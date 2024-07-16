Откройте для себя Рим в совершенно новом свете с ночным туром! Садитесь в легендарный красный автобус с открытым верхом и будьте очарованы волшебством Вечного города, который светится ночью. Мы проедем через самые запоминающиеся и знаковые места города от Санта-Мария-Маджоре до величественного Колизея.

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Описание экскурсии

Ночной тур по Риму

Откройте для себя Рим в совершенно новом свете с нашим ночным туром! Садитесь в легендарный красный автобус с открытым верхом и погружайтесь в волшебство Вечного города, который сияет в ночное время.

Знаковые места Рима

Во время нашего путешествия вы сможете увидеть самые запоминающиеся и знаковые места, включая:

Санта-Мария-Маджоре

Величественный Колизей

Собор Святого Иоанна Латеранского

Испанскую лестницу

Роскошную площадь Пьяцца Навона

Каждый уголок Рима готов удивить вас своей красотой и историей.

Уникальный опыт

Наш ночной тур включает аудиогид, который расскажет захватывающие истории о каждом из мест, которые мы посетим. Это обязательное приключение для всех, кто хочет исследовать Рим во всей его ночной красе.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите возможность провести незабываемый вечер в этом удивительном городе чудес. Мы ждем вас на нашем ночном туре!

Важная информация

Обратите внимание, что этот тур действителен только для одного цикла.