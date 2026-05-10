45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ватикан - от пинакотеки до Сикстинской капеллы

Увидеть драгоценные оригиналы Рафаэля, Тициана, Караваджо и фрески Микеланджело
Приглашаю вас совершить погружение в искусство и познакомиться с главными шедеврами музеев Ватикана.

Но не пугайтесь — я расскажу о грандиозном и возвышенном так, что оно станет близким, понятным и увлекательным. Покажу главные сокровища и чудеса коллекций, поделюсь историями знаменитых мастеров их произведений. И приоткрою завесу тайны над миром римских пап.
5
262 отзыва
Ватикан - от пинакотеки до Сикстинской капеллы
Ватикан - от пинакотеки до Сикстинской капеллы
Ватикан - от пинакотеки до Сикстинской капеллы

Описание билета

Пинакотека и шедевры Возрождения

Вы увидите работы Рафаэля, Джотто, Караваджо, Тициана, Леонардо да Винчи и других гениальных мастеров Возрождения — только ради встречи с этими шедеврами стоит приехать в Рим!

Роскошные галереи Ватикана

Оптические фокусы, изящные фрески, позолота и лепнина — вы оцените изысканный вкус римских пап! Рассмотрите скульптуры, канделябры, гобелены и потрясающее собрание географических карт. Помимо прочего я расскажу об одном необычном рекорде, а вы попробуете свои силы в решении ватиканского интеллектуального ребуса.

Сикстинская капелла — чудо Микеланджело

Вы рассмотрите бесценные фрески и услышите историю самой капеллы, которая тесно связана с историей папства и Ватикана.

Другие сокровища музеев Ватикана:

  • Музей Пио-Клементино — вы увидите уникальные античные скульптуры
  • Павильон карет, где выставлены элегантные «папамобили» разных эпох
  • «Станцы Рафаэля» — залы, расписанные мастером и его учениками
  • Роскошные покои папы Александра VI Борджиа с росписями великого Пинтуриккио — поразят самого искушенного любителя живописи

Собор Святого Петра

Я расскажу, какие христианские реликвии здесь хранятся, как проходят службы с участием понтифика и каково главное предназначение храма.

Предусмотрено посещение некоторых залов Апостольской библиотеки, где полюбуемся нежными фресками и экспонатами от эпохи Античности до 19 века.

Организационные детали

  • Рекомендую бронировать экскурсию после 14:00, поскольку утром особенно много посетителей
  • Билеты в музеи Ватикана необходимо приобрести заранее самостоятельно https://tickets.museivaticani.va/home" rel="nofollow" target="_blank">на сайте, выбирайте раздел Vatican museum and Sistine Chapel
  • Стоимость билетов: для взрослых — €25 (билет + бронь на сайте); для детей 6–18 лет (нужен паспорт ребенка) — €12; для детей до 6 лет билет бесплатный + €4 за бронь на сайте. Необходимо распечатать или сохранить на телефоне все страницы ваучера. Билет для гида покупать не нужно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед входом в музеи Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 4680 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим
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и уютным. И сколько бы вы ни возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины Античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и влюбиться в Рим!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 262 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
260
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Сергей
Потрясающее место с отличным гидом!
С помощью Нелли изначально приобрели не просто билет в музеи Ватикана, но и на автобусную прогулку по садам Ватикана, что удается не каждому путешественнику. Сама экскурсия
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с Нелли началась непосредственно в музеях Ватикана с чашки кофе под увлекательный рассказ о Сикстинской капелле. Далее мы посетили основные залы, зашли в станции Рафаэля и, разумеется, Собор св. Петра.

Нелли очень увлеченно рассказывает о Ватикане и его героях, что не может оставить равнодушным.
Рекомендуем!

Потрясающее место с отличным гидом!
Потрясающее место с отличным гидом!
Потрясающее место с отличным гидом!
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Анастасия
В Ватикане мы провели почти 4 часа, но их точно нельзя назвать утомительными.

Нелли — замечательный гид, который отлично знает материал и рассказывает его не как зазубренную лекцию, а в формате
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увлекательной истории. Благодаря живому повествованию лучше запоминаются и исторические персонажи. Экскурсия очень понравилась по наполнению, глубине, детализированности. Нелли мастерски учла запросы, была готова менять маршрут в зависимости от нашей заинтересованности в той или иной теме. Спасибо!

В Ватикане мы провели почти 4 часа, но их точно нельзя назвать утомительными.
В Ватикане мы провели почти 4 часа, но их точно нельзя назвать утомительными.
В Ватикане мы провели почти 4 часа, но их точно нельзя назвать утомительными.
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Т
понравилась подача информации, не зазубренная, понравилось даже тем кто не любит историю Гид сразу расположила к себе понравился маршрут и что гид подстраивала его под нас полностью рекомендуем при новой поездке в Рим обратимся к данному гиду обязательно еще раз ❤️
понравилась подача информации, не зазубренная, понравилось даже тем кто не любит историю Гид сразу расположила к
понравилась подача информации, не зазубренная, понравилось даже тем кто не любит историю Гид сразу расположила к
понравилась подача информации, не зазубренная, понравилось даже тем кто не любит историю Гид сразу расположила к
понравилась подача информации, не зазубренная, понравилось даже тем кто не любит историю Гид сразу расположила к
понравилась подача информации, не зазубренная, понравилось даже тем кто не любит историю Гид сразу расположила к
понравилась подача информации, не зазубренная, понравилось даже тем кто не любит историю Гид сразу расположила к
понравилась подача информации, не зазубренная, понравилось даже тем кто не любит историю Гид сразу расположила к
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Ирина
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят эти 3 часа. Она виртуозно совмещает сложные и глубокие темы с юмором, шутками и
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легкостью подачи, мгновенно подстраивается под интересы и ни на минуту не дает вам заскучать.
Рассказ Нэлли это на просто констатация банальных фактов, а грамотная отсылка к примерам, что даже подростку будет понятно как все устроено в Ватикане.
Отдельная благодарность Нэлли что подсказала нам какие билеты лучше купить чтобы пройти без очередей и увидеть великолепие садов Ватикана.
Так же было очень интересно послушать за чашкой кофе рассказ о том как создавалась Сикстинская Капелла с подробными фото и когда мы пришли на ее просмотр мы были уже полностью подготовлены!
Рекомендую Нэлли и надеюсь еще раз погрузиться в ее необъятные познания и интересную подачу!

Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят+8
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
Нэлли настолько легко и доступно расскажет вам о Ватикане, что вы даже не заметите как пролетят
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Анастасия
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным языком! Экскурсовод готова работать в вашем темпе, чтобы везде успеть - и это очень ценно в данной работе. Рассказ далеко не скучный, Нелли умеет грамотно акцентировать внимание слушателя. Также Нелли совмещает факты с интересными историями, что тоже позволяет глубже запомнить рассказ и его детали.
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным+3
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным
Экскурсия замечательная! Успели пройти все самые важные объекты искусства, всю информацию преподнесли качественно, интересно и понятным
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Олег
Классическая экскурсия в неспешном ритме и основательным погружением в тему - подходящий формат для Ватикана. С Нелли всё было именно так. Спасибо гиду за работу и отличное настроение!
Классическая экскурсия в неспешном ритме и основательным погружением в тему - подходящий формат для Ватикана. С
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