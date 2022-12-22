Мой Рим: дух благородной роскоши

Авторская прогулка-погружение для истинных эстетов, гедонистов и исследователей города

Я и мой город — мы отвечаем за каждое слово в названии экскурсии, во время которой параллельный Рим распахнёт для вас старинные двери и пригласит в свои скрытые миры.

Мы будем прикасаться к тайнам иезуитов, наслаждаться шедеврами Рафаэля и Караваджо, проникаться духом belle èpoque. И если вы не были ценителем богемного Рима до сегодняшнего дня, уверяю — вы им станете!
Мой Рим: дух благородной роскоши
Мой Рим: дух благородной роскоши
Мой Рим: дух благородной роскоши
Мой Рим: дух благородной роскоши
Мой Рим: дух благородной роскоши
Мой Рим: дух благородной роскоши
Мой Рим: дух благородной роскоши
Мой Рим: дух благородной роскоши
Мой Рим: дух благородной роскоши
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Описание

Кому подойдет эта прогулка

Моя прогулка создана именно для вас, если вы:

  • хотите устроить себе свидание с итальянским искусством во всех его проявлениях, но душа не лежит к суетной атмосфере программных музеев;
  • любите неспешно чередовать интеллектуальные удовольствия с гедонизмом;
  • уже много раз бывали в Риме, хотите открыть новые слои города и пополнить свою коллекцию любимых мест;
  • в первый раз в Риме и хотите прочувствовать его главную особенность — неисчерпаемую готовность удивлять ценителя истории и красоты.

А теперь, если вы любите сюрпризы и приключения — не читайте дальше описание экскурсии! Доверьтесь моему вкусу и таланту восприятия.

Что вас ожидает

Мы встретимся на уютной площади в самом эпицентре туристического города, но сразу покинем общепринятую реальность.

Фолианты старинной библиотеки. Для начала отправимся в сокровищницу тайн ордена иезуитов — одну из самых древних библиотек Европы. Словно оказавшись в фильме про сами-знаете-какого волшебника, пройдём между резными стеллажами 18 века, присмотримся к скрытым символам, вдохнём аромат кожаных переплетов и, быть может, даже полистаем вековые фолианты. А после ненадолго заглянем в одно из самых элегантных кафе города на изысканную чашечку кофе с микропироженым.

Светский визит к аристократам. Попрощавшись с храмом мудрости, отправимся в гости к семейству с тысячелетней родословной: побываем в по-княжески скромных личных апартаментах, а затем полюбуемся парадной частью палаццо. И даже если мы не застанем хозяев дома, ничто не помешает нам насладиться оригинальными шедеврами Рафаэля и Караваджо и посмаковать нюансы роскошных интерьеров.

Рим пафосный и пародоксальный. Укромными улочками мы догуляем до одного и самых впечатляющих и противоречивых пространств в центре Рима. Наша последняя локация — тяжёлый люкс архитектуры и искусства 19 века, претенциозность которого смущала и очаровывала когда-то Анну Ахматову, Федерико Феллини и Иосифа Бродского. Здесь вы наверняка испытаете смешанные чувства и зададитесь вопросом, как Рим умудряется скрывать от широкой публики такое великолепие.

Впрочем, философские размышления я предлагаю перенести за столик пустующего заведения, обитые гобеленами стены которого, кажется, до сих пор перебирают в памяти сцены гламурных вечеринок belle èpoque…

Организационные детали

  • Важно: для доступа в некоторые локации нам потребуются Id-документы
  • Вход в одну из локаций по билетам (≈20 евро)
  • Для того, чтобы осмотреть третье пространство, билеты не нужны, но с нашей стороны будет любезно выпить чашечку кофе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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