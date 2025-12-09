Найдено 5 экскурсий в категории « Термы Каракаллы » в Риме на русском языке, цены от €47, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 30% 41 отзыв Мини-группа до 6 чел. Ночной Рим: магия, история, легенды С приходом ночи Рим обретает особую магию. Узнайте, какие тайны скрывают площади и фонтаны, и погрузитесь в легенды Вечного города Начало: На Пьяцца-дель-Пополо Расписание: ежедневно в 19:30 €56 €80 за человека Пешая 2.5 часа 25% 45 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Магия вечернего Рима Услышать легенды Вечного города и по-новому взглянуть на главные достопримечательности столицы от €180 €240 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Вечерний Рим: увидеть главное без суеты Когда дневная жара утихает, Рим раскрывается с новой стороны. Прогулка от Испанской лестницы до Колизея подарит вам незабываемые впечатления Начало: У метро €180 за всё до 10 чел. На автобусе 2 часа Групповая Вечерний Рим: площади и термы Увидеть Пьяцца-дель-Пополо, Чирко Массимо и термы Каракалла в сиянии огней Начало: На площади Венеции €47 за человека На автобусе 2.5 часа Групповая Вечерний Рим: огни империи Увидеть Рим в свете фонарей и почувствовать дыхание вечности на автобусно-пешеходной экскурсии Начало: На площади Республики Расписание: в воскресенье в 17:00 €60 за человека Другие экскурсии Рима

