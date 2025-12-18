Рим умеет удивлять даже тех, кто видел его десятки раз. Вдали от туристических маршрутов скрывается настоящий архитектурный шедевр — квартал Коппеде.
Фантастический, загадочный и мистический, он хранит тайны архитектора и символику, понятную только посвящённым.
Вы познакомитесь с Коппеде, а также с парком виллы Торлония, где до ареста в 1943 году жил Муссолини.
Описание экскурсии
Квартал Коппеде
- Церковь Santa Maria Addolorata.
- Знаковые особняки района.
- Фонтан Лягушек.
- Особняк Фей.
- Дворцы Послов.
- Дома Паука.
Вилла Торлония
- Прогулка по парку.
- «Совиный домик».
- Вилла Торлония (осмотр снаружи).
Мы обсудим следующие темы:
- жизнь настоящих римлян в 7-м поколении.
- модерн, эклектика и эзотерическая символика в архитектуре.
- история архитектора Коппеде и его фантастического проекта.
- тайны виллы Торлония и её связь с эпохой Муссолини.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет.
- Дети до 8 лет включительно — бесплатно.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Chiesa Santa Maria Addolorata
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 5737 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город.
Входит в следующие категории Рима
