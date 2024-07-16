Откройте для себя Рим в совершенно новом свете с ночным туром! Садитесь в легендарный красный автобус с открытым верхом и будьте очарованы волшебством Вечного города, который светится ночью.
Мы проедем через самые запоминающиеся и знаковые места города от Санта-Мария-Маджоре до величественного Колизея.
Мы проедем через самые запоминающиеся и знаковые места города от Санта-Мария-Маджоре до величественного Колизея.
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00, 21:15
Описание экскурсии
Ночной тур по Риму
Откройте для себя Рим в совершенно новом свете с нашим ночным туром! Садитесь в легендарный красный автобус с открытым верхом и погружайтесь в волшебство Вечного города, который сияет в ночное время.
Знаковые места Рима
Во время нашего путешествия вы сможете увидеть самые запоминающиеся и знаковые места, включая:
- Санта-Мария-Маджоре
- Величественный Колизей
- Собор Святого Иоанна Латеранского
- Испанскую лестницу
- Роскошную площадь Пьяцца Навона
Каждый уголок Рима готов удивить вас своей красотой и историей.
Уникальный опыт
Наш ночной тур включает аудиогид, который расскажет захватывающие истории о каждом из мест, которые мы посетим. Это обязательное приключение для всех, кто хочет исследовать Рим во всей его ночной красе.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите возможность провести незабываемый вечер в этом удивительном городе чудес. Мы ждем вас на нашем ночном туре!
Важная информация
Обратите внимание, что этот тур действителен только для одного цикла.
Ежедневно в 21:00, 21:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (5-99)
|€19
|Детский (0-4)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Санта-Мария-Маджоре
- Колизей
- Собор Святого Иоанна Латеранского
- Испанская лестница
- Площадь Пьяцца Навона
Что включено
- Автобусный тур
- Наушники
- Встроенный Wi-Fi
- Мобильное приложение для осмотра достопримечательностей
Что не входит в цену
- Билеты на аттракционы
- Еда и напитки
- Встреча в отеле и проводы
Место начала и завершения?
Piazza dei Cinquecento, 39, 00185 Roma RM, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 21:00, 21:15
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжела
16 июл 2024
В целом вечерняя экскурсия более или менее точно повторяет маршрут дневной экскурсии. Звуковое сопровождение «с ленты» тоже абсолютно такое же. Изюминкой являются освещенные в вечернем свете памятники, такие как Колизей,
О
Оля
15 июл 2024
Автобусная экскурсия прошла замечательно. Это было удобно и познавательно. Отличный и простой способ увидеть ночной город.
И
Игорь
14 июл 2024
Экскурсия по ночному Риму очень понравилась. Все основные достопримечательности и памятники были освещены, а свежий прохладный ветерок от медленно движущегося автобуса позволил очень приятно фотографировать и узнавать историю Рима. Единственным недостатком является то, что в туре упоминаются такие места, как базилика Сан-Пьетро, но мы не дошли до Ватикана. В общем, рекомендую!
R
Robin
12 июл 2024
Очень приятная длинная экскурсия по ночному Риму с огнями города и аудиогидом на автобусе.
Р
Рината
10 июл 2024
К сожалению, поездка на автобусе занимает всего 45 минут.
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