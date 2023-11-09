Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano

Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры

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Ответы на вопросы
Музеи Ватикана — это место, где всего много: пространств, шедевров и людей.

Я сделаю всё, что в моих волшебных силах, чтобы вы не просто охватили «обязательную программу», но и обогатились инсайтами.

Будем говорить об истории Ватикана и его необъятной коллекции, встречаясь с мировыми знаменитостями — античными статуями, шедеврами Леонардо, Микеланджело и Рафаэля.
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Ближайшие даты:
9
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11
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Где-то мы будем вникать в нюансы и фактуры, где-то — осмысливать масштабы замысла, а часть собрания — неминуемо оставим за скобками. За один день невозможно насладиться десятками тысяч экспонатов, но мы сделаем ставку на качество, а не на количество.

Начнём с Пинакотеки — сокровищницы живописи. Здесь освоим кое-какие полезные лайфхаки от иконографии, сведем короткое знакомство с Рафаэлем, очаруемся гобеленами и откроем историю картины Леонардо с Самой Странной Судьбой.

Музеи античного искусства: обсудим знаковые работы мастеров древности и разберёмся, почему именно эти статуи возглавляют списки самых важных артефактов Европы.

Галереи и дворики Ватикана: выпьем кофе, беседуя о буднях самого маленького государства и процедуре конклава. И конечно, заглянем в Галерею Канделябров, Галерею Гобеленов и Галерею Географических карт.

Сикстинская капелла — кульминация нашей эпопеи, прославленная фресками Микеланджело и тем, что именно здесь выбирают Римских пап.

Собор Святого Петра. Мы пойдём по секретному коридору, соединяющему капеллу и площадь Св. Петра. Сюда пускают только в сопровождении лицензированного гида, и этот бонус даст нам возможность срезать пару километров и зайти в собор, минуя печально известную очередь.

Организационные детали

Посещение Ватикана

  • Не забудьте «захватить» файл с электронными билетами. Инструкцию по их покупке я пришлю сразу же после брони экскурсии. Стоимость билета: взрослый — 17 евро + 5 евро за бронирование; детский (от 6 до 18 лет) — 8 евро + 5 евро за бронирование. Детям до 6 лет вход бесплатный.
  • Охранники Ватикана — строгие синьоры, поэтому на экскурсию принципиально важно прийти вовремя
  • Дресс-код: шорты и юбки должны покрывать колени, а футболки — плечи. Если совсем жарко — возьмите с собой платок, которым можно задрапировать все запретные части тела при входе в Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра.
  • На сайте Ватикана есть список запрещенных предметов: не берите с собой длинные зонты и стеклянные бутылки. Алюминиевые фляги или пластиковые бутылки подойдут идеально.

Обратите внимание

  • Жизнь Ватикана непосредственно связана с религиозными мероприятиями. Иногда это вносит непредсказуемые коррективы в нашу программу.
  • Если в вашем коллективе больше 4 человек — нам понадобятся наушники для музеев и собора. Это повлечёт за собой несущественные дополнительные расходы, но и повысит уровень комфорта.
  • Мы обязательно будем делать остановки, но лучше посетить уборную и добыть питьевую воду перед началом экскурсии. При входе в музей неприятно долгие очереди.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
неподалеку от музеев Ватикана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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