45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. От пинакотеки до Сиктинской капеллы

Познакомиться с главными коллекциями Ватикана и шедеврами мирового искусства

Нелли
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Нелли – ваш гид
Приглашаю вас совершить «полное погружение» в искусство и познакомиться с главными шедеврами коллекций Ватикана.

Пройти по галереям Географических карт и Гобеленов, увидеть подлинные шедевры Рафаэля и Микеланджело, посетить грандиозный Собор святого Петра и настоящее чудо – Сикстинскую капеллу.

Мы совершим путешествие во времени, в котором вас ждут великолепные произведения мирового искусства, истории из жизни загадочного Ватикана, римских пап и великих мастеров, а также интересные факты, часто совершенно не известные широкой публике.
188 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча перед входом в музеи Ватикана
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У этой экскурсии45 отзывов
4.91
От пинакотеки до Сиктинской капеллы
От пинакотеки до Сиктинской капеллы

Что вас ожидает

Шедевры Возрождения в пинакотеке
Вы увидите драгоценные оригиналы работ Рафаеля, Джотто, Караваджио, Тициана, Леонардо да Винчи и других гениальных мастеров эпохи Возрождения. «Коронование Девы Марии» Рафаэля, единственная в Риме картина гениального Леонардо «Блаженный Иероним», полотно Караваджио «Положение Христа», – только ради встречи с этими шедеврами стоит приехать в Рим!

Роскошные галереи Ватикана
Вы пройдете по галереям, ошеломляющим обилием оптических фокусов, изяществом фресок, позолоты и лепки. Рассмотрите прекрасные скульптуры, канделябры, гобелены, исполненные по рисункам Рафаеля, а также потрясающее собрание географических карт. Кстати, одна из галерей обладает редким рекордом и необычной целью своего существования, но все ее тайны вы откроете уже внутри этого интеллектуального ребуса.

Восхититься Сикстинской капеллой
Конечно, мы не обойдем внимание потрясающую воображение Сикстинскую капеллу, жизнь в которую вдохнул гений Микеланжело и великие флорентийские мастера 15 века. Здесь я познакомлю вас с бесценными фресками и расскажу историю самой капеллы, которая тесно связана с историей папства и Ватикана.

Сокровища музеев Ватикана
Также вы познакомитесь с другими всемирно известными коллекциями Ватикана: это и музей Пио-Клементино с уникальными античными скульптурами, и Павильон карет
с собранием папских золоченых карет и элегантных папамобилей разных эпох, и
«Станци Рафаеля» – залы, расписанные мастером и его учениками. А роскошные покои папы Александра VI Борджии с росписями великого Пинтуриккио поразят самого искушенного любителя живописи.

Величественный Собор св. Петра
В заключении экскурсии вы посетите Собор святого Петра – жемчужину католического мира, где собрано огромное количество христианских реликвий. Вы узнаете, как строился собор, каково его предназначение и как проходят церковные службы с участием Папы Римского. А после рассмотрим одноименную площадь перед собором со швейцарской гвардией, шедеврами Бернини и египетским обелиском, имеющим свою авантюрную историю.

  • Вместо Павильона Карет, музея Пио-Клементино и Собора св. Петра мы можем посетить музей Кьярамонти, заполненный античными скульптурами, или Апостольскую Библиотеку Ватикана, где можно полюбоваться нежными и одновременно роскошными фресками и экспонатами разных эпох, от античности и раннего христианства до XIXв.

Организационные детали

  • Рекомендую начинать экскурсии после 14.00 (утром очень большой наплыв посетителей)
  • Билеты в музеи Ватикана можно приобрести заранее и самостоятельно на сайте: http://biglietteriamusei.vatican.va/ и пошагово выбрать: Enter- Admission ticket – Vatican museum and Sistine Chapel
  • Стоимость билетов: для взрослых – 20 евро (билет + бронь на сайте); для детей 6 – 18 лет (нужен паспорт ребенка) – 12 евро; для детей до 6 лет билет бесплатный + 4 евро за бронь на сайте. Необходимо распечатать или сохранить на телефоне первую страницу ваучера.
  • При желании вместо Пинакотеки можно посетить Египетский музей с настоящими мумиями и экспонатами из Египта, Сирии и Палестины
От пинакотеки до Сиктинской капеллы
От пинакотеки до Сиктинской капеллы
От пинакотеки до Сиктинской капеллы
От пинакотеки до Сиктинской капеллы
От пинакотеки до Сиктинской капеллы
От пинакотеки до Сиктинской капеллы
От пинакотеки до Сиктинской капеллы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура перед входом в музеи Ватикана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нелли
Нелли
Лицензированный гид, тур.ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу и работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, какой он для меня — добрый, большой и уютный город. И сколько бы Вы не возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу Вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и ВЛЮБИТЬСЯ В РИМ!
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия! Нелли доступно и интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Видно, что человеку нравится его работа, а от этого зависит и настроение слушателей. Узнали много нового . В общем, ура позитивным экскурсоводам и экскурсиям!
6 февраля 2020
Нелли очень грамотно и очень внимательно отнеслась к такому трудному материалу.Было очень интересно и время пролетело интересно.Мы познали огромный пласт культуры Ватикана.
Татьяна
2 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Было интересно.
25 января 2020
24.01.2020 мы были на экскурсии «От пинакотеки до Сикстинской капеллы» с Нелли.
Хочется отметить высокий профессионализм Нелли. Ее рассказ был наполнен живыми подробностями из истории Папства и Ватикана, информации было очень много, но слушать и в «впитывать» это было вовсе не утомительно. В хорошем темпе мы прошли почти по всем музеям. Нелли предоставила нам выбор посещения тех или иных залов ( ведь чтобы все увидеть и двух - трёх дней было бы мало), но обязательными к посещению были знаковые объекты Ватикана. Мы очень довольны экскурсией, великолепная подача информации, тактичность и пунктуальность Нелли - 100 баллов!!! Спасибо огромное за все!
23 января 2020
Четыре с лишним часа пролетели совсем незаметно. На мой взгляд, Нелли прекрасный гид. Рассказ увлекательный, на часы никто не смотрит. Да, не дёшево, но оно того стоит. Без объяснений прошел бы мимо большинства интересного едва бросив взгляд, а то бы и вообще не нашел.
14 января 2020
Экскурсия по самой маленькой стране в мире вызвала у всей нашей семьи большой интерес во многом благодаря впечатляющим знаниям и неформальному подходу нашего экскурсовода Нелли. Для нас это был чудесный опыт, всем советуем!
Иван Ч.
29 ноября 2019
Большое спасибо Нелли за грамотную организацию экскурсии по загадочному и бесценному Ватикану: мы узнали очень много интересного, увидели своми глазами удивительные произведения искусства, при этом информация была «разложена по временным полочкам», замечены необычные моменты в росписях и скульптурах, получены ответы на все возникающие вопросы. Благодаря тому, что наше внимание обращалось на главное и не распылялось на частности, мы успели очень много. Получили не только потрясающие впечатления от сокровищ Ватикана и уникальности собора св.Петра, но и получили удовольствие от общения с приятным человеком.
26 ноября 2019
Нелли замечательный экскурсовод. Внимательна к туристам. Полностью владеет материалом. Отвечает на любые вопросы. Всем рекомендую! Останетесь довольны, гарантирую!
26 ноября 2019
Нелли очень грамотный заинтересованный гид, стремится вложить в наши головы как можно больше:) экскурсия была вполне комфортна:)
22 ноября 2019
Очень хорошая экскурсия! Гид- прекрасный рассказчик! Эмоциональный и интересный. Вовлекает даже детей!
Ещё 35 отзывов

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