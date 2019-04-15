3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы совершите путешествие от очаровательной лодочки «Баркачча» Пьетро Бернини на Испанской площади до воображаемого символического «Корабля тамплиеров» на зеленом романтическом Авентинском холме. На этом отрезке маршрута по Риму вы увидите древние сооружения, прекрасные площади и дворцы, дивные фонтаны и благоухающие сады. А я помогу вам разобраться в хитросплетениях античной истории и особенностях грандиозных построек, от которых до сих пор захватывает дух.

Что вас ожидает

Шум и прохлада фонтанов Треви и Баркачча

Прогулка начнется с Испанской площади, на которой вы рассмотрите белую лестницу из травертина со ступенями-волнами, плавно стекающими к фонтану «Баркачча» в виде белой изящной лодочки. По пути мы заглянем в старинное античное кафе «Иль Греко», где проводили время многие представители европейской и российской творческой богемы. Вы увидите скульптурную композицию прекрасного фонтана «Треви» — гимн воде и акведукам Рима, возле которого вы сможете ощутить себя участниками водного феерического праздника под открытым небом.

Пьяцца Навона и Храм всех богов — Пантеон

Возле храма я расскажу историю и легенды, связанные с этим загадочным объектом и его окрестностями. Сколько веков архитекторы и ученые разгадывали секрет этого жилища богов, его потрясающего купола с «глазом Бога», но так и не разгадали. В Пантеоне находится саркофаг с останками великого Рафаэля Санти, причисленного к лику святых. Пьяцца Навона встретит вас фонтаном «Четырех рек». Поговорим о предании о Святой Ангнессе, где в полной мере отразилось драматическое столкновение античного разврата и недавно тогда зародившегося — и оттого особенно фанатичного — христианского целомудрия. В длинной и разнообразной истории площади вы откроете отражение интересов и склонностей римлян, всегда желающих «хлеба и зрелищ».

Площадь Венеции — магический вход в античный мир

Вы прогуляетесь по площади, получившей свое название от Венецианского дворца, во внутреннем дворе которого обнаружите очаровательный фонтан «Венчание Венеции с Морем». Узнаете, почему эту площадь называют магическим входом в античный мир. Возле площади я покажу вам огромный белый мраморный Дворец в стиле ампир — комплекс Витториано или Алтарь Отечества — и расскажу о проводимых здесь раскопках, благодаря которым были получены новые данные об этапах его строительства.

История Капитолийского холма и театра Марцелла

С Капитолийской площади — творения Микеланджело — мы поднимемся по лестнице Кордоната, и вы увидите Дворец Сенаторов, где сейчас располагается мэрия Рима. По пути вы узнаете любопытные факты из насыщенной и богатой истории Капитолийского холма, по которой можно было написать не один роман. Возле театра Марцелла я расскажу вам об этом грандиозном сооружении, возведенном раньше Колизея, а также о том, какое место в жизни римлян занимал театр.

«Уста Истины», античные храмы и цирк, которым восхищался Плиний Старший

В портике церкви Санта-Мария-ин-Космедин вы рассмотрите знаменитый мраморный круг с изображением маски морского языческого божества с приоткрытыми устами — «Уста Истины» и услышите легенду, связанную с этим древним люком. Рядом вы увидите еще одну красивую площадь. У фонтана с тритонами мирно соседствуют два миниатюрных античных храма: Фортуны Вирилис, посвященный речному богу Портуну, и храм Геракла Победителя. По пути к холму Авентин вы увидите долину, где располагался Большой цирк, который по сей день остается одной из самых живых древнеримских достопримечательностей. Во время экскурсии я расскажу вам о том, сколько интересного происходило в этом месте в древние времена.

Легенда самого красивого римского холма

На самом живописном из семи римских холмов — Авентине — вы рассмотрите его интереснейшие древние церкви и прекрасный Апельсиновый сад, со смотровой площадки которого открывается одна из лучших панорам на Рим. Здесь растут дикие апельсины, пинии и олеандры. Здесь отдыхают студенты, проводятся свадьбы, и сюда приходят прогуляться жители города. Рядом находится мужской монастырь, поэтому не удивляйтесь, если мимо пробежит монах в капюшоне и со смартфоном. А на Площади Мальтийских рыцарей вы сможете посмотреть в замочную скважину, через которую увидите сразу три государства: Италию, Ватикан и Мальтийский орден. На площади мы поговорим о легенде про тайного поклонника ордена, об обелисках с таинственными знаками, которые пытается разгадать не одно поколение историков, а также о символике холма, задуманного как огромный корабль.

Главные объекты маршрута