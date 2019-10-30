7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рим кинематографический — по атмосферным местам знаменитого итальянского режиссера и его персонажей

Вероника
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Вероника – ваш гид
Я хочу показать вам совсем особенный Рим — кинематографический.

Тут в гениальных фильмах Р.

Росселини и Л.

Висконти возник неореализм.

Этот город стал материей для фантастических кино-снов Ф.

Феллини.
От 96 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Кино-сны или 1½ день с Феллини

Программа

Итак, вот наш сценарий:

  • Начнём с пьяцца дель Пополо, зайдём в кафе Канова, где по утрам пил кофе и читал свежую газету Феллини. Главное в мире неореализма — человек, персонаж. Достаточно сесть за столик любого кафе в Риме и понаблюдать за толпой, посетить колоритный районный рынок или в воскресенье прогуляться по блошиному рынку Порта Портезе, и на каждом шагу вы будете встречать персонажей и типажи, будто только что сошедших с экрана.
  • Совсем неподалёку начинается виа Маргута. Здесь долгие годы жили Феллини и его жена и муза Джульетта Мазина. Прогуляемся по близлежащим улочкам, можем зайти в ресторанчик «Иль Маргутта» (сюда частенько заглядывал режиссёр) или забежим на аперитив в знаменитую энотеку «Иль Букконе» на виа Рипетта.
  • Так по оживлённой вия дель Бабуина со своей знаменитой говорящей статуей (тоже в духе Феллини) дойдём до пьяцца Испания — на ней разыгрывалась одна из сцен раннего фильма Феллини «Мошенники».
  • Дальше нас ждёт фонтан де Треви — кто не помнит знаменитые кадры из «Сладкой жизни»? Пять минут — и мы на виа Авиньонези, тут в доме номер 32, в старом театре «Капитани», Росселини (Феллини был его сценаристом) снимал манифест неореализма — «Рим открытый город».
  • Ещё одна улица стала кинодивой благодаря Феллини — виа Венето. Уже не бегают по ней папарацци в поисках знаменитостей, не сидят в ресторанах богачи со всего мира, но немного фантазии — и мы снова в 60-х и пёстрая круговерть «сладкой жизни» встает перед глазами.
  • Теперь ныряем в метро (колорит римской подземки тоже достоин Феллини) и отправляемся в «Чинечитта» (святая святых итальянского кино). Тут я вам покажу павильоны, где творили знаменитые итальянские режиссёры, кабинет Феллини и его кресло.
  • По возвращении можете поужинать в одном из любимых ресторанов Феллини в Риме — «Аль Моро», недалеко от Фонтана де Треви с типичной римской кухней.
  • Финал нашего с вами фильма открытый: на следующий день предлагаю вам взглянуть на Рим сверху, с характерных крыш и террас, часто увешанных бельём, а потом с вокзала Термини, ещё одного «персонажа» фильмов Феллини, поехать в Остию — ближайшее морское побережье Рима (на дорогу туда и обратно у нас уйдёт примерно час), так любимое режиссёром и всегда напоминавшее ему родной Римини. Здесь погуляем по пляжам, где сняты многие сцены «Белого шейха» и 8½. Пообедать советую в «Ла Веккья Пинета» — ещё одном любимом ресторане режиссера.

Организационные детали

  • Эта экскурсия недаром называется 1½ день с Феллини! Если у вас нет возможности совершить нашу прогулку полностью (1½ день), можем ограничиться первой её частью (1 день). Это основная прогулка. Второй день факультативный! Стоимость однодневной прогулки — € 48.
  • Экскурсию в «Чинечитта» нужно заказывать заранее, в стоимость прогулки не входят билеты в «Чинечитта», проезд в метро и питание. Стоимость поездки в Остию — это билет в метро (в Риме он стоит € 1.5 ). Стоимость одного билета в Чинечитта € 10. В первый день продолжительность прогулки 4 часа, во второй 3 часа.
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Кино-сны или 1½ день с Феллини

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я художник и график дизайнер. Я приглашаю вас в "мой Рим", где я не экскурсовод и вы не туристы! Мы путешественники, первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет (как я) или приехать сюда на несколько дней и этот город, пронизанный светом и культурой будет удивлять нас вновь и вновь! Я с радостью покажу вам "Вечный город", с его историей , легендами и традициями.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2019
Мы посетили около 7 экскурсий с различными гидами в Риме, но Вероника - это самый лучший гид из всех! Необычайно глубокие знания, искренняя заинтересованность в том, о чем рассказывает, живой и неформальный подход - это все о ней. Мы с мужем были в восторге от экскурсии, к сожалению, были только на первой части, поскольку у Вероники был только один свободный день. Но обязательно планируем вернуться и посмотреть все, в том числе Остию. Очень рекомендуем эту экскурсию и Веронику!
5 сентября 2017
Я рекомендую воспользоваться возможностью получить удовольствие от самой прогулки, вдали от супер туристических объектов и туристов. Посмотреть на Рим и его улицы картинками черно-белого кино под рассказ про это самое кино. Для тех, кто никуда не спешит и не стремится за один день охватить необъятное. Спасибо Веронике за такую возможность.
4 июня 2017
Прекрасная прогулка в прекрасном городе! Запоминающаяся, легкая и непременно открывающая каждому экскурсанту Рим с особенной стороны. Кажется, будто идешь привычным маршрутом режиссера и прикасаешься к чему-то таинственному. После знакомства с Вероникой хочется пересмотреть все фильмы Феллини, проникнуться атмосферой ушедшей эпохи и еще раз насладиться игрой великих актеров под руководством настоящего Мастера. Спасибо Вам большое за этот волшебный день!
14 апреля 2017
Потрясающая экскурсия , спасибо огромное прекрасному гиду и чудесному человеку-ВЕРОНИКЕ. Именно такая экскурсия помогает лучше понять Рим ,его жителей и искусство великого режиссера Феллини.
2 августа 2016
Господа путешественники, почитатели Феллини, киноманы, просто любопытные;) настоятельно рекомендую посетить эту экскурсию. Это волшебная экскурсия не оставит равнодушными никого! В этом, безусовно, заслуга Вероники. Человека такого же яркого, как Рим и такого же увлеченного Римом, как Феллини. Она сама по себе может быть отдельной экскурсией;) Легкость, фантастическое владение материалом, эмоциональность, своеобразная харизма. Задавайте больше вопросов, вы узнаете гораздо больше, чем заявлено в плане экскурсии. Экскурсия очень наполняемая, свободная. Она может меняться по ходу в завистмости от ваших пожеланий в рамках темы. А тема лично мне была очень интересна, и я была приятно удивлена тем, что нашла тематическую экскурсию. Я считаю, что именно тематические экскурсии с человеком, влюбленным в материал-это самое захватывающее приключение, особенно в таком удивительном городе, как Рим. Я, как вы, должно быть, заметили в полном восторге;)
Спасибо, Вероника, спасибо, Трипстер.
Екатерина
28 октября 2014
Экскурсия потрясающая. Вероника - человек увлеченный и знающий, получаешь от неё море информации, которая при этом ещё и легко усваивается, потому что удивительно легко преподносится. Остаётся ощущение, что тебе раскрыли какие-то секреты, это так приятно!:) я очень довольна, благодарна и рекомендую эту экскурсию всем киноманам и фантазёрам;)
28 марта 2014
Очень понравилось время, проведенное с Вероникой. Ее эмоциональный рассказ о Феллини и его окружении; знание эпохи и способность отклоняться от темы и возвращаться к ней после ответов на вопросы; вся атмосфера, которую она создает в таком разнообразном, кишащем туристами Римом. Я уже не раз бывала в Риме, но во время прогулки с Вероникой почувствовала его совершенно по-новому.
Рекомендую как очень приятного человека и собеседника, и главное, как знатока своей темы и своего города.

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