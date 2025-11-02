J Janna Нам все понравилось!

Анна Спасибо Джулии за тур по Ночном Риму! Вы увлекательно провели время! Зашли в разные бары, Джулия сделала тур шикарным под наш запрос! Спасибо!

David Были на Экскурсии с Гидом Джулия! Очень понравилось, рекомендуем!

Кристи Римом невозможно не насладиться! Спасибо!

David Были с Друзьями на Ночном Риме, Рим вечером - совершенно другой город полный магии! Если нужен не стандартный подход к экскурсиям бронируйте обязательно!

Анна Спасибо Вадиму и его команде за ночной Рим. все прошло отлично, мы насладились этим вечным городом с гидом Софи!

А Антон Экскурсия прошла интересно и хорошо

П Павел Ночной Рим нас в себя влюбил, а также гид Софи! Были в Риме уже раньше, маршрут включает в себя почти все, что нужно увидеть, но интереснее классических. Обязательно надо посетить! Также выпили по бокальчику игристого, время пролетело очень незаметно!

L Larysa читать дальше пешком все знаменитые места, фонтаны. Побывали на улицах где снимались фильмы известные нам с детства. Рекомендуем побывать на экскурсии с Софией. Еще ей благодарность за ожидание и терпение (мы опаздывали на 15 мин) Спасибо, София, Мы заказали экскурсию,, Ночной Рим, в первый же вечер в городе. Наш экскурсовод была София. Было все очень хорошо!! Как вечерняя прогулка; не спеша, с рассказами о городе. Мы обошли

Elena Замечательная экскурсия с увлеченным гидом Юлией!

Несколько часов пролетели на одном дыхании, без суеты и погони обьять необъятное. И тем не менее я расставалась с Юлией с ощущением, что увидела и услышала все самое важное и ценное. Очень рекомендую Юлию/Julia для Вашего посещения Рима.

Наталья Выражаем огромную благодарность гиду Софии за познавательную, очень интересную экскурсию.

Все было на высшем уровне ♥️

A Alex Были с компанией друзе на Ночном Риме, все было отлично, успели зайти еще в какие-то церкви до закрытия, шикарный гид, все организовано четко!

D Daria Были с друзьями, спасибо! нам очень понравилось!

J Janna Были на прогулке с гидом Ирен, все очень понравилось, столько всего увидели, даже успели зайти в некоторые церкви! Прогулка была в отличном темпе, маршрут классный!