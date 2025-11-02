Рим раскрывает свои секреты не сразу, но на ночной прогулке можно почувствовать его магию. Город оживает под светом фонарей, а мифы и легенды становятся ближе. Кампо-деи-Фиори, Площадь Навона и Пантеон
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера ночного Рима
- 🗺️ Посещение знаковых мест города
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🎭 Ожившие мифы и легенды
- 💧 Загадать желание у фонтана Треви
Что можно увидеть
- Кампо-деи-Фиори
- Площадь Сан-Панталео
- Площадь Пасквино
- Площадь Навона
- Пантеон
- Фонтан Треви
- Сан-Сильвестро-ин-Капите
- Колонна Непорочного зачатия
- Испанская лестница
- Площадь Тринита-деи-Монти
- Площадь Испании
- Виа Маргутта
- Виа дель Бабуино
- Египетский обелиск
- Церкви-близнецы
- Пьяцца дель Пополо
Описание экскурсии
- Кампо-деи-Фиори. Жизнь кипит — крики торговцев, звон бокалов, ароматы из кафе. А взгляд Джордано Бруно напоминает: Рим — это не только красота, но и смелость идти против времени.
- Площадь Сан-Панталео. Здесь можно услышать, как дышит старый город.
- Площадь Пасквино. Когда-то на статую Пасквино прикрепляли анонимные стихи и колкие протесты. И сейчас, кажется, ветер доносит обрывки голосов.
- Площадь Навона. В центре — фонтан Четырёх рек. Каждая скульптура — воплощение стихии, каждый изгиб — движение мира.
- Пантеон. Под его куполом время замирает, а сквозь око в потолке льётся мягкий свет.
- Фонтан Треви. Бросьте монету в воду и подумайте, кем вы хотите стать, когда снова окажетесь здесь.
- Сан-Сильвестро-ин-Капите. В церкви хранится голова Иоанна Крестителя.
- Колонна Непорочного зачатия. Фигура девы Марии как символ спокойствия и величия.
- Испанская лестница и фонтан Баркачча. Ступени будто волны, а фонтан — это лодка, плывущая сквозь века.
- Площадь Тринита-деи-Монти. Отсюда Рим — как единая картина.
- Площадь Испании. Здесь встречаются и прощаются, влюбляются и просто мечтают.
- Виа Маргутта. Тихая улочка, где жили художники и снимали кино.
- Виа дель Бабуино. Каменная обезьяна на фонтане будто подмигивает вам. Город напоминает: в величии всегда есть место иронии.
- Египетский обелиск, который помнит времена фараонов. Он видел смену империй и продолжает стоять.
- Церкви-близнецы. Они словно инь и ян Рима.
- Пьяцца дель Пополо. Вы возвращаетесь туда, откуда всё началось. Солнце садится, обелиск отбрасывает тень, а в воздухе — ощущение открытия. Это не финал. Это — новая точка отсчёта.
Вы узнаете:
- Какие легенды скрыты за фасадами и статуями.
- Зачем в Риме говорящие стены.
- Какие тайные знаки оставили на площади Кампо-деи-Фьори.
- Как Пантеон связан с небом и вечностью.
- О жертве Джордано Бруно и о тех, кто в разное время осмеливался говорить то, что другие не решались.
Организационные детали
- Прогулка проходит в комфортном темпе — без спешки, с возможностью сделать фото, задать вопросы и насладиться атмосферой.
- Все локации мы осматриваем снаружи.
- Одевайтесь по погоде и обязательно возьмите с собой воду.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды — опытных, внимательных и влюблённых в Рим.
ежедневно в 18:00, 19:00 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€60
|Дети 8-12 лет
|€35
|Дети до 7 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Кампо деи Фиори
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 646 туристов
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
J
Janna
2 ноя 2025
Нам все понравилось!
Анна
31 окт 2025
Спасибо Джулии за тур по Ночном Риму! Вы увлекательно провели время! Зашли в разные бары, Джулия сделала тур шикарным под наш запрос! Спасибо!
David
31 окт 2025
Были на Экскурсии с Гидом Джулия! Очень понравилось, рекомендуем!
Кристи
29 окт 2025
Римом невозможно не насладиться! Спасибо!
David
29 окт 2025
Были с Друзьями на Ночном Риме, Рим вечером - совершенно другой город полный магии! Если нужен не стандартный подход к экскурсиям бронируйте обязательно!
Анна
29 окт 2025
Спасибо Вадиму и его команде за ночной Рим. все прошло отлично, мы насладились этим вечным городом с гидом Софи!
А
Антон
26 окт 2025
Экскурсия прошла интересно и хорошо
П
Павел
4 окт 2025
Ночной Рим нас в себя влюбил, а также гид Софи! Были в Риме уже раньше, маршрут включает в себя почти все, что нужно увидеть, но интереснее классических. Обязательно надо посетить! Также выпили по бокальчику игристого, время пролетело очень незаметно!
L
Larysa
26 сен 2025
Мы заказали экскурсию,, Ночной Рим, в первый же вечер в городе. Наш экскурсовод была София. Было все очень хорошо!! Как вечерняя прогулка; не спеша, с рассказами о городе. Мы обошли
Elena
8 сен 2025
Замечательная экскурсия с увлеченным гидом Юлией!
Замечательная экскурсия с увлеченным гидом Юлией!

Несколько часов пролетели на одном дыхании, без суеты и погони обьять необъятное. И тем не менее я расставалась с Юлией с ощущением, что увидела и услышала все самое важное и ценное. Очень рекомендую Юлию/Julia для Вашего посещения Рима.
Несколько часов пролетели на одном дыхании, без суеты и погони обьять необъятное. И тем не менее я расставалась с Юлией с ощущением, что увидела и услышала все самое важное и ценное. Очень рекомендую Юлию/Julia для Вашего посещения Рима.
Наталья
13 авг 2025
Выражаем огромную благодарность гиду Софии за познавательную, очень интересную экскурсию.
Все было на высшем уровне ♥️
Все было на высшем уровне ♥️
A
Alex
6 авг 2025
Были с компанией друзе на Ночном Риме, все было отлично, успели зайти еще в какие-то церкви до закрытия, шикарный гид, все организовано четко!
D
Daria
4 авг 2025
Были с друзьями, спасибо! нам очень понравилось!
J
Janna
4 авг 2025
Были на прогулке с гидом Ирен, все очень понравилось, столько всего увидели, даже успели зайти в некоторые церкви! Прогулка была в отличном темпе, маршрут классный!
П
Павел
2 авг 2025
Были с друзьями все очень понравилось! Спасибо!
