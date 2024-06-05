Пинакотека Ватикана – экскурсии в Риме

Найдено 5 экскурсий в категории «Пинакотека Ватикана» в Риме на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в музеи Ватикана
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
44 отзыва
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
39 за человека
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
Индивидуальная
4 часа
143 отзыва
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
О, великий Ватикан
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
158 отзывов
О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола
Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
215 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
117 отзывов
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
85 за билет
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
270 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной по времени экскурсии на
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    2 часа вышло намного больше и это было офигенно!!! Я такой информации нигде не читала и не знала о многом. Я довольна!!!

    Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    О, великий Ватикан
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!
  • Н
    Наташа
    2 июня 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    О, великий Ватикан
    Великолепная экскурсия, крайне содержательно, гид-настоящий профессионал. Не заметили как пролетело время. Одна из лучших экскурсий, на которых мы были.
  • N
    Nailia
    31 мая 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Очень понравилась сама Нелли). Сразу располагает к себе. Чувствуется ее любовь к истории и к работе. Не занудно, интересно, познавательно. Нам понравилось! Рекомендую Нелли и ее экскурсию- однозначно!
  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Очень понравилось. Гид рассказывала всё очень увлекательно и интересно. Самому трудно охватить (углубиться) такой объем информации, если, конечно, вы не
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    нтересуетесь этим вопросом глубоко. Основное всё рассказали. Для обзорной экскурсии - замечательно. Немного маловато времени, хотелось бы еще. И не хватает пинакотеки. Но есть возможность остаться и после экскурсии ещё походить самим. Мы так и сделали. Посмотрели и пинакотеку и музей скульптур и даже папский гараж (тоже любопытное место).

  • П
    Полина
    25 мая 2024
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Нашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, который обычно экскурсоводы не показывают.
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    Некоторым в группе не хватило тех залов, которые нам показывали, но надо понимать, что музей Ватикана крайне обширен и, если стоять у каждого экспоната хотя бы 1м понадобится 12 лет, чтобы все посмотреть) Особенно приятно, что была возможность доплатить всего 5€ и Екатерина дополнительно провела экскурсию по Собору св. Петра

    Нашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, которыйНашим экскурсоводом была Екатерина. Здорово рассказывала, отвечала на вопросы и отвела в музей транспорта папы, который
  • К
    Ксения
    23 мая 2024
    Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
    Замечательная экскурсия! Даже при том, что было 20 человек в группе никто не мешал. Людей в музее много, но экспонаты видно хорошо. Гид Екатерина интересный рассказчик.
  • К
    Камилла
    22 мая 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Я хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. Экскурсия была просто потрясающей! Нелли
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    — настоящий профессионал своего дела. Ее глубокие знания о истории, искусстве и архитектуре Ватикана впечатляют и восхищают. Особенно хочется отметить, как Нелли умело и увлекательно рассказывает, вовлекая нас в процесс и подстраиваясь под наши интересы и вопросы. Каждое слово, каждая деталь — все было подано с такой любовью и энтузиазмом, что невозможно было не проникнуться духом этого удивительного места. Нелли не только предоставила нам массу полезной информации, но и сделала нашу экскурсию по-настоящему живой и интересной. Ее терпение и доброжелательность создали очень комфортную атмосферу, в которой было легко задавать вопросы и получать исчерпывающие ответы. Мы искренне рекомендуем Нелли как гида по Ватикану всем, кто хочет получить незабываемый и познавательный опыт. Большое спасибо, Нелли, за вашу работу и преданность своему делу!

    Я хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. Экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Пинакотека Ватикана»

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  4. Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
  5. Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Пинакотека Ватикана" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 39 до 270. Туристы уже оставили гидам 473 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Пинакотека Ватикана», 473 ⭐ отзыва, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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