45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увидеть драгоценные оригиналы Рафаэля, Тициана, Караваджо и фрески Микеланджело
Приглашаю вас совершить погружение в искусство и познакомиться с главными шедеврами музеев Ватикана.
Но не пугайтесь — я расскажу о грандиозном и возвышенном так, что оно станет близким, понятным и увлекательным. Покажу главные сокровища и чудеса коллекций, поделюсь историями знаменитых мастеров их произведений. И приоткрою завесу тайны над миром римских пап.
Вы увидите работы Рафаэля, Джотто, Караваджо, Тициана, Леонардо да Винчи и других гениальных мастеров Возрождения — только ради встречи с этими шедеврами стоит приехать в Рим!
Роскошные галереи Ватикана
Оптические фокусы, изящные фрески, позолота и лепнина — вы оцените изысканный вкус римских пап! Рассмотрите скульптуры, канделябры, гобелены и потрясающее собрание географических карт. Помимо прочего я расскажу об одном необычном рекорде, а вы попробуете свои силы в решении ватиканского интеллектуального ребуса.
Сикстинская капелла — чудо Микеланджело
Вы рассмотрите бесценные фрески и услышите историю самой капеллы, которая тесно связана с историей папства и Ватикана.
Другие сокровища музеев Ватикана:
Музей Пио-Клементино — вы увидите уникальные античные скульптуры
Павильон карет, где выставлены элегантные «папамобили» разных эпох
«Станцы Рафаэля» — залы, расписанные мастером и его учениками
Роскошные покои папы Александра VI Борджиа с росписями великого Пинтуриккио — поразят самого искушенного любителя живописи
Собор Святого Петра
Я расскажу, какие христианские реликвии здесь хранятся, как проходят службы с участием понтифика и каково главное предназначение храма.
Предусмотрено посещение некоторых залов Апостольской библиотеки, где полюбуемся нежными фресками и экспонатами от эпохи Античности до 19 века.
Организационные детали
Рекомендую бронировать экскурсию после 14:00, поскольку утром особенно много посетителей
Билеты в музеи Ватикана необходимо приобрести заранее самостоятельно https://tickets.museivaticani.va/home" rel="nofollow" target="_blank">на сайте, выбирайте раздел Vatican museum and Sistine Chapel
Стоимость билетов: для взрослых — €25 (билет + бронь на сайте); для детей 6–18 лет (нужен паспорт ребенка) — €12; для детей до 6 лет билет бесплатный + €4 за бронь на сайте. Необходимо распечатать или сохранить на телефоне все страницы ваучера. Билет для гида покупать не нужно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед входом в музеи Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 4680 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим читать дальшеуменьшить
и уютным. И сколько бы вы ни возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии.
Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины Античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и влюбиться в Рим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 262 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Сергей
Потрясающее место с отличным гидом! С помощью Нелли изначально приобрели не просто билет в музеи Ватикана, но и на автобусную прогулку по садам Ватикана, что удается не каждому путешественнику. Сама экскурсия читать дальшеуменьшить
с Нелли началась непосредственно в музеях Ватикана с чашки кофе под увлекательный рассказ о Сикстинской капелле. Далее мы посетили основные залы, зашли в станции Рафаэля и, разумеется, Собор св. Петра.
Нелли очень увлеченно рассказывает о Ватикане и его героях, что не может оставить равнодушным. Рекомендуем!
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Анастасия
В Ватикане мы провели почти 4 часа, но их точно нельзя назвать утомительными.
Нелли — замечательный гид, который отлично знает материал и рассказывает его не как зазубренную лекцию, а в формате читать дальшеуменьшить
увлекательной истории. Благодаря живому повествованию лучше запоминаются и исторические персонажи. Экскурсия очень понравилась по наполнению, глубине, детализированности. Нелли мастерски учла запросы, была готова менять маршрут в зависимости от нашей заинтересованности в той или иной теме. Спасибо!
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Т
Татьяна
понравилась подача информации, не зазубренная, понравилось даже тем кто не любит историю Гид сразу расположила к себе понравился маршрут и что гид подстраивала его под нас полностью рекомендуем при новой поездке в Рим обратимся к данному гиду обязательно еще раз ❤️
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Ирина
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят эти 3 часа. Она виртуозно совмещает сложные и глубокие темы с юмором, шутками и читать дальшеуменьшить
легкостью подачи, мгновенно подстраивается под интересы и ни на минуту не дает вам заскучать. Рассказ Нэлли это на просто констатация банальных фактов, а грамотная отсылка к примерам, что даже подростку будет понятно как все устроено в Ватикане. Отдельная благодарность Нэлли что подсказала нам какие билеты лучше купить чтобы пройти без очередей и увидеть великолепие садов Ватикана. Так же было очень интересно послушать за чашкой кофе рассказ о том как создавалась Сикстинская Капелла с подробными фото и когда мы пришли на ее просмотр мы были уже полностью подготовлены! Рекомендую Нэлли и надеюсь еще раз погрузиться в ее необъятные познания и интересную подачу!
+8
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Анастасия
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным языком! Экскурсовод готова работать в вашем темпе, чтобы везде успеть - и это очень ценно в данной работе. Рассказ далеко не скучный, Нелли умеет грамотно акцентировать внимание слушателя. Также Нелли совмещает факты с интересными историями, что тоже позволяет глубже запомнить рассказ и его детали.
+3
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Олег
Классическая экскурсия в неспешном ритме и основательным погружением в тему - подходящий формат для Ватикана. С Нелли всё было именно так. Спасибо гиду за работу и отличное настроение!
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