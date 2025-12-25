С Сергей У нас был гид Олег. Рассказывал очень интересно, с юморком. Всё на высоте! Рекомендую.

Я Ярослава Очень интересная экскурсия с гидом Олегом! Информация преподносилась легко, с юмором, было очень интересно и понятно, даже если не знаток истории, коим я являюсь)

O Olga Насыщенная, мега интересная экскурсия, при этом без перегруза информацией, мы остались очень довольны с мужем!

По организации все отлично!

М Мария Гид Наталья-восторг! Информативно, интересно!!! просто окунулись в те времена!

Д Диана Отличная экскурсия, очень понравилось. Гид Олег, с юмором, с хорошим настроением. Без очередей, везде можно было подойти, Олег показывал красивые ракурсы для фото. Рекомендую.

A Alvard читать дальше превзошла все ожидания.

Он оказался не только знающим свое дело специалистом, но и очень доброжелательным и приятным в общении человеком. Обладает хорошим чувством юмора. Мы получили много информации, при этом без нагруженности ненужными фактами.

Время пролетело незаметно.

Большое спасибо за экскурсию! Перед планированием экскурсии,как обычно,прочитала отзывы, все туристы были очень довольны,особенно хвалили гида Олега. Я подумала, хорошо бы попасть именно к нему, и, к счастью, нашим гидом оказался Олег. Действительность даже

В Валерий Все отлично. Гиду Игорю большое человеческое спасибо за интересную, содержательную экскурсию. Было приятно общаться.

Н Наталия Гид очень скучно бубнил себе под нос. Бежал как угарелый, боясь опоздать на следующую экскурсию. Место сбора было ошибочно назначено организатором, пришлось искать. Не рекомендую!!!

Г Галина Мне очень не понравилась данная экскурсия, а именно как её проводил наш экскурсовод, очень быстро, объяснения очень краткие, никакой заинтересованности в проведении экскурсии, поведение надменное, словно пришли тут, от дел отвлекают, он даже грубил. Первый раз столкнулась с подобным отношением. В конце даже толком не ответил ни на один вопрос и быстро убежал. Вообще мы кошмар, а не экскурсия.

Д Диана Спасибо за экскурсию. Нам все очень понравилось! Замечательный экскурсовод и рассказчик Олег! Экскурсия не перегружена информацией, все понятно и интересно.

T Tatiana Очень интересная экскурсия с гидом Игорем Котельниковым, рекомендую.

В Виктор Всё был неплохо. Главное - попали в Колизей. Но гид мог бы быть более сговорчивым. И перед началом экскурсии хорошо бы гиду или вашему представителю стоять с табличкой (желательно высоко поднятой). Там куча людей и непонятно было, где наш гид. Пришлось выходить в интернет в роуминге

V VIKTORIYA Все прошло замечательно! Олег интересно рассказывал, заботливо водил всех и пересчитывал😁 я очень довольна экскурсией, хотя группа была большпая!

A Angelique читать дальше была не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени, познавательное и захватывающее.



Отдельно хочется отметить его голос — глубокий, красивый тембр, поставленная речь. Всё звучало очень ясно и внятно, слушать его было одно удовольствие. 🎤✨



И что особенно понравилось — Олег рассказывал с юмором, так что время пролетело незаметно, и экскурсия была не только познавательной, но и лёгкой, живой и весёлой.



Благодаря ему мы посмотрели на Колизей совершенно по-новому и запомнили эту экскурсию надолго. Мы были в полном восторге от нашей экскурсии по Колизею с гидом Олегом. 🌟 Он рассказывал невероятно интересно — каждое слово было наполнено знаниями, увлекательными деталями и живыми историями. Это