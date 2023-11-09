Музеи Ватикана — это место, где всего много: пространств, шедевров и людей. Я сделаю всё, что в моих волшебных силах, чтобы вы не просто охватили «обязательную программу», но и обогатились инсайтами. Будем говорить об истории Ватикана и его необъятной коллекции, встречаясь с мировыми знаменитостями — античными статуями, шедеврами Леонардо, Микеланджело и Рафаэля.

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Описание

Что вас ожидает

Где-то мы будем вникать в нюансы и фактуры, где-то — осмысливать масштабы замысла, а часть собрания — неминуемо оставим за скобками. За один день невозможно насладиться десятками тысяч экспонатов, но мы сделаем ставку на качество, а не на количество.

Начнём с Пинакотеки — сокровищницы живописи. Здесь освоим кое-какие полезные лайфхаки от иконографии, сведем короткое знакомство с Рафаэлем, очаруемся гобеленами и откроем историю картины Леонардо с Самой Странной Судьбой.

Музеи античного искусства: обсудим знаковые работы мастеров древности и разберёмся, почему именно эти статуи возглавляют списки самых важных артефактов Европы.

Галереи и дворики Ватикана: выпьем кофе, беседуя о буднях самого маленького государства и процедуре конклава. И конечно, заглянем в Галерею Канделябров, Галерею Гобеленов и Галерею Географических карт.

Сикстинская капелла — кульминация нашей эпопеи, прославленная фресками Микеланджело и тем, что именно здесь выбирают Римских пап.

Собор Святого Петра. Мы пойдём по секретному коридору, соединяющему капеллу и площадь Св. Петра. Сюда пускают только в сопровождении лицензированного гида, и этот бонус даст нам возможность срезать пару километров и зайти в собор, минуя печально известную очередь.

Организационные детали

Посещение Ватикана

Не забудьте «захватить» файл с электронными билетами. Инструкцию по их покупке я пришлю сразу же после брони экскурсии. Стоимость билета: взрослый — 17 евро + 5 евро за бронирование; детский (от 6 до 18 лет) — 8 евро + 5 евро за бронирование. Детям до 6 лет вход бесплатный.

Охранники Ватикана — строгие синьоры, поэтому на экскурсию принципиально важно прийти вовремя

Дресс-код: шорты и юбки должны покрывать колени, а футболки — плечи. Если совсем жарко — возьмите с собой платок, которым можно задрапировать все запретные части тела при входе в Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра.

На сайте Ватикана есть список запрещенных предметов: не берите с собой длинные зонты и стеклянные бутылки. Алюминиевые фляги или пластиковые бутылки подойдут идеально.

Обратите внимание