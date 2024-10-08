Индивидуальная экскурсия по Риму предлагает уникальное путешествие в мир благородной роскоши. Гости смогут прикоснуться к тайнам иезуитов в одной из старейших библиотек Европы, полюбоваться шедеврами Рафаэля и Караваджо в аристократических апартаментах, а также посетить впечатляющие пространства 19 века, которые очаровывали Анну Ахматову и Федерико Феллини. Эта прогулка подарит новые впечатления как опытным путешественникам, так и тем, кто впервые в Риме

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кому подойдет эта прогулка

Моя прогулка создана именно для вас, если вы:

хотите устроить себе свидание с итальянским искусством во всех его проявлениях, но душа не лежит к суетной атмосфере программных музеев;

любите неспешно чередовать интеллектуальные удовольствия с гедонизмом;

уже много раз бывали в Риме, хотите открыть новые слои города и пополнить свою коллекцию любимых мест;

в первый раз в Риме и хотите прочувствовать его главную особенность — неисчерпаемую готовность удивлять ценителя истории и красоты.

А теперь, если вы любите сюрпризы и приключения — не читайте дальше описание экскурсии! Доверьтесь моему вкусу и таланту восприятия.

Что вас ожидает

Мы встретимся на уютной площади в самом эпицентре туристического города, но сразу покинем общепринятую реальность.

Фолианты старинной библиотеки. Для начала отправимся в сокровищницу тайн ордена иезуитов — одну из самых древних библиотек Европы. Словно оказавшись в фильме про сами-знаете-какого волшебника, пройдём между резными стеллажами 18 века, присмотримся к скрытым символам, вдохнём аромат кожаных переплетов и, быть может, даже полистаем вековые фолианты. А после ненадолго заглянем в одно из самых элегантных кафе города на изысканную чашечку кофе с микропироженым.

Светский визит к аристократам. Попрощавшись с храмом мудрости, отправимся в гости к семейству с тысячелетней родословной: побываем в по-княжески скромных личных апартаментах, а затем полюбуемся парадной частью палаццо. И даже если мы не застанем хозяев дома, ничто не помешает нам насладиться оригинальными шедеврами Рафаэля и Караваджо и посмаковать нюансы роскошных интерьеров.

Рим пафосный и парадоксальный. Укромными улочками мы догуляем до одного и самых впечатляющих и противоречивых пространств в центре Рима. Наша последняя локация — тяжёлый люкс архитектуры и искусства 19 века, претенциозность которого смущала и очаровывала когда-то Анну Ахматову, Федерико Феллини и Иосифа Бродского. Здесь вы наверняка испытаете смешанные чувства и зададитесь вопросом, как Рим умудряется скрывать от широкой публики такое великолепие.

Впрочем, философские размышления я предлагаю перенести за столик пустующего заведения, обитые гобеленами стены которого, кажется, до сих пор перебирают в памяти сцены гламурных вечеринок belle époque…

Организационные детали