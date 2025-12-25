Приглашаем вас на увлекательную экскурсию с гидом по Колизею — самому большому и великолепному амфитеатру в мире.
Погрузитесь в атмосферу Античного Рима вместе с нашими лучшими русскоязычными гидами, которые специализируются на истории античного Рима и амфитеатра Флавия.
Описание билетаАтмосфера Античного Рима Экскурсия с гидом по Римскому Форуму, древнему холму Палатин и по Колизею - самому большому и великолепному амфитеатру в мире. Полное погружение в Античный Рим в компании лучших русскоязычных гидов, чьей специализацией является именно античный Рим и сам амфитеатр Флавия. Гид также расскажет вам про римские форумы и холм Палатин. Присоединяйтесь к нам для этого уникального путешествия в прошлое и откройте для себя величие Античного Рима!
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: - взрослый билет 18 евро/чел, - детский билет до 18 лет бесплатно.
- Полная стоимость экскурсии с билетом: - 83 евро/взрослый - 45 евро/ребенок • Гид выкупает билеты для Вас заранее.
- Экскурсия может быть индивидуальной (1- 6 человек) в Колизей, Римский форум и Палатинский холм и включает в себя доступ на арену (по предварительной записи, нужно уточнять у гида).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей внутри и снаружи
- Римские форумы
- Древний холм Палатин
Что включено
- Экскурсия с профессиональным русскоязычным гидом по Римским форумам, Палатину и внутри Колизея
- Проход без очереди
- Гид выкупает билеты для Вас заранее
- Аудио-аппараты (наушники) для комфортной экскурсии
Что не входит в цену
- Входной билет (взрослый 18 евро/чел, детский входной билет до 18 лет бесплатно)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Колоссео, газетный киоск
Завершение: Римский форум
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Внимание
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
- Взрослый билет 18 евро/чел
- Детский билет до 18 лет бесплатно
- Полная стоимость экскурсии с билетом:
- 83 евро/взрослый
- 45 евро/ребенок
- Гид выкупает билеты для Вас заранее
- Экскурсия может быть индивидуальной (1 - 6 человек) в Колизей, Римский форум и Палатинский холм и включает в себя доступ на арену (по предварительной записи, нужно уточнять у гида)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 70 отзывов
С
Сергей
25 дек 2025
У нас был гид Олег. Рассказывал очень интересно, с юморком. Всё на высоте! Рекомендую.
Я
Ярослава
13 дек 2025
Очень интересная экскурсия с гидом Олегом! Информация преподносилась легко, с юмором, было очень интересно и понятно, даже если не знаток истории, коим я являюсь)
Olga
13 ноя 2025
Насыщенная, мега интересная экскурсия, при этом без перегруза информацией, мы остались очень довольны с мужем!
По организации все отлично!
Мария
8 ноя 2025
Гид Наталья-восторг! Информативно, интересно!!! просто окунулись в те времена!
Диана
7 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень понравилось. Гид Олег, с юмором, с хорошим настроением. Без очередей, везде можно было подойти, Олег показывал красивые ракурсы для фото. Рекомендую.
Alvard
26 окт 2025
Перед планированием экскурсии,как обычно,прочитала отзывы, все туристы были очень довольны,особенно хвалили гида Олега. Я подумала, хорошо бы попасть именно к нему, и, к счастью, нашим гидом оказался Олег. Действительность даже
Валерий
21 окт 2025
Все отлично. Гиду Игорю большое человеческое спасибо за интересную, содержательную экскурсию. Было приятно общаться.
Наталия
20 окт 2025
Гид очень скучно бубнил себе под нос. Бежал как угарелый, боясь опоздать на следующую экскурсию. Место сбора было ошибочно назначено организатором, пришлось искать. Не рекомендую!!!
Галина
11 окт 2025
Мне очень не понравилась данная экскурсия, а именно как её проводил наш экскурсовод, очень быстро, объяснения очень краткие, никакой заинтересованности в проведении экскурсии, поведение надменное, словно пришли тут, от дел отвлекают, он даже грубил. Первый раз столкнулась с подобным отношением. В конце даже толком не ответил ни на один вопрос и быстро убежал. Вообще мы кошмар, а не экскурсия.
Диана
10 окт 2025
Спасибо за экскурсию. Нам все очень понравилось! Замечательный экскурсовод и рассказчик Олег! Экскурсия не перегружена информацией, все понятно и интересно.
Tatiana
10 окт 2025
Очень интересная экскурсия с гидом Игорем Котельниковым, рекомендую.
Виктор
2 окт 2025
Всё был неплохо. Главное - попали в Колизей. Но гид мог бы быть более сговорчивым. И перед началом экскурсии хорошо бы гиду или вашему представителю стоять с табличкой (желательно высоко поднятой). Там куча людей и непонятно было, где наш гид. Пришлось выходить в интернет в роуминге
VIKTORIYA
1 окт 2025
Все прошло замечательно! Олег интересно рассказывал, заботливо водил всех и пересчитывал😁 я очень довольна экскурсией, хотя группа была большпая!
Angelique
30 сен 2025
Мы были в полном восторге от нашей экскурсии по Колизею с гидом Олегом. 🌟 Он рассказывал невероятно интересно — каждое слово было наполнено знаниями, увлекательными деталями и живыми историями. Это
Елена
30 сен 2025
На вашем сайте я выбираю гида, с кем бы хотела провести экскурсию, но меня передавали то одному то другому, меня это не устроило, экскурсию провел в итоге гид Олег, это великолепный человек (ему я бы поставила 10 баллов), знающий свое дело, спасибо ему огромное, но Виктория как организатор, не смогла должным образом всё организовать
