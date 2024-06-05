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— настоящий профессионал своего дела. Ее глубокие знания о истории, искусстве и архитектуре Ватикана впечатляют и восхищают. Особенно хочется отметить, как Нелли умело и увлекательно рассказывает, вовлекая нас в процесс и подстраиваясь под наши интересы и вопросы. Каждое слово, каждая деталь — все было подано с такой любовью и энтузиазмом, что невозможно было не проникнуться духом этого удивительного места. Нелли не только предоставила нам массу полезной информации, но и сделала нашу экскурсию по-настоящему живой и интересной. Ее терпение и доброжелательность создали очень комфортную атмосферу, в которой было легко задавать вопросы и получать исчерпывающие ответы. Мы искренне рекомендуем Нелли как гида по Ватикану всем, кто хочет получить незабываемый и познавательный опыт. Большое спасибо, Нелли, за вашу работу и преданность своему делу!