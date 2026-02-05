7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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и такого же увлеченного Римом, как Феллини. Она сама по себе может быть отдельной экскурсией;) Легкость, фантастическое владение материалом, эмоциональность, своеобразная харизма. Задавайте больше вопросов, вы узнаете гораздо больше, чем заявлено в плане экскурсии. Экскурсия очень наполняемая, свободная. Она может меняться по ходу в завистмости от ваших пожеланий в рамках темы. А тема лично мне была очень интересна, и я была приятно удивлена тем, что нашла тематическую экскурсию. Я считаю, что именно тематические экскурсии с человеком, влюбленным в материал-это самое захватывающее приключение, особенно в таком удивительном городе, как Рим. Я, как вы, должно быть, заметили в полном восторге;)

Спасибо, Вероника, спасибо, Трипстер.