3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Индивидуальный маршрут
- 🏛️ Древние памятники
- 🎨 Искусство и архитектура
- 📚 Исторические факты
- 🌿 Романтические виды
Что можно увидеть
- Фонтан Баркачча
- Пантеон
- Пьяцца Навона
- Площадь Венеции
- Капитолийский холм
- Театр Марцелла
- Уста Истины
Описание экскурсии
Шум и прохлада фонтанов Треви и Баркачча
Прогулка начнется с Испанской площади, на которой вы рассмотрите белую лестницу из травертина со ступенями-волнами, плавно стекающими к фонтану «Баркачча» в виде белой изящной лодочки. По пути мы заглянем в старинное античное кафе «Иль Греко», где проводили время многие представители европейской и российской творческой богемы. Вы увидите скульптурную композицию прекрасного фонтана «Треви» — гимн воде и акведукам Рима, возле которого вы сможете ощутить себя участниками водного феерического праздника под открытым небом.
Пьяцца Навона и Храм всех богов — Пантеон
Возле храма я расскажу историю и легенды, связанные с этим загадочным объектом и его окрестностями. Сколько веков архитекторы и ученые разгадывали секрет этого жилища богов, его потрясающего купола с «глазом Бога», но так и не разгадали. В Пантеоне находится саркофаг с останками великого Рафаэля Санти, причисленного к лику святых. Пьяцца Навона встретит вас фонтаном Четырёх рек. Поговорим о предании о Святой Ангнессе, где в полной мере отразилось драматическое столкновение античного разврата и недавно тогда зародившегося — и оттого особенно фанатичного — христианского целомудрия. В длинной и разнообразной истории площади вы откроете отражение интересов и склонностей римлян, всегда желающих «хлеба и зрелищ».
Площадь Венеции — магический вход в античный мир
Вы прогуляетесь по площади, получившей свое название от Венецианского дворца, во внутреннем дворе которого обнаружите очаровательный фонтан «Венчание Венеции с Морем». Узнаете, почему эту площадь называют магическим входом в античный мир. Возле площади я покажу вам огромный белый мраморный Дворец в стиле ампир — комплекс Витториано или Алтарь Отечества — и расскажу о проводимых здесь раскопках, благодаря которым были получены новые данные об этапах его строительства.
История Капитолийского холма и театра Марцелла
С Капитолийской площади — творения Микеланджело — мы поднимемся по лестнице Кордоната, и вы увидите Дворец Сенаторов, где сейчас располагается мэрия Рима. По пути вы узнаете любопытные факты из насыщенной и богатой истории Капитолийского холма, по которой можно было написать не один роман. Возле театра Марцелла я расскажу вам об этом грандиозном сооружении, возведенном раньше Колизея, а также о том, какое место в жизни римлян занимал театр.
«Уста Истины», античные храмы и цирк, которым восхищался Плиний Старший
В портике церкви Санта-Мария-ин-Космедин вы рассмотрите знаменитый мраморный круг с изображением маски морского языческого божества с приоткрытыми устами — «Уста Истины» и услышите легенду, связанную с этим древним люком. Рядом вы увидите еще одну красивую площадь. У фонтана с тритонами мирно соседствуют два миниатюрных античных храма: Фортуны Вирилис, посвященный речному богу Портуну, и храм Геракла Победителя. По пути к холму Авентин вы увидите долину, где располагался Большой цирк, который по сей день остается одной из самых живых древнеримских достопримечательностей. Во время экскурсии я расскажу вам о том, сколько интересного происходило в этом месте в древние времена.
Легенда самого красивого римского холма
На самом живописном из семи римских холмов — Авентине — вы рассмотрите его интереснейшие древние церкви и прекрасный Апельсиновый сад, со смотровой площадки которого открывается одна из лучших панорам на Рим. Здесь растут дикие апельсины, пинии и олеандры. Здесь отдыхают студенты, проводятся свадьбы, и сюда приходят прогуляться жители города. Рядом находится мужской монастырь, поэтому не удивляйтесь, если мимо пробежит монах в капюшоне и со смартфоном. А на Площади Мальтийских рыцарей вы сможете посмотреть в замочную скважину, через которую увидите сразу три государства: Италию, Ватикан и Мальтийский орден. На площади мы поговорим о легенде про тайного поклонника ордена, об обелисках с таинственными знаками, которые пытается разгадать не одно поколение историков, а также о символике холма, задуманного как огромный корабль.
Главные объекты маршрута
- Площадь Испании, Испанская лестница, фонтан Баркачча, фонтан Треви
- Пантеон — храм всех богов
- Площадь Навона и её три фонтана
- Пьяцца Коллона
- Пьяцца Пьетра с остатками храма Божественного Адриана
- Базилика Святого Игнатия Лойолы
- Площадь и церковь Санта-Мария-сопра-Минерва, Cлоник Бернини.
- Площадь Венеции
- Капитолийский холм
- Театр Марцелла
- Церковь Санта-Мария-ин-Космедин («Уста Истины»)
- Необычные храмы Бычьего форума 1 и 2 в. до н. э.
- Большой цирк
- Базилика Святой Сабины на Авентинском холме
- Базилика святых Вонифатия и Алексия
- Смотровая площадка в Апельсиновом саду, а в летний сезон Розовый сад на Авентине
- «Святое отверстие» на площади Мальтийских рыцарей, из которого видно 3 государства
Организационные детали
Отдельно оплачивается вход в Пантеон — €5 с 1 чел.
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Отзывы и рейтинг
интересно, насыщенно,незаметно перемещаясь от обьекта к обьекту мы открывали для себя Рим. Хорошая подача информации, глубокое знание материала, удачно составленный маршрут,любовь к Риму- все это отмечено нами в работе нашего гида-Виктории! Спасибо большое, рекомендуем всем! Женя,Лена.
Обязательно буду рекомендовать друзьям!!! Спасибо за полученное удовольствие!