Кухня в Италии - это настоящее искусство! Это мастерство, секреты которого передаются из поколения в поколение и открываются далеко не каждому. Как насчет того, чтобы приоткрыть эти секреты и прикоснуться к мастерству итальянских поваров на специальном мастер классе по приготовлению самого главного и самого любимого итальянского блюда - пасты? А еще - самых разных соусов для пасты, секреты приготовления которых известны только итальянцам?

На Ваш выбор мы будем готовить итальянскую пиццу или пасту!

ВНИМАНИЕ! При выборе мастер-класса по приготовлению пиццы, время начала тура обсуждается отдельно. Возможно начало тура в дневное время.

Погрузиться в итальянскую кухню 🥧 под предводительством шеф-повара одного из лучших ресторанов Рима, узнать ее секреты и позже порадовать своих близких собственноручно приготовленными кулинарными шедеврами!

Итальянский Маэстро гастрономии не только научит вас правильно готовить пасту и различные соусы к ней, подбирать вина, продукты и закуски... Но и проведет экскурс в историю 📖 итальянской кухни, ее особенности в разных регионах страны. Приоткроет секреты и расскажет про правила приготовления итальянских блюд, которые передаются из поколения в поколения!

Под его чутким руководством вы самостоятельно приготовите первую в вашей жизни итальянскую пасту и соус к ней. А потом ее можно будет съесть в приятной компании с бокалом отличного местного вина.