.
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В
Хотим выразить огромную благодарность Веронике за прекрасно организованную экскурсию: мы не только погрузились в атмосферу Древнего Рима, но и узнали много интересного про искусство, а также про быт современных итальянцев. Вероника посоветовала несколько прекрасных ресторанов, одном из которых мы и поужинали. Скучно не будет! с уважением, Мария и Владимир
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Мы очень благодарны Веронике за наше первое знакомство с Римом. Экскурсия была очень содержательная и интересная. Вероника прекрасно владеет историческим материалом. Время экскурсии пролетело незаметно. Мы конечно в конце уже устали, но это того стоило. Всем рекомендую эту экскурсию с Вероникой. Вы не пожалеете.
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На экскурсии было очень интересно. мы были в Риме первый раз и Вероника помогла нам понять город, узнать много про историю Италии. Сочетание легенд, исторических фактов, красивых локаций и тайных мест в Риме оставил большой след в нашей памяти о Великом городе Рим. Спасибо!
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