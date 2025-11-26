Музеи Ватикана и Сикстинская капелла

За 3 часа вы познакомитесь с историей Ватикана, пройдёте по залам музеев, увидите знаменитые шедевры и откроете малоизвестные сокровища. Экскурсия проходит на русском языке с профессиональным гидом — живо, понятно и без перегрузки датами.
Идеально для тех, кто впервые в Ватикане и хочет узнать максимум интересного без очередей и путаницы.
Идеально для тех, кто впервые в Ватикане и хочет узнать максимум интересного без очередей и путаницы.
Описание билетаМы начнём путешествие с внутренней смотровой площадки, откуда открывается вид на Сады Ватикана, и заглянем в знаменитый Дворик сосновой шишки — один из самых фотогеничных уголков Папского дворца. Ватиканские музеи Далее вы посетите ключевые залы, где собраны величайшие художественные и исторические сокровища: Пинакотека Увидим шедевры Леонардо да Винчи, Караваджо, Перуджино и других мастеров. Архитектура самого музея также заслуживает внимания. Пио-Клементинский музей Один из старейших музеев античного искусства. Здесь представлены древнегреческие и римские скульптуры, бюсты императоров, саркофаги, маски, фрагменты мозаик. Галерея гобеленов Шедевры, созданные по эскизам Рафаэля Санти. В экспозиции — 10 масштабных гобеленов на библейские сюжеты. Зал географических карт Одна из самых протяжённых галерей Ватикана. Здесь находится крупнейшая серия фресок с картами итальянских регионов XVI века. Станцы Рафаэля Четыре зала, оформленные по заказу Папы Юлия II. Именно он пожелал жить не в покоях своего предшественника, а в новых апартаментах с фресками Рафаэля. Сикстинская капелла Завершающая часть маршрута. Здесь вот уже 600 лет проходят выборы Папы Римского. Вы узнаете, как появилась традиция белого дыма, сколько длился самый долгий конклав, и почему «Страшный суд» Микеланджело вызвал споры. Мы подробно остановимся на фресках Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и других художников. Важная информация: Базилика Святого Петра в основную программу не входит. Ватикан оставляет за собой право закрывать вход в собор без предварительного уведомления — в случае мессы, визита делегаций и других официальных мероприятий. В таких случаях экскурсия проходит только по музеям.
- Общая стоимость экскурсии для взрослого — 110 € (включает: 75 € — экскурсия, 35 € — билет в музеи Ватикана) Билет бронируется нами. Оплата — переводом на Revolut или российскую банковскую карту.
- Билеты именные. Пожалуйста, заранее сообщите гиду имя и фамилию, как в загранпаспорте, и возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
- Детский тариф (до 18 лет) — просим уточнять заранее. Иногда детские билеты недоступны, и в этом случае потребуется оформление билета по взрослой цене.
- Экскурсию проводит лицензированный гид по Ватикану из нашей команды. Сопровождение на русском языке, подача — живая, понятная и без перегрузки.
- В высокий сезон в группе может быть до 20 человек (не более). Всем участникам выдаются наушники, гид работает с микрофоном. Программа проходит в комфортном темпе, с возможностью задавать вопросы и делать фото.
- Базилика Святого Петра в основную программу не входит. Билет — 25 €, бронируется не ранее чем за 60 часов до экскурсии. Пожалуйста, уточняйте возможность заранее.
- Время начала экскурсии может меняться — быть сдвинуто на 1–2 часа раньше или позже, в зависимости от распределения слотов со стороны Ватикана. Не планируйте другие мероприятия на этот день.
- Музеи Ватикана закрыты в следующие даты: 1 и 6 января, 11 февраля, 19 марта, 1 мая, 29 июня, 14 и 15 августа, 1 ноября, 8, 25 и 26 декабря, а также в день Пасхи.
- Дресс-код при посещении Ватикана: плечи и колени должны быть закрыты. Рекомендуется сдержанная одежда без открытых зон.
- Пожалуйста, не берите большие рюкзаки — их придётся оставить в камере хранения. С собой можно взять пустую бутылку, чтобы набрать в Ватикане святую воду.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Наушники
- Вход без очереди
Что не входит в цену
- Билет в Собор Святого Петра (по желанию - 25 евро/чел, бронировать у нас за 60 часов до начала экскурсии)
- Входные билеты в музеи (35 евро/чел)
Место начала и завершения?
Ватикан
Когда и как рано покупать?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Базилика Святого Петра в основную программу не входит. Ватикан оставляет за собой право закрывать вход в собор без предварительного уведомления - в случае мессы, визита делегаций и других официальных мероприятий. В таких случаях экскурсия проходит только по музеям
- Общая стоимость экскурсии для взрослого - 110 €
- Включает: 75 € - экскурсия, 35 € - билет в музеи Ватикана
- Билет бронируется нами. Оплата - переводом на Revolut или российскую банковскую карту
- Билеты именные. Пожалуйста, заранее сообщите гиду имя и фамилию, как в загранпаспорте, и возьмите с собой документ, удостоверяющий личность
- Детский тариф (до 18 лет) - просим уточнять заранее
- Иногда детские билеты недоступны, и в этом случае потребуется оформление билета по взрослой цене
- Экскурсию проводит лицензированный гид по Ватикану из нашей команды. Сопровождение на русском языке, подача - живая, понятная и без перегрузки
- В высокий сезон в группе может быть до 20 человек (не более)
- Всем участникам выдаются наушники, гид работает с микрофоном
- Программа проходит в комфортном темпе, с возможностью задавать вопросы и делать фото
- Базилика Святого Петра в основную программу не входит
- Билет - 25 €, бронируется не ранее чем за 60 часов до экскурсии. Пожалуйста, уточняйте возможность заранее
- Время начала экскурсии может меняться - быть сдвинуто на 1-2 часа раньше или позже, в зависимости от распределения слотов со стороны Ватикана. Не планируйте другие мероприятия на этот день
- Музеи Ватикана закрыты в следующие даты: 1 и 6 января, 11 февраля, 19 марта, 1 мая, 29 июня, 14 и 15 августа, 1 ноября, 8, 25 и 26 декабря, а также в день Пасхи
- Дресс-код при посещении Ватикана: плечи и колени должны быть закрыты. Рекомендуется сдержанная одежда без открытых зон
- Пожалуйста, не берите большие рюкзаки - их придётся оставить в камере хранения. С собой можно взять пустую бутылку, чтобы набрать в Ватикане святую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 5 чел.
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: Перед входом в музеи Ватикана
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:30
€210 за всё до 5 чел.
Билеты
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Посетите музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу без очередей. Откройте для себя шедевры искусства с профессиональным гидом на русском языке
Начало: На территории Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 13:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
€108 за билет
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Музеи Ватикана - с историком
Погрузитесь в историю Ватикана с опытным историком. Оцените шедевры Микеланджело и узнайте тайны католической церкви. Уникальный маршрут для вас
Начало: В Ватикане
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
€198
€220 за всё до 5 чел.