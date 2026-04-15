Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Погрузитесь в мир искусства и истории Ватикана, наслаждаясь уникальными произведениями и обходя очереди благодаря секретным маршрутам
Музеи Ватикана предлагают обширную коллекцию шедевров, включая работы Леонардо, Микеланджело и Рафаэля. Экскурсия позволяет насладиться античными статуями и живописью в Пинакотеке.
Посетители смогут увидеть Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра, избегая очередей благодаря секретному коридору. Лицензированный гид обеспечит доступ к уникальным знаниям и инсайтам о Ватикане и его коллекциях. Это возможность прикоснуться к величайшим произведениям искусства в спокойной обстановке
Где-то мы будем вникать в нюансы и фактуры, где-то — осмысливать масштабы замысла, а часть собрания — неминуемо оставим за скобками. За один день невозможно насладиться десятками тысяч экспонатов, но мы сделаем ставку на качество, а не на количество.
Начнём с Пинакотеки — сокровищницы живописи. Здесь освоим кое-какие полезные лайфхаки от иконографии, сведем короткое знакомство с Рафаэлем, очаруемся гобеленами и откроем историю картины Леонардо с Самой Странной Судьбой.
Музеи античного искусства: обсудим знаковые работы мастеров древности и разберёмся, почему именно эти статуи возглавляют списки самых важных артефактов Европы.
Галереи и дворики Ватикана: выпьем кофе, беседуя о буднях самого маленького государства и процедуре конклава. И конечно, заглянем в Галерею Канделябров, Галерею Гобеленов и Галерею Географических карт.
Сикстинская капелла — кульминация нашей эпопеи, прославленная фресками Микеланджело и тем, что именно здесь выбирают Римских пап.
Собор Святого Петра. Мы пойдём по секретному коридору, соединяющему капеллу и площадь Св. Петра. Сюда пускают только в сопровождении лицензированного гида, и этот бонус даст нам возможность срезать пару километров и зайти в собор, минуя печально известную очередь.
Организационные детали
Посещение Ватикана
Не забудьте «захватить» файл с электронными билетами. Инструкцию по их покупке я пришлю сразу же после брони экскурсии. Стоимость билета: взрослый — €20 + €5 за бронирование; детский (от 6 до 18 лет) — €8 + €5 за бронирование. Детям до 6 лет вход бесплатный.
Охранники Ватикана — строгие синьоры, поэтому на экскурсию принципиально важно прийти вовремя
Дресс-код: шорты и юбки должны покрывать колени, а футболки — плечи. Если совсем жарко — возьмите с собой платок, которым можно задрапировать все запретные части тела при входе в Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра.
На сайте Ватикана есть список запрещенных предметов: не берите с собой длинные зонты и стеклянные бутылки. Алюминиевые фляги или пластиковые бутылки подойдут идеально.
Обратите внимание
Жизнь Ватикана непосредственно связана с религиозными мероприятиями. Иногда это вносит непредсказуемые коррективы в нашу программу.
Если в вашем коллективе больше 4 человек — нам понадобятся наушники для музеев и собора. Это повлечёт за собой несущественные дополнительные расходы, но и повысит уровень комфорта.
Мы обязательно будем делать остановки, но лучше посетить уборную и добыть питьевую воду перед началом экскурсии. При входе в музей неприятно долгие очереди.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Неподалеку от музеев Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1389 туристов
Мне крупно повезло: целыми днями я делаю то, что люблю, в самом подходящем для этого месте. Обожаю расследовать разные чудеса и показывать их людям, которые ценят качественные впечатления и удовольствия. читать дальшеуменьшить
Провела множество экскурсий, и, уверяю вас, мне не надоело. Рим постоянно балует меня откровениями. И я ответно влюблена в него — а все влюблённые обожают рассказывать о своём романе.
Я помогу вам сделать этот город своим: понять его нюансы и смысл, прочувствовать сложный букет его истории, обрести любимые места и совершить свои открытия.
Имею чёрный пояс по старинным библиотекам, светски интересуюсь христианством и изучаю историю искусств в магистратуре. Не люблю легенды и профанации. Чтобы рассказывать на простом русском, я много читаю на сложном итальянском.
В свободное от работы и расследований время познаю вина и по мере сил симпатизирую благородной роскоши Вечного города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
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Роман
Мы хотим выразить огромную и искреннюю благодарность Анне за потрясающе проведенную экскурсию!
Хочется отдельно отметить искусную подачу материала в формате живого общения с добавлением уместных шуток, что делало довольно насыщенную программу читать дальшеуменьшить
экскурсии очень увлекательной и познавательной.
Глубокие знания Анны восхищают и могут придавать дополнительную мотивацию всем, кто увлекается и интересуется темой искусства.
Анна, благодарим еще раз за экскурсию! Прикоснулись к истории, насладились прекрасным, погрузились в искусство и невероятно вдохновились!
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Катя
эта экскурсия была действительно незабываемая! благодаря Анне Ватикан останется в нашем сердце и воспоминаниях навсегда!!! после таких экскурсий хочется возвращаться еще не раз в Рим и мы все надеемся, что еще встретимся! Спасибо снова и снова от Кати, Лары, Гали и Вовы!
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Евгений
Это было великолепно. Умение расскзывать, владение материалом, учет пожеланий все в высшей степени было превосходно. Мы были на 2 экскурсиях с Анной, 2 дня и получили огромное удовольствие. Я не первый раз в Риме, владею некоторой информацией,но то что я почерпнул во время наших экскурсий было очень интересно. Смело и 100% рекомендую.
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А
Анастасия
Огромное спасибо Анне за замечательную экскурсию по Ватикану! Всё было очень интересно, живо и понятно — без перегруза фактами, но при этом с массой любопытных деталей, которые действительно запоминаются. Особенно понравилось, читать дальшеуменьшить
как Анна рассказывала о Рафаэле и Микеланджело. Благодаря её сравнениям начинаешь смотреть на их работы совершенно другими глазами. Было ощущение, что за картинами и фресками стоят реальные люди со своими характерами. Отдельное спасибо за чувство юмора и лёгкую подачу — время пролетело незаметно. И, конечно, за отличную организацию: быстрые проходы без бесконечных очередей сделали посещение Ватикана намного комфортнее. Также очень пригодились рекомендации Анны по интересным местам в Риме. Чувствуется, что она искренне любит город и с удовольствием делится не только знаниями, но и своими любимыми находками. После экскурсии остались только самые приятные впечатления. Если хотите не просто посмотреть Ватикан, а действительно понять и прочувствовать его, очень рекомендуем экскурсию с Анной!
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Кирилл
Экскурсия с Анной - это отличная возможность познать и прочувствовать историю Ватикана и искусство, которое хранится в его стенах! Прогулка в музеях, Сикстинской капелле и соборе Святого Петра оказалась не просто читать дальшеуменьшить
рассказом, а диалогом Анны с нами. Он не забывала удерживать наше внимание порой каверзными вопросами по теме, легким юмором, глубокой эрудицией. Мы чувствовали себя невероятно комфортно, познакомившись с Рафаэлем, Микеланджело, Бернини и прочими Великими. Откровенно говоря, хотелось продолжать и продолжать экскурсию, но мы за 4 часа прошли абсолютно все
А еще Анна помогла нам пройти в Ватикан с опозданием, так как трафик в Риме в праздник заставил нас ехать от отеля до Ватикана час, вместо получаса. Анна поговорила с охраной, служащими, подбадривала нас и оказала все содействие, чтобы мы попали на экскурсию Так что смело советуем данное знакомство с Ватиканом вместе с Анной!
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С
Светлана
Благодарим Анну за великолепную экскурсию! Анна обладает обширными знаниями и фактами и увлекает вас в историю Рима, Ватикана и Италии. Отличное чувство юмора и свой подход к изложению информации легки для восприятия и оставляют незабываемые впечатления и желание вновь вернуться! Рекомендуем!!!!!!!!
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