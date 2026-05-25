Вы пройдёте по одному из самых впечатляющих музейных комплексов мира — по залам, где века истории и гений художников оживают на глазах. Увидите галерею гобеленов, карты Италии, античные статуи и мраморные залы, украшенные произведениями Рафаэля, Леонардо и Тициана. Каждая комната — отдельный мир, полный открытий.
Станцы Рафаэля
Заглянете в знаменитые покои, расписанные самим Рафаэлем и его учениками. Самая известная фреска — «Афинская школа», где философы древности встречаются с идеалами Возрождения. Обсудим, почему эта картина стала символом гармонии между верой, разумом и искусством.
Сикстинская капелла
Место, где избирают пап и где стены и потолок описывают Библию языком гения Микеланджело. Вы увидите легендарное «Сотворение Адама» — момент, когда человеческая рука тянется к руке Бога, и грандиозный «Страшный суд», поражающий масштабом и эмоцией.
Базилика Святого Петра
Главный храм католического мира и одно из самых величественных зданий на земле. Внутри — «Пьета» Микеланджело, созданная им в 24 года, бронзовый балдахин Бернини и купол, который стал символом Рима.
Площадь Святого Петра
Финал экскурсии — легендарная площадь, обрамлённая колоннами Бернини. Именно здесь тысячи паломников со всего мира собираются, чтобы получить благословение Папы Римского. Идеальное место для ваших финальных фото.
Вы узнаете:
почему папы веками собирали вокруг себя лучших художников и архитекторов — Микеланджело, Рафаэля и Бернини
как искусство стало языком веры и способом рассказывать о Боге без слов
какие тайные символы спрятаны на фресках Сикстинской капеллы и как Микеланджело осмелился спорить с самим Папой
как создавались Ватиканские музеи и почему каждый их зал — это отдельная история человечества
что скрывает под собой базилика Святого Петра и почему её архитектура поражает даже современных инженеров
Организационные детали
Отдельно оплачиваются билеты в музеи Ватикана — €35 с чел. Они включают вход без очередей
По желанию можно добавить экскурсию по базилике Святого Петра — €20 с чел. В стандартную программу посещение не входит
Иногда собор Святого Петра может быть закрыт для посещения из-за официальных мероприятий или мессы Папы Римского
В Ватикане действуют правила посещения святых мест: одежда должна прикрывать плечи и колени
С вами будет один из гидов нашей команды с допуском Ватиканских музеев
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музеев Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 135 туристов
Мы влюбляем в Рим уже больше 10 лет.
Не просто показываем Колизей и Ватикан — мы ведём туда, где оживает история, где звучит эхо империи и пахнет настоящим итальянским кофе.
— это не дежурная программа, а личные открытия, проверенные годами и глазами тех, кто действительно любит этот город. Мы знаем, где Рим улыбается туристам, а где — раскрывается по-настоящему.
Индивидуальные и групповые программы — всегда с заботой, вниманием к деталям и лёгким чувством юмора.
С нами вы не просто увидите Рим — вы его почувствуете. А он, как известно, остаётся в сердце навсегда.
Отзывы и рейтинг
А
Александра
Прекрасная экскурсия, все отлично организовано! Гид рассказывала все очень интересно, абсолютно неутомительно! Спасибо за экскурсию!
Наталья
Потрясающе! Я сама увлекаюсь искусством, поэтому к таким экскурсиям всегда отношусь очень требовательно — и здесь было прям попадание на 100%
Гид настоящий профессионал: глубокие знания, но при этом подача лёгкая, живая и очень увлекающая. Не было ощущения скучной лекции — наоборот, мы слушали и не могли оторваться. Это тот редкий случай, когда и интересно, и красиво, и действительно ценно 🤍 Однозначно рекомендую!
Olga
Гид Ирина однозначно компетентный экскурсовод. Знает много и преподносит ясно и увлекательно информацию. Поскольку Ватикан - это место, в которое можно прийти на целый день и то не всё охватить, а мне хотелось побольше ознакомиться именно с определенной частью музеев Ватикана, то, конечно, претензий к гиду нет, что что-то осталось "за кадром". Экскурсия обязательна всем, посещающим Рим.
Эльвира
Организация экскурсии прошла хорошо- от чётких инструкций от гида, до самой экскурсии. За отведенное на экскурсию время гид Ирина предоставила достаточно много нового материала.
Елена
Брали экскурсию в Ватикан. Гид Ирина очень интересно все рассказывала, видно что очень горит своей работой👌
Наталия
Отличная экскурсия. Екатерину благодарим за интересную экскурсию.
