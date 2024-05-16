Настоящая римская жизнь протекает в стороне от центра. Там, где слепит красками итальянская природа, готовится моцарелла di bufala и растут виноградники. Мы посетим средневековый замок, на винодельне которого 400 лет производится вино — вы узнаете его вкус и оцените местные блюда из сезонных продуктов. А затем отправимся на ферму за любимым сыром итальянцев.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древняя папская резиденция

В получасе езды от Рима нас будет ждать замок 13 века — бывшая резиденция знаменитых папских семей. Замок — не только свидетель древней истории, в которую мы немного углубимся, но и место, где процветает сельское хозяйство. Здесь практикуется только органическое земледелие: не используются ни пестициды, ни химические удобрения. Поэтому вкус местных вин настолько изыскан.

Вино и паста

Дегустация пройдёт в средневековом винном погребе, расположенном внутри туфового холма. Виноградники, из которых делают местное вино, растут на холмах римского побережья, где средиземноморский мягкий климат и плодородная земля взращивают грозди красного винограда (Cesabese, Sangiovese, Montepulcianо, Merlo и Syrah) и белого (Fiano, Chardonnay, Vermentino, Trebbiano и Malvasia).

В сопровождении профессионального сомелье вы осмотрите коллекцию местных вин

Послушаете о римской культуре виноделия и научитесь понимать основные принципы сочетания сортов вина и еды.

Продегустируете лучшие вина из коллекции — два сорта красного и два сорта белого

Внутри замка посетите гастрономическое заведение, где подают блюда, приготовленные из сезонных продуктов здешних фермерских хозяйств. Пообедаете потрясающей местной пастой (или другим традиционным блюдом), выпьете кофе со сладостями.

Моцарелла di bufala

На обратном пути в Рим мы посетим ферму по производству настоящей моцареллы di bufala.

Вы увидите племенных буйволиц, из молока которых делают любимый итальянцами сыр и йогурт, потрясающий вкус которого очень далёк от магазинного.

Узнаете, за какие достоинства столь почитаема в Италии моцарелла и почему именно в этом месте было открыто её производство.

При желании сможете купить органические продукты в магазинчике на ферме.

Организационные детали