3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров

Индивидуальная экскурсия по Риму: от Испанской площади до Авентинского холма. Откройте для себя древние тайны и великолепие столицы Италии
Путешествие начинается с Испанской площади, где вас ждет фонтан "Баркачча". Затем отправляйтесь к Пантеону, чтобы узнать его секреты. На Пьяцца Навона полюбуйтесь фонтаном "Четырех рек". Площадь Венеции удивит вас своей историей и архитектурой. На Капитолийском холме откроется вид на Дворец Сенаторов. Завершите экскурсию у "Уст Истины" и античных храмов. Каждый шаг наполнен историей и культурой, которые оживают на ваших глазах
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут
  • 🏛️ Древние памятники
  • 🎨 Искусство и архитектура
  • 📚 Исторические факты
  • 🌿 Романтические виды
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров

Что можно увидеть

  • Фонтан Баркачча
  • Пантеон
  • Пьяцца Навона
  • Площадь Венеции
  • Капитолийский холм
  • Театр Марцелла
  • Уста Истины

Описание экскурсии

Шум и прохлада фонтанов Треви и Баркачча

Прогулка начнется с Испанской площади, на которой вы рассмотрите белую лестницу из травертина со ступенями-волнами, плавно стекающими к фонтану «Баркачча» в виде белой изящной лодочки. По пути мы заглянем в старинное античное кафе «Иль Греко», где проводили время многие представители европейской и российской творческой богемы. Вы увидите скульптурную композицию прекрасного фонтана «Треви» — гимн воде и акведукам Рима, возле которого вы сможете ощутить себя участниками водного феерического праздника под открытым небом.

Пьяцца Навона и Храм всех богов — Пантеон

Возле храма я расскажу историю и легенды, связанные с этим загадочным объектом и его окрестностями. Сколько веков архитекторы и ученые разгадывали секрет этого жилища богов, его потрясающего купола с «глазом Бога», но так и не разгадали. В Пантеоне находится саркофаг с останками великого Рафаэля Санти, причисленного к лику святых. Пьяцца Навона встретит вас фонтаном Четырёх рек. Поговорим о предании о Святой Ангнессе, где в полной мере отразилось драматическое столкновение античного разврата и недавно тогда зародившегося — и оттого особенно фанатичного — христианского целомудрия. В длинной и разнообразной истории площади вы откроете отражение интересов и склонностей римлян, всегда желающих «хлеба и зрелищ».

Площадь Венеции — магический вход в античный мир

Вы прогуляетесь по площади, получившей свое название от Венецианского дворца, во внутреннем дворе которого обнаружите очаровательный фонтан «Венчание Венеции с Морем». Узнаете, почему эту площадь называют магическим входом в античный мир. Возле площади я покажу вам огромный белый мраморный Дворец в стиле ампир — комплекс Витториано или Алтарь Отечества — и расскажу о проводимых здесь раскопках, благодаря которым были получены новые данные об этапах его строительства.

История Капитолийского холма и театра Марцелла

С Капитолийской площади — творения Микеланджело — мы поднимемся по лестнице Кордоната, и вы увидите Дворец Сенаторов, где сейчас располагается мэрия Рима. По пути вы узнаете любопытные факты из насыщенной и богатой истории Капитолийского холма, по которой можно было написать не один роман. Возле театра Марцелла я расскажу вам об этом грандиозном сооружении, возведенном раньше Колизея, а также о том, какое место в жизни римлян занимал театр.

«Уста Истины», античные храмы и цирк, которым восхищался Плиний Старший

В портике церкви Санта-Мария-ин-Космедин вы рассмотрите знаменитый мраморный круг с изображением маски морского языческого божества с приоткрытыми устами — «Уста Истины» и услышите легенду, связанную с этим древним люком. Рядом вы увидите еще одну красивую площадь. У фонтана с тритонами мирно соседствуют два миниатюрных античных храма: Фортуны Вирилис, посвященный речному богу Портуну, и храм Геракла Победителя. По пути к холму Авентин вы увидите долину, где располагался Большой цирк, который по сей день остается одной из самых живых древнеримских достопримечательностей. Во время экскурсии я расскажу вам о том, сколько интересного происходило в этом месте в древние времена.

Легенда самого красивого римского холма

На самом живописном из семи римских холмов — Авентине — вы рассмотрите его интереснейшие древние церкви и прекрасный Апельсиновый сад, со смотровой площадки которого открывается одна из лучших панорам на Рим. Здесь растут дикие апельсины, пинии и олеандры. Здесь отдыхают студенты, проводятся свадьбы, и сюда приходят прогуляться жители города. Рядом находится мужской монастырь, поэтому не удивляйтесь, если мимо пробежит монах в капюшоне и со смартфоном. А на Площади Мальтийских рыцарей вы сможете посмотреть в замочную скважину, через которую увидите сразу три государства: Италию, Ватикан и Мальтийский орден. На площади мы поговорим о легенде про тайного поклонника ордена, об обелисках с таинственными знаками, которые пытается разгадать не одно поколение историков, а также о символике холма, задуманного как огромный корабль.

Главные объекты маршрута

  • Площадь Испании, Испанская лестница, фонтан Баркачча, фонтан Треви
  • Пантеон — храм всех богов
  • Площадь Навона и её три фонтана
  • Пьяцца Коллона
  • Пьяцца Пьетра с остатками храма Божественного Адриана
  • Базилика Святого Игнатия Лойолы
  • Площадь и церковь Санта-Мария-сопра-Минерва, Cлоник Бернини.
  • Площадь Венеции
  • Капитолийский холм
  • Театр Марцелла
  • Церковь Санта-Мария-ин-Космедин («Уста Истины»)
  • Необычные храмы Бычьего форума 1 и 2 в. до н. э.
  • Большой цирк
  • Базилика Святой Сабины на Авентинском холме
  • Базилика святых Вонифатия и Алексия
  • Смотровая площадка в Апельсиновом саду, а в летний сезон Розовый сад на Авентине
  • «Святое отверстие» на площади Мальтийских рыцарей, из которого видно 3 государства

Организационные детали

Отдельно оплачивается вход в Пантеон — €5 с 1 чел.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1610 туристов
Живу в Риме с 2010 года. Я журналист-фрилансер, имею театрально-режиссёрское образование и дополнительное — гид-искусствовед, полученное в России. Сейчас продолжаю изучать историю искусств, и для этого здесь идеальные условия. Жила
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также в Португалии и Германии. Но Рим — мой любимый город. Нравится познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Все экскурсии — авторские. Особенно ценю любознательных путешественников. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помочь вам почувствовать его дух и особое очарование!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Е
С огромной благодарностью Виктории за удивительную, потрясающую, познавательную и комфортную экскурсию! Не хватит слов описать, насколько это было грандиозно и здорово - понять Рим, почувствовать его, посмотреть на него глазами
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человека, который здесь живет, заглядывать в те уголки и видеть те произведения искусства, о которых даже не догадываешься, узнавать о хитросплетениях истории! Такое количество информации, прекрасная подача, маршрут и темп подстраиваются под слушателя, время пролетает незаметно. Виктория очень приятный, тактичный, эрудированный человек, с юмором, ни один вопрос не оставила без ответа, хотелось гулять и слушать еще и еще, и еще! Если Вы в Риме впервые, если Вы уже бывали раньше, каждому найдется любимое место в маршруте, где поразит точность инженерной мысли, лимонные деревья, усыпанные плодами, расписной свод, архитектурная здоровая конкуренция, исторические личностях и возможность ходить по тем же камням и видеть то же, что видели они. Вы всегда можете попросить помочь разобраться куда можно еще сходить, где лучше покушать, что еще успеть объять, чтобы постичь необъятное! Если Вы всё еще сомневаетесь нужна ли Вам экскурсия-не сомневайтесь - она нужна, потому что сами Вы никогда не узнаете скрытые во дворах, подъездах, храмах шедевры, а мимо некоторых и вовсе пройдете мимо! Виктория Вам поможет это всё найти и насладиться Римом, таким какой он есть! Виктория, огромное спасибо за Ваш труд!

С огромной благодарностью Виктории за удивительную, потрясающую, познавательную и комфортную экскурсию! Не хватит слов описать, насколько
С огромной благодарностью Виктории за удивительную, потрясающую, познавательную и комфортную экскурсию! Не хватит слов описать, насколько
С огромной благодарностью Виктории за удивительную, потрясающую, познавательную и комфортную экскурсию! Не хватит слов описать, насколько
С огромной благодарностью Виктории за удивительную, потрясающую, познавательную и комфортную экскурсию! Не хватит слов описать, насколько
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О
Прекрасная экскурсия, Виктория отличный гид, глубоко знает историю, подробно отвечает на все дополнительные вопросы, неравнодушно относится к своему делу. Кто хочет не поверхностный информации, а погрузиться поглубже - тем всем рекомендую эту экскурсию и в любом случае рекомендую Викторию. Спасибо!
Прекрасная экскурсия, Виктория отличный гид, глубоко знает историю, подробно отвечает на все дополнительные вопросы, неравнодушно относится
Прекрасная экскурсия, Виктория отличный гид, глубоко знает историю, подробно отвечает на все дополнительные вопросы, неравнодушно относится
Прекрасная экскурсия, Виктория отличный гид, глубоко знает историю, подробно отвечает на все дополнительные вопросы, неравнодушно относится
Прекрасная экскурсия, Виктория отличный гид, глубоко знает историю, подробно отвечает на все дополнительные вопросы, неравнодушно относится
Прекрасная экскурсия, Виктория отличный гид, глубоко знает историю, подробно отвечает на все дополнительные вопросы, неравнодушно относится
Прекрасная экскурсия, Виктория отличный гид, глубоко знает историю, подробно отвечает на все дополнительные вопросы, неравнодушно относится
Прекрасная экскурсия, Виктория отличный гид, глубоко знает историю, подробно отвечает на все дополнительные вопросы, неравнодушно относится
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М
Виктория - великолепный экскурсовод. Приехали в Рим и решили, что без экскурсии нам не обойтись. Сели в кафе и быстренько на этом сайте нашли экскурсию от Виктории. Нам понравилось наполнение
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маршрута и стоимость. На следующий же день нам в принципе понравилось всё! Виктория провела нас по всем основным туристическим местам, показала нам Рим и рассказала увлекательные истории и легенды о каждой достопримечательности! В экскурсии указано, что продолжительность 3,5 часа, но по факту мы прошли аж на час больше со всеми увлекательными историями и рассказами! Обязательно рекомендую Викторию и данный маршрут для помещения всем, кто посещает Рим впервые.

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е
Экскурсия с Викторией прошла великолепно:
интересно, насыщенно,незаметно перемещаясь от обьекта к обьекту мы открывали для себя Рим. Хорошая подача информации, глубокое знание материала, удачно составленный маршрут,любовь к Риму- все это отмечено нами в работе нашего гида-Виктории! Спасибо большое, рекомендуем всем! Женя,Лена.
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Александр
Брали две экскурсии: ночной Рим и От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров. Суммарно 10 часов прогулки по Риму. Очень интересные экскурсии и без повторяющихся мест. Больше спасибо)))
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Е
Экскурсия просто великолепная. Виктория настоящий экскурсовод, знающий и любящий свое дело.
Обязательно буду рекомендовать друзьям!!! Спасибо за полученное удовольствие!
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