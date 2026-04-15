Музеи Ватикана предлагают обширную коллекцию шедевров, включая работы Леонардо, Микеланджело и Рафаэля. Экскурсия позволяет насладиться античными статуями и живописью в Пинакотеке. Посетители смогут увидеть Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра, избегая очередей благодаря секретному коридору. Лицензированный гид обеспечит доступ к уникальным знаниям и инсайтам о Ватикане и его коллекциях. Это возможность прикоснуться к величайшим произведениям искусства в спокойной обстановке

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Где-то мы будем вникать в нюансы и фактуры, где-то — осмысливать масштабы замысла, а часть собрания — неминуемо оставим за скобками. За один день невозможно насладиться десятками тысяч экспонатов, но мы сделаем ставку на качество, а не на количество.

Начнём с Пинакотеки — сокровищницы живописи. Здесь освоим кое-какие полезные лайфхаки от иконографии, сведем короткое знакомство с Рафаэлем, очаруемся гобеленами и откроем историю картины Леонардо с Самой Странной Судьбой.

Музеи античного искусства: обсудим знаковые работы мастеров древности и разберёмся, почему именно эти статуи возглавляют списки самых важных артефактов Европы.

Галереи и дворики Ватикана: выпьем кофе, беседуя о буднях самого маленького государства и процедуре конклава. И конечно, заглянем в Галерею Канделябров, Галерею Гобеленов и Галерею Географических карт.

Сикстинская капелла — кульминация нашей эпопеи, прославленная фресками Микеланджело и тем, что именно здесь выбирают Римских пап.

Собор Святого Петра. Мы пойдём по секретному коридору, соединяющему капеллу и площадь Св. Петра. Сюда пускают только в сопровождении лицензированного гида, и этот бонус даст нам возможность срезать пару километров и зайти в собор, минуя печально известную очередь.

Организационные детали

Посещение Ватикана

Не забудьте «захватить» файл с электронными билетами. Инструкцию по их покупке я пришлю сразу же после брони экскурсии. Стоимость билета: взрослый — €20 + €5 за бронирование; детский (от 6 до 18 лет) — €8 + €5 за бронирование. Детям до 6 лет вход бесплатный.

Охранники Ватикана — строгие синьоры, поэтому на экскурсию принципиально важно прийти вовремя

Дресс-код: шорты и юбки должны покрывать колени, а футболки — плечи. Если совсем жарко — возьмите с собой платок, которым можно задрапировать все запретные части тела при входе в Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра.

На сайте Ватикана есть список запрещенных предметов: не берите с собой длинные зонты и стеклянные бутылки. Алюминиевые фляги или пластиковые бутылки подойдут идеально.

Обратите внимание