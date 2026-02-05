7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Рим глазами Федерико Феллини.
Посетители пройдут по улицам, где режиссёр жил и снимал, заглянут в кафе и рестораны, которые он любил.
Экскурсия включает посещение киностудии
Посетители пройдут по улицам, где режиссёр жил и снимал, заглянут в кафе и рестораны, которые он любил.
Экскурсия включает посещение киностудии
5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Погружение в мир Феллини
- ☕ Кофе в любимом кафе режиссёра
- 🏛 Прогулка по культовым улицам
- 🎥 Посещение студии Cinecittà
- 🌊 Пляжи Остии, как в фильмах
Что можно увидеть
- Via Margutta
- Fontana di Trevi
- Via Veneto
- Cinecittà
Описание экскурсии
Сценарий нашей экскурсии
День первый (4 часа)
- Зайдём в кафе, где по утрам пил кофе и читал свежую газету Феллини. Поговорим о мире неореализма, где любой человек — персонаж. Или наоборот. На колоритном рынке, на блошке Porta Portese, в любом местном кафе — всюду мы будем встречать типажи, которые, кажется, только что сошли с экрана
- Прогуляемся по Via Margutta и соседним улочкам — в этом квартале долгие годы режиссёр жил с Джульеттой Мазиной — женой и музой. Заглянем в ресторанчик Il Margutta, куда он частенько заходил. Или забежим на аперитив в знаменитую энотеку Il Buccone на Via di Ripetta
- Пройдём по оживлённой Via del Babuino с говорящей статуей до Piazza di Spagna, на которой разыгрывалась сцена из раннего фильма Феллини — «Мошенники»
- У Fontana di Trevi вспомним знаменитые кадры из «Сладкой жизни», а у старого театра Capitanini я расскажу, как Росселини снимал манифест неореализма — «Рим, открытый город»
- Погрузимся в атмосферу Via Veneto, которая стала кинодивой благодаря Феллини — немного фантазии, и мы снова в 60-х, в самой гуще «сладкой жизни»
- Отправимся на Cinecittà — святую святых итальянского кино. Я покажу павильоны, где творили знаменитые режиссёры, кабинет Феллини и его кресло
По возвращении вы при желании поужинаете в одном из любимых ресторанов режиссёра с типичной римской кухней — я расскажу, как его разыскать в центре Рима.
День второй (3 часа)
- Посмотрим на Рим сверху — с характерных крыш и террас, часто увешанных бельём
- С вокзала Термини — ещё одного персонажа фильмов Феллини — отправимся на ближайшее к Риму морское побережье — в Остию. Режиссёр любил это место, ведь оно напоминало ему родной Римини. На дорогу туда и обратно у нас уйдёт примерно час
- Погуляем по пляжам, где сняты многие сцены «Белого шейха» и «8½»
- При желании зайдём на обед в любимый ресторан Феллини — «Ла Веккья Пинета»
Организационные детали
- Если у вас нет возможности совершить нашу прогулку полностью, можем ограничиться первым днём. Стоимость однодневной прогулки — €48 за чел.
- Экскурсию на киностудию Cinecittà нужно заказывать заранее (согласуем в переписке)
- Дополнительно оплачиваются билеты на киностудию (€12,5), проезд на метро (€3 за чел.) и питание. Во второй день также потребуется билет в Остию (€3 за чел.)
В галерее использованы кадры из фильма «Ночи Карибии» Федерико Феллини, кинокомпания Dino de Laurentiis Cinematografica, Les Films Marceau
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 4135 туристов
Я художник и графический дизайнер. Приглашаю вас в свой Рим, где я не гид, а вы — не туристы! Мы путешественники и первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Вероника обладает удивительной харизмой и умением тепло и по-дружески общаться с гостями Рима. Кажется, что тебя встретил твой близкий друг, который бродит с тобой по Риму и рассказывает о судьбах тех, кто любил этот город всем сердцем. После историй Вероники Рим стал не забитым туристами шумным городом с набором обязательных экскурсий, а местом, которое стало для тебя особенным.
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Веронике за чудесную кинопрогулку! Человек, влюбленный в творчество Феллини и не только. Захотелось пересмотреть то, что смотрела и познакомиться с ранними работами Маэстро, благодаря ей. Очень рекомендую погулять по Риму с Вероникой и окунуться в кино-атмосферу великого режиссера!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Это был самый лучший день в Риме! Вероника сумела передать не только информацию, но и атмосферу того интересного времени. Рекомендую, тем кому интересна тема.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо!
Увлекательный тур, и все знающий о Риме и кино местный гид!
Увлекательный тур, и все знающий о Риме и кино местный гид!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Господа путешественники, почитатели Феллини, киноманы, просто любопытные;) настоятельно рекомендую посетить эту экскурсию. Это волшебная экскурсия не оставит равнодушными никого! В этом, безусовно, заслуга Вероники. Человека такого же яркого, как Рим
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень понравилось время, проведенное с Вероникой. Ее эмоциональный рассказ о Феллини и его окружении; знание эпохи и способность отклоняться от темы и возвращаться к ней после ответов на вопросы; вся
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Кино-сны или 1½ дня с Феллини»
Индивидуальная
Увидеть Рим за 2 часа? Да, на Vespa
Уникальная экскурсия на Vespa: романтика Рима, личные истории и панорамы города с опытными водителями
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
от €105 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Побывать в знаковых местах и скрытых уголках Рима - с атмосферными историями и в уютной компании
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
14 авг в 19:30
€39 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Папский Рим: атмосферный район Борго в Ватикане с посещением Собора Святого Петра
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
€65 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от €190 за всё до 6 чел.
от €159 за экскурсию