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Мастер-класс по приготовлению пиццы или пасты в Риме от шеф-повара и ужин

5
3 отзыва
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Попробуйте ужин в римском ресторане с пиццей или пастой, которую вы приготовите сами.

На мастер-классе шеф-повар объяснит как подбирать продукты для итальянских блюд, как не ошибиться в приготовлении соуса и выборе вина к пасте.

Вы узнаете об истории 📖 происхождения национальных блюд и чем отличается римская кухня 🥧 от неаполитанской.

В финале мастер-класса — ужин с приготовленной вами пиццей или пастой и бокалом местного вина.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €80 за человека

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Мастер-класс по приготовлению пиццы или пасты в Риме от шеф-повара и ужин
Мастер-класс по приготовлению пиццы или пасты в Риме от шеф-повара и ужин

Что вы увидите

  • Мастер-класс
Кухня в Италии - это настоящее искусство! Это мастерство, секреты которого передаются из поколения в поколение и открываются далеко не каждому. Как насчет того, чтобы приоткрыть эти секреты и прикоснуться к мастерству итальянских поваров на специальном мастер классе по приготовлению самого главного и самого любимого итальянского блюда - пасты? А еще - самых разных соусов для пасты, секреты приготовления которых известны только итальянцам?
На Ваш выбор мы будем готовить итальянскую пиццу или пасту!
ВНИМАНИЕ! При выборе мастер-класса по приготовлению пиццы, время начала тура обсуждается отдельно. Возможно начало тура в дневное время.
Погрузиться в итальянскую кухню 🥧 под предводительством шеф-повара одного из лучших ресторанов Рима, узнать ее секреты и позже порадовать своих близких собственноручно приготовленными кулинарными шедеврами!
Итальянский Маэстро гастрономии не только научит вас правильно готовить пасту и различные соусы к ней, подбирать вина, продукты и закуски... Но и проведет экскурс в историю 📖 итальянской кухни, ее особенности в разных регионах страны. Приоткроет секреты и расскажет про правила приготовления итальянских блюд, которые передаются из поколения в поколения!
Под его чутким руководством вы самостоятельно приготовите первую в вашей жизни итальянскую пасту и соус к ней. А потом ее можно будет съесть в приятной компании с бокалом отличного местного вина.
Что входит
  • Мастер-класс по приготовлению пасты или пиццы (на Ваш выбор, о предпочтениях нужно сообщить после бронирования)
  • Все продукты
  • Услуги гида-переводчика
  • Обед/ужин из приготовленного блюда
  • Бокал отличного местного вина
Что не входит
  • Дополнительные дегустации и дополнительные напитки по вашему желанию
Начало
🚩 Termini, United Colors of Benetton
Место завершения
🏁 piazza Venezia
Мастер-класс по приготовлению пиццы или пасты в Риме от шеф-повара и ужин
Мастер-класс по приготовлению пиццы или пасты в Риме от шеф-повара и ужин
Мастер-класс по приготовлению пиццы или пасты в Риме от шеф-повара и ужин
Мастер-класс по приготовлению пиццы или пасты в Риме от шеф-повара и ужин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
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3 отзыва оставили туристы

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