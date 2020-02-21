45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шедевры Возрождения в пинакотеке

Вы увидите драгоценные оригиналы работ Рафаеля, Джотто, Караваджио, Тициана, Леонардо да Винчи и других гениальных мастеров эпохи Возрождения. «Коронование Девы Марии» Рафаэля, единственная в Риме картина гениального Леонардо «Блаженный Иероним», полотно Караваджио «Положение Христа», – только ради встречи с этими шедеврами стоит приехать в Рим!

Роскошные галереи Ватикана

Вы пройдете по галереям, ошеломляющим обилием оптических фокусов, изяществом фресок, позолоты и лепки. Рассмотрите прекрасные скульптуры, канделябры, гобелены, исполненные по рисункам Рафаеля, а также потрясающее собрание географических карт. Кстати, одна из галерей обладает редким рекордом и необычной целью своего существования, но все ее тайны вы откроете уже внутри этого интеллектуального ребуса.

Восхититься Сикстинской капеллой

Конечно, мы не обойдем внимание потрясающую воображение Сикстинскую капеллу, жизнь в которую вдохнул гений Микеланжело и великие флорентийские мастера 15 века. Здесь я познакомлю вас с бесценными фресками и расскажу историю самой капеллы, которая тесно связана с историей папства и Ватикана.

Сокровища музеев Ватикана

Также вы познакомитесь с другими всемирно известными коллекциями Ватикана: это и музей Пио-Клементино с уникальными античными скульптурами, и Павильон карет

с собранием папских золоченых карет и элегантных папамобилей разных эпох, и

«Станци Рафаеля» – залы, расписанные мастером и его учениками. А роскошные покои папы Александра VI Борджии с росписями великого Пинтуриккио поразят самого искушенного любителя живописи.

Величественный Собор св. Петра

В заключении экскурсии вы посетите Собор святого Петра – жемчужину католического мира, где собрано огромное количество христианских реликвий. Вы узнаете, как строился собор, каково его предназначение и как проходят церковные службы с участием Папы Римского. А после рассмотрим одноименную площадь перед собором со швейцарской гвардией, шедеврами Бернини и египетским обелиском, имеющим свою авантюрную историю.