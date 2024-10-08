Индивидуальная экскурсия в Риме для ценителей искусства и истории. Узнайте тайны иезуитов, насладитесь шедеврами и почувствуйте дух belle époque
Индивидуальная экскурсия по Риму предлагает уникальное путешествие в мир благородной роскоши.
Гости смогут прикоснуться к тайнам иезуитов в одной из старейших библиотек Европы, полюбоваться шедеврами Рафаэля и Караваджо в аристократических апартаментах, а также посетить впечатляющие пространства 19 века, которые очаровывали Анну Ахматову и Федерико Феллини. Эта прогулка подарит новые впечатления как опытным путешественникам, так и тем, кто впервые в Риме
хотите устроить себе свидание с итальянским искусством во всех его проявлениях, но душа не лежит к суетной атмосфере программных музеев;
любите неспешно чередовать интеллектуальные удовольствия с гедонизмом;
уже много раз бывали в Риме, хотите открыть новые слои города и пополнить свою коллекцию любимых мест;
в первый раз в Риме и хотите прочувствовать его главную особенность — неисчерпаемую готовность удивлять ценителя истории и красоты.
А теперь, если вы любите сюрпризы и приключения — не читайте дальше описание экскурсии! Доверьтесь моему вкусу и таланту восприятия.
Что вас ожидает
Мы встретимся на уютной площади в самом эпицентре туристического города, но сразу покинем общепринятую реальность.
Фолианты старинной библиотеки. Для начала отправимся в сокровищницу тайн ордена иезуитов — одну из самых древних библиотек Европы. Словно оказавшись в фильме про сами-знаете-какого волшебника, пройдём между резными стеллажами 18 века, присмотримся к скрытым символам, вдохнём аромат кожаных переплетов и, быть может, даже полистаем вековые фолианты. А после ненадолго заглянем в одно из самых элегантных кафе города на изысканную чашечку кофе с микропироженым.
Светский визит к аристократам. Попрощавшись с храмом мудрости, отправимся в гости к семейству с тысячелетней родословной: побываем в по-княжески скромных личных апартаментах, а затем полюбуемся парадной частью палаццо. И даже если мы не застанем хозяев дома, ничто не помешает нам насладиться оригинальными шедеврами Рафаэля и Караваджо и посмаковать нюансы роскошных интерьеров.
Рим пафосный и парадоксальный. Укромными улочками мы догуляем до одного и самых впечатляющих и противоречивых пространств в центре Рима. Наша последняя локация — тяжёлый люкс архитектуры и искусства 19 века, претенциозность которого смущала и очаровывала когда-то Анну Ахматову, Федерико Феллини и Иосифа Бродского. Здесь вы наверняка испытаете смешанные чувства и зададитесь вопросом, как Рим умудряется скрывать от широкой публики такое великолепие.
Впрочем, философские размышления я предлагаю перенести за столик пустующего заведения, обитые гобеленами стены которого, кажется, до сих пор перебирают в памяти сцены гламурных вечеринок belle époque…
Организационные детали
Важно: для доступа в некоторые локации нам потребуются Id-документы (паспорт или международные права)
Вход в одну из локаций по билетам (≈20 евро)
Для того, чтобы осмотреть третье пространство, билеты не нужны, но с нашей стороны будет любезно выпить чашечку кофе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1389 туристов
Мне крупно повезло: целыми днями я делаю то, что люблю, в самом подходящем для этого месте. Обожаю расследовать разные чудеса и показывать их людям, которые ценят качественные впечатления и удовольствия. читать дальшеуменьшить
Провела множество экскурсий, и, уверяю вас, мне не надоело. Рим постоянно балует меня откровениями. И я ответно влюблена в него — а все влюблённые обожают рассказывать о своём романе.
Я помогу вам сделать этот город своим: понять его нюансы и смысл, прочувствовать сложный букет его истории, обрести любимые места и совершить свои открытия.
Имею чёрный пояс по старинным библиотекам, светски интересуюсь христианством и изучаю историю искусств в магистратуре. Не люблю легенды и профанации. Чтобы рассказывать на простом русском, я много читаю на сложном итальянском.
В свободное от работы и расследований время познаю вина и по мере сил симпатизирую благородной роскоши Вечного города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вячеслав
Мы с женой в Риме были в шестой раз. Решили, что нам надо посмотреть на Рим глазами жителя города. Анна как раз такой человек👍Анна показала нам такие места, где нет читать дальшеуменьшить
туристов. Замечательные палацио, библиотека, кофе в отеле, прогулка по улицам. И все это сопровождается интересной информацией, фактами, историческими событиями. Очень интересная и совсем не на что не похожая, и не забываемая экскурсия. Анна огромное вам спасибо!
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Евгений
Это была вторая экскурсия с Анной. Как и в первый день все прошло на высшем уровне. Анна подобрала маршрут согласно нашим пожеланиям. Очень профессионально и в то же время просто читать дальшеуменьшить
и захватывающее рассказывала и о вилле Фарнезина и о Коллизее. У нас была группа разновозрастная, но всем было очень интересно. Анна дала прекрасные рекомендации по другим музеям, выставкам и по ресторанам Рима. Болшое Вам спасибо Аня. Вы профессионал высокого класса.
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Елена
Все как в описании, красиво, многогранно, время летит незаметно, без особойкнижной нудятины дат и событий раскрывается красота места. Не пожалела нисколько, повторила бы - да! Одно из ярких впечатлений о читать дальшеуменьшить
Риме, а остальное - можно посмотреть лично. Такого как у Анны на экскурсии - сам не найдешь!
Подсказка: после Палаццо - обязательно остановитесь на обед или чашечку кофе там же, в секретном садике с фонтаном, оно того стоит и цены - не многим выше, чем вокруг, но приватности и эксклюзивности - через край!!
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Екатерина
Потрясающе!!! Мы в восторге! Сохранили номер Анны на будущее, хотелось бы больше времени и больше совместного времяприпровождения с таким гидом! Не туристический маршрут, не банальная информация, отличная интересная подача. По мимо всего прочего Анна порекомендовала несколько мест в Риме - рестораны, кондитерские, где невероятно вкусно! Рекомендую 100%
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М
Мария
Спасибо Анне за прекрасно проведенный день! Мне, как человеку, который был в Риме уже много раз, было очень интересно!! 😍
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Виктория
Прекрасная Анна, благодарю за великолепную экскурсию! Полное попадание в ожидания - прекрасный Рим, местами интимный, иногда ироничный рассказ. Уверенно могу сказать, что произошёл метч. Когда снова приеду в Рим, обязательно возьму ещё одну экскурсию!
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