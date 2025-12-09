-
30%
Мини-группа
до 6 чел.
Ночной Рим: магия, история, легенды
С приходом ночи Рим обретает особую магию. Узнайте, какие тайны скрывают площади и фонтаны, и погрузитесь в легенды Вечного города
Начало: На Пьяцца-дель-Пополо
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
11 дек в 19:30
€56
€80 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия вечернего Рима
Услышать легенды Вечного города и по-новому взглянуть на главные достопримечательности столицы
13 дек в 17:30
14 дек в 17:00
от €180
€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Рим: увидеть главное без суеты
Когда дневная жара утихает, Рим раскрывается с новой стороны. Прогулка от Испанской лестницы до Колизея подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У метро
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€180 за всё до 10 чел.
Групповая
Вечерний Рим: площади и термы
Увидеть Пьяцца-дель-Пополо, Чирко Массимо и термы Каракалла в сиянии огней
Начало: На площади Венеции
14 дек в 17:00
28 дек в 17:00
€47 за человека
Групповая
Вечерний Рим: огни империи
Увидеть Рим в свете фонарей и почувствовать дыхание вечности на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Республики
Расписание: в воскресенье в 17:00
14 дек в 17:00
21 дек в 17:00
€60 за человека
