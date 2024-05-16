Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Настоящая римская жизнь протекает в стороне от центра. Там, где слепит красками итальянская природа, готовится моцарелла di bufala и растут виноградники.
Мы посетим средневековый замок, на винодельне которого 400 лет производится вино — вы узнаете его вкус и оцените местные блюда из сезонных продуктов. А затем отправимся на ферму за любимым сыром итальянцев.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Древняя папская резиденция
В получасе езды от Рима нас будет ждать замок 13 века — бывшая резиденция знаменитых папских семей. Замок — не только свидетель древней истории, в которую мы немного углубимся, но и место, где процветает сельское хозяйство. Здесь практикуется только органическое земледелие: не используются ни пестициды, ни химические удобрения. Поэтому вкус местных вин настолько изыскан.
Вино и паста
Дегустация пройдёт в средневековом винном погребе, расположенном внутри туфового холма. Виноградники, из которых делают местное вино, растут на холмах римского побережья, где средиземноморский мягкий климат и плодородная земля взращивают грозди красного винограда (Cesabese, Sangiovese, Montepulcianо, Merlo и Syrah) и белого (Fiano, Chardonnay, Vermentino, Trebbiano и Malvasia).
В сопровождении профессионального сомелье вы осмотрите коллекцию местных вин
Послушаете о римской культуре виноделия и научитесь понимать основные принципы сочетания сортов вина и еды.
Продегустируете лучшие вина из коллекции — два сорта красного и два сорта белого
Внутри замка посетите гастрономическое заведение, где подают блюда, приготовленные из сезонных продуктов здешних фермерских хозяйств. Пообедаете потрясающей местной пастой (или другим традиционным блюдом), выпьете кофе со сладостями.
Моцарелла di bufala
На обратном пути в Рим мы посетим ферму по производству настоящей моцареллы di bufala.
Вы увидите племенных буйволиц, из молока которых делают любимый итальянцами сыр и йогурт, потрясающий вкус которого очень далёк от магазинного.
Узнаете, за какие достоинства столь почитаема в Италии моцарелла и почему именно в этом месте было открыто её производство.
При желании сможете купить органические продукты в магазинчике на ферме.
Организационные детали
В стоимость всё включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes Classе A 180 CDI, услуги гида, посещение замка и фермы, дегустация, закуски к вину и обед.
Можно провести экскурсию для большего числа участников (до 8 человек) — доплата за каждого 100€
Тайминг: поездка от Рима займёт 30-40 минут, 1,5-2 часа мы проведём на винодельне и около 20 мин. на ферме
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 24 туристов
Я Наталия, историк искусств и магистр римского университета Ла Сапьенца. Влюбляю в Рим! Легко и просто рассказываю об истории и римской жизни во время нашей прогулки, окрашенной лёгким юмором и непринуждённой атмосферой. Жду вас на моих экскурсиях и до скорой встречи в Риме!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олег
16 мая 2024
Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!
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Ярослав
7 мая 2024
Экскурсия и встреча с Наталией стала для нас настоящей удачей и прекрасной вишенкой на торте в нашем путешествии в Италию. Наталия – историк искусств, страстно любящий свое дело! Мы заслушивались читать дальше
ее рассказами как по теме экскурсии, так и по истории Рима в целом. Поражает объем знаний и умение захватить внимание! Мы получили шикарный экспириенс по маршруту экскурсии, но наибольшее наслаждение получили от "лекции" Наталии, от общения и диалога – поверьте, получить все эти знания настолько структурированно и полно, при этом живо и дико увлекательно – это сокровище. Благодарим и совершенно точно вернемся вновь!