Наталья В. проводит ещё 3 экскурсии

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мастер класс по приготовлению пасты

Наталья В.
Наталья В. – Гид из Рима
мастер класс по приготовлению пасты
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €75 за человека

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мастер класс по приготовлению пасты
мастер класс по приготовлению пасты
Программа Мастер класс будет проходить в Римской таверне, за 2, 5 часа научимся приготовлению соуса и пасты, или пиццу
Традиционная итальянская паста готовится с различными соусами, рецептами которых поделится мастер. Для самостоятельного приготовления пасты он научит выбирать муку и все ингредиенты для теста. Часто шеф-повар дает советы по правильной сервировке традиционного итальянского стола, выбору закусок, вина к тому или другому блюду.
При приготовлении пиццы можно узнать о сочетаемости продуктов для начинок, какой сыр и томаты используются для классического варианта.
Посещать уроки нравится и взрослым и детям. Тем более что после этого накрывается общий стол и начинается пиршество. Пробуются приготовленные блюда, закуски, подаются подходящие трапезе вина.
Что входит
  • мастер класс по приготовлению пасты и бокал вина
Что не входит
  • дополнительные напитки
Начало и место завершения
🚩 Largo di Torre Argentina 1
мастер класс по приготовлению пасты
мастер класс по приготовлению пасты
мастер класс по приготовлению пасты

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья В.
Наталья В.
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