Наталья В. проводит ещё 3 экскурсии

Программа Мастер класс будет проходить в Римской таверне, за 2, 5 часа научимся приготовлению соуса и пасты, или пиццу

Традиционная итальянская паста готовится с различными соусами, рецептами которых поделится мастер. Для самостоятельного приготовления пасты он научит выбирать муку и все ингредиенты для теста. Часто шеф-повар дает советы по правильной сервировке традиционного итальянского стола, выбору закусок, вина к тому или другому блюду.

При приготовлении пиццы можно узнать о сочетаемости продуктов для начинок, какой сыр и томаты используются для классического варианта.

Посещать уроки нравится и взрослым и детям. Тем более что после этого накрывается общий стол и начинается пиршество. Пробуются приготовленные блюда, закуски, подаются подходящие трапезе вина.