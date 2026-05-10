45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас совершить погружение в искусство и познакомиться с главными шедеврами музеев Ватикана. Но не пугайтесь — я расскажу о грандиозном и возвышенном так, что оно станет близким, понятным и увлекательным. Покажу главные сокровища и чудеса коллекций, поделюсь историями знаменитых мастеров их произведений. И приоткрою завесу тайны над миром римских пап.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

от €260 за экскурсию

Ваш гид в Риме

Описание билета

Пинакотека и шедевры Возрождения

Вы увидите работы Рафаэля, Джотто, Караваджо, Тициана, Леонардо да Винчи и других гениальных мастеров Возрождения — только ради встречи с этими шедеврами стоит приехать в Рим!

Роскошные галереи Ватикана

Оптические фокусы, изящные фрески, позолота и лепнина — вы оцените изысканный вкус римских пап! Рассмотрите скульптуры, канделябры, гобелены и потрясающее собрание географических карт. Помимо прочего я расскажу об одном необычном рекорде, а вы попробуете свои силы в решении ватиканского интеллектуального ребуса.

Сикстинская капелла — чудо Микеланджело

Вы рассмотрите бесценные фрески и услышите историю самой капеллы, которая тесно связана с историей папства и Ватикана.

Другие сокровища музеев Ватикана:

Музей Пио-Клементино — вы увидите уникальные античные скульптуры

Павильон карет, где выставлены элегантные «папамобили» разных эпох

«Станцы Рафаэля» — залы, расписанные мастером и его учениками

Роскошные покои папы Александра VI Борджиа с росписями великого Пинтуриккио — поразят самого искушенного любителя живописи

Собор Святого Петра

Я расскажу, какие христианские реликвии здесь хранятся, как проходят службы с участием понтифика и каково главное предназначение храма.

Предусмотрено посещение некоторых залов Апостольской библиотеки, где полюбуемся нежными фресками и экспонатами от эпохи Античности до 19 века.

Организационные детали