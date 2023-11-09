Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Я сделаю всё, что в моих волшебных силах, чтобы вы не просто охватили «обязательную программу», но и обогатились инсайтами.
Будем говорить об истории Ватикана и его необъятной коллекции, встречаясь с мировыми знаменитостями — античными статуями, шедеврами Леонардо, Микеланджело и Рафаэля.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Где-то мы будем вникать в нюансы и фактуры, где-то — осмысливать масштабы замысла, а часть собрания — неминуемо оставим за скобками. За один день невозможно насладиться десятками тысяч экспонатов, но мы сделаем ставку на качество, а не на количество.
Начнём с Пинакотеки — сокровищницы живописи. Здесь освоим кое-какие полезные лайфхаки от иконографии, сведем короткое знакомство с Рафаэлем, очаруемся гобеленами и откроем историю картины Леонардо с Самой Странной Судьбой.
Музеи античного искусства: обсудим знаковые работы мастеров древности и разберёмся, почему именно эти статуи возглавляют списки самых важных артефактов Европы.
Галереи и дворики Ватикана: выпьем кофе, беседуя о буднях самого маленького государства и процедуре конклава. И конечно, заглянем в Галерею Канделябров, Галерею Гобеленов и Галерею Географических карт.
Сикстинская капелла — кульминация нашей эпопеи, прославленная фресками Микеланджело и тем, что именно здесь выбирают Римских пап.
Собор Святого Петра. Мы пойдём по секретному коридору, соединяющему капеллу и площадь Св. Петра. Сюда пускают только в сопровождении лицензированного гида, и этот бонус даст нам возможность срезать пару километров и зайти в собор, минуя печально известную очередь.
Организационные детали
Посещение Ватикана
- Не забудьте «захватить» файл с электронными билетами. Инструкцию по их покупке я пришлю сразу же после брони экскурсии. Стоимость билета: взрослый — 17 евро + 5 евро за бронирование; детский (от 6 до 18 лет) — 8 евро + 5 евро за бронирование. Детям до 6 лет вход бесплатный.
- Охранники Ватикана — строгие синьоры, поэтому на экскурсию принципиально важно прийти вовремя
- Дресс-код: шорты и юбки должны покрывать колени, а футболки — плечи. Если совсем жарко — возьмите с собой платок, которым можно задрапировать все запретные части тела при входе в Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра.
- На сайте Ватикана есть список запрещенных предметов: не берите с собой длинные зонты и стеклянные бутылки. Алюминиевые фляги или пластиковые бутылки подойдут идеально.
Обратите внимание
- Жизнь Ватикана непосредственно связана с религиозными мероприятиями. Иногда это вносит непредсказуемые коррективы в нашу программу.
- Если в вашем коллективе больше 4 человек — нам понадобятся наушники для музеев и собора. Это повлечёт за собой несущественные дополнительные расходы, но и повысит уровень комфорта.
- Мы обязательно будем делать остановки, но лучше посетить уборную и добыть питьевую воду перед началом экскурсии. При входе в музей неприятно долгие очереди.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- неподалеку от музеев Ватикана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.