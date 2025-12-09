Мои заказы

Термы Каракаллы – экскурсии в Риме

Найдено 5 экскурсий в категории «Термы Каракаллы» в Риме на русском языке, цены от €47, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ночной Рим: магия, история, легенды
Пешая
3 часа
-
30%
41 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Ночной Рим: магия, история, легенды
С приходом ночи Рим обретает особую магию. Узнайте, какие тайны скрывают площади и фонтаны, и погрузитесь в легенды Вечного города
Начало: На Пьяцца-дель-Пополо
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
11 дек в 19:30
€56€80 за человека
Магия вечернего Рима
Пешая
2.5 часа
-
25%
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия вечернего Рима
Услышать легенды Вечного города и по-новому взглянуть на главные достопримечательности столицы
13 дек в 17:30
14 дек в 17:00
от €180€240 за всё до 7 чел.
Вечерний Рим: увидеть главное без суеты
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Рим: увидеть главное без суеты
Когда дневная жара утихает, Рим раскрывается с новой стороны. Прогулка от Испанской лестницы до Колизея подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У метро
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€180 за всё до 10 чел.
Вечерний Рим: площади и термы
На автобусе
2 часа
Групповая
Вечерний Рим: площади и термы
Увидеть Пьяцца-дель-Пополо, Чирко Массимо и термы Каракалла в сиянии огней
Начало: На площади Венеции
14 дек в 17:00
28 дек в 17:00
€47 за человека
Вечерний Рим: огни империи
На автобусе
2.5 часа
Групповая
Вечерний Рим: огни империи
Увидеть Рим в свете фонарей и почувствовать дыхание вечности на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Республики
Расписание: в воскресенье в 17:00
14 дек в 17:00
21 дек в 17:00
€60 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Термы Каракаллы»

