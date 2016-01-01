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Колизей и Древний Рим в мини-группе

5
12 отзывов
Алеся М.
Алеся М. – Гид из Рима
Величественный город 🏙️ на семи холмах распахнет вам двери в насыщенное событиями прошлое Римской империи.

Вы посетите археологические раскопки и древние руины в сердце Рима, а также увидите Палатинский холм, Римский Форум и Колизей.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €57 за человека

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Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе

Что вы увидите

  • Колизей
  • Римский Форум, Храм Весты и Форум Цезаря
  • Палатинский холм и сады Фарнезе
  • Форум, рынок и колонна Траяна
  • Дворец Флавиев
Самая большая в мире археологическая зона, объект всемирного наследия ЮНЕСКО и фокус истории 📖 нескольких тысячелетий находится между холмами Капитолий и Палатин в самом центре Рима. Удивительно хорошо сохранившиеся храмы, форумы, триумфальные арки, виллы патрициев открывают двери в величайшую империю древнего мира, период зарождения всей европейской цивилизации. Экскурсия ⛳ полностью посвящена истории Древнего Рима с осмотром главных памятников античности: Колизея, Римского Форума и Палатинского холма с заходом на их территорию.
Осознайте тесную связь времен и углубите свои познания яркими историческими фактами в компании лучших гидов в Риме. Экскурсия интересна не только взрослым, но и детям, изучающим историю в школе.
Вы посетите
Колизей
Римский Форум, Храм Весты и Форум Цезаря
Палатинский холм и сады Фарнезе
Форум, рынок и колонна Траяна
Дворец Флавиев
Вы увидите и узнаете
Колизей
Визит в Колизей раскроет идею создания столь колоссального сооружения, расскажет о долгих жестоких празднествах по случаю его открытия и объяснит государственной значение доктрины «Хлеба и зрелищ!». Вы познакомитесь с секретами архитектуры Колизея с множеством сложных механизмов и цепью подземных тоннелей и удивитесь гениальности их создателей. С верхних рядов амфитеатра Вы увидите гигантскую арену, на которой гладиаторы, пленные солдаты и рабы, показывали свою боевую доблесть, сражаясь на смерть с хищниками и друг с другом. Вы поймете смысл этих кровавых боев и узнаете как жили, тренировались, сколько зарабатывали гладиаторы и как за них «голосовала» толпа. Вы сможете на себе почувствовать масштабность и противоречивость эпохи Древнего Рима.
Римский Форум
Ярким продолжением путешествия в античную эпоху станет Римский Форум - центр политической, религиозной и экономической жизни Древнего Рима. Отсюда велось управление великой Империей, здесь заседали сенаторы и издавались законы. Это был шумный и оживленный центр самого населенного города планеты. В уличной толпе вы могли встретить богатых матрон на носилках, греческих врачей, испанских моряков, египетских жрецов, проституток с Кипра и торговцев с Ближнего Востока… Вы окунетесь в оживленный и яркий быт древних римлян и узнаете, что могли позволить себе богачи и аристократы, как весело 🥳 кутили в Древнем Риме, сколько стоили рабы и какие блюда были на вершине античной гастрономической моды. Вы удивитесь каким разноцветным был интерьер древнеримских домов и их одежда. Вы узнаете, где проходили судебные разбирательства и как приводились в исполнение приговоры. Вы пройдетесь по Священной Римской дороге, которой почти 3 тысячи лет! Вы откроете для себя секрет силы древнеримской цивилизации, которая позволила ей просуществовать в течение невообразимо долгого времени.
Палатинский холм
И, наконец, Палатин. На этом важном холме, по преданию, начинается история Рима: здесь находилась священная пещера волчицы, вскормившей братьев Ромула и Рема, где Ромул впоследствии заложил Рим. И здесь же, на Палатинском холме, Рим закончит страницу своей истории, как главного города Римской Империи. В самом центре холма император Август, родившийся на Палатине, первым построил дом для своей семьи, подав пример своим последователям. Вы увидите сохранившиеся руины дворцов Августа, Тиберия, Домициана и узнаете почему к концу республики здесь жили преимущественно богачи и аристократы Рима. Палатинский холм вознаградит вас панорамным видом на Большой цирк, где проводились состязания колесниц, и ярко зеленым парком с высокими пиниями и апельсиновыми деревьями.
Что входит
  • 3 часа с гидом
  • взрослые билеты в Колизей
  • наушники
Начало
🚩 Largo Agnesi 1 на углу кафе "Squisito Cook”
Место завершения
🏁 Колизей
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Колизей и Древний Рим в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алеся М.
Алеся М.
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12 отзывов оставили туристы

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