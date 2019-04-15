3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров

Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города

Victoria
Задать вопрос
Victoria – ваш гид
Вы совершите путешествие от очаровательной лодочки «Баркачча» Пьетро Бернини на Испанской площади до воображаемого символического «Корабля тамплиеров» на зеленом романтическом Авентинском холме.

На этом отрезке маршрута по Риму вы увидите древние сооружения, прекрасные площади и дворцы, дивные фонтаны и благоухающие сады.

А я помогу вам разобраться в хитросплетениях античной истории и особенностях грандиозных построек, от которых до сих пор захватывает дух.
От 128 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров

Что вас ожидает

Шум и прохлада фонтанов Треви и Баркачча
Прогулка начнется с Испанской площади, на которой вы рассмотрите белую лестницу из травертина со ступенями-волнами, плавно стекающими к фонтану «Баркачча» в виде белой изящной лодочки. По пути мы заглянем в старинное античное кафе «Иль Греко», где проводили время многие представители европейской и российской творческой богемы. Вы увидите скульптурную композицию прекрасного фонтана «Треви» — гимн воде и акведукам Рима, возле которого вы сможете ощутить себя участниками водного феерического праздника под открытым небом.

Пьяцца Навона и Храм всех богов — Пантеон
Возле храма я расскажу историю и легенды, связанные с этим загадочным объектом и его окрестностями. Сколько веков архитекторы и ученые разгадывали секрет этого жилища богов, его потрясающего купола с «глазом Бога», но так и не разгадали. В Пантеоне находится саркофаг с останками великого Рафаэля Санти, причисленного к лику святых. Пьяцца Навона встретит вас фонтаном «Четырех рек». Поговорим о предании о Святой Ангнессе, где в полной мере отразилось драматическое столкновение античного разврата и недавно тогда зародившегося — и оттого особенно фанатичного — христианского целомудрия. В длинной и разнообразной истории площади вы откроете отражение интересов и склонностей римлян, всегда желающих «хлеба и зрелищ».

Площадь Венеции — магический вход в античный мир
Вы прогуляетесь по площади, получившей свое название от Венецианского дворца, во внутреннем дворе которого обнаружите очаровательный фонтан «Венчание Венеции с Морем». Узнаете, почему эту площадь называют магическим входом в античный мир. Возле площади я покажу вам огромный белый мраморный Дворец в стиле ампир — комплекс Витториано или Алтарь Отечества — и расскажу о проводимых здесь раскопках, благодаря которым были получены новые данные об этапах его строительства.

История Капитолийского холма и театра Марцелла
С Капитолийской площади — творения Микеланджело — мы поднимемся по лестнице Кордоната, и вы увидите Дворец Сенаторов, где сейчас располагается мэрия Рима. По пути вы узнаете любопытные факты из насыщенной и богатой истории Капитолийского холма, по которой можно было написать не один роман. Возле театра Марцелла я расскажу вам об этом грандиозном сооружении, возведенном раньше Колизея, а также о том, какое место в жизни римлян занимал театр.

«Уста Истины», античные храмы и цирк, которым восхищался Плиний Старший
В портике церкви Санта-Мария-ин-Космедин вы рассмотрите знаменитый мраморный круг с изображением маски морского языческого божества с приоткрытыми устами — «Уста Истины» и услышите легенду, связанную с этим древним люком. Рядом вы увидите еще одну красивую площадь. У фонтана с тритонами мирно соседствуют два миниатюрных античных храма: Фортуны Вирилис, посвященный речному богу Портуну, и храм Геракла Победителя. По пути к холму Авентин вы увидите долину, где располагался Большой цирк, который по сей день остается одной из самых живых древнеримских достопримечательностей. Во время экскурсии я расскажу вам о том, сколько интересного происходило в этом месте в древние времена.

Легенда самого красивого римского холма
На самом живописном из семи римских холмов — Авентине — вы рассмотрите его интереснейшие древние церкви и прекрасный Апельсиновый сад, со смотровой площадки которого открывается одна из лучших панорам на Рим. Здесь растут дикие апельсины, пинии и олеандры. Здесь отдыхают студенты, проводятся свадьбы, и сюда приходят прогуляться жители города. Рядом находится мужской монастырь, поэтому не удивляйтесь, если мимо пробежит монах в капюшоне и со смартфоном. А на Площади Мальтийских рыцарей вы сможете посмотреть в замочную скважину, через которую увидите сразу три государства: Италию, Ватикан и Мальтийский орден. На площади мы поговорим о легенде про тайного поклонника ордена, об обелисках с таинственными знаками, которые пытается разгадать не одно поколение историков, а также о символике холма, задуманного как огромный корабль.

Главные объекты маршрута

  • Площадь Испании, Испанская лестница, фонтан Баркачча, фонтан Треви
  • Пантеон — храм всех богов
  • Площадь Навона и ее три фонтана
  • Виа Корсо
  • площадь Венеции
  • Капитолийский холм, Театр Марцелла
  • Ара Омобоно (7 век до н.э)
  • Церковь Санта Мария ин Космедин («Уста Истины»)
  • Необычные храмы Бычьего форума
  • Большой цирк
  • «Святое отверстие» на площади Мальтийских рыцарей

От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Victoria
Victoria
Меня зовут Виктория. Живу в Риме почти 10 лет. Я — журналист-фрилансер, публицист, переводчик, фотограф-любитель и свободный художник, имею театрально-режиссерское и искусствоведческое образование, обучалась этому в России и продолжаю изучать историю искусства здесь, в Италии, где для этого идеальные условия. Имею опыт работы экскурсоводом в Петербурге, Лиссабоне и Риме. Рим — мой любимый город, мне нравится прогуливаться по Риму, познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Мне нравятся любознательные туристы. Все мои экскурсии авторские, Среди них есть тематические и общие. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помогу вам почувствовать его дух.
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 апреля 2019
Экскурсия просто великолепная. Виктория настоящий экскурсовод, знающий и любящий свое дело.
Обязательно буду рекомендовать друзьям!!! Спасибо за полученное удовольствие!
17 октября 2018
Экскурсия с Викторией прошла великолепно:
интересно, насыщенно,незаметно перемещаясь от обьекта к обьекту мы открывали для себя Рим. Хорошая подача информации, глубокое знание материала,
удачно составленный маршрут,любовь к Риму-
все это отмечено нами в работе нашего гида-Виктории! Спасибо большое, рекомендуем всем! Женя,Лена.
1 июня 2018
Виктория - великолепный экскурсовод. Приехали в Рим и решили, что без экскурсии нам не обойтись. Сели в кафе и быстренько на этом сайте нашли экскурсию от Виктории. Нам понравилось наполнение маршрута и стоимость. На следующий же день нам в принципе понравилось всё! Виктория провела нас по всем основным туристическим местам, показала нам Рим и рассказала увлекательные истории и легенды о каждой достопримечательности! В экскурсии указано, что продолжительность 3,5 часа, но по факту мы прошли аж на час больше со всеми увлекательными историями и рассказами! Обязательно рекомендую Викторию и данный маршрут для помещения всем, кто посещает Рим впервые.

Victoria проводит ещё 6 экскурсий

Трастевере — любовь с первого взгляда!Трастевере — любовь с первого взгляда!Трастевере — любовь с первого взгляда!
От 98 за экскурсию
3 часа
Изучить историю квартала в деталях и плениться его завораживающей атмосферой
На прогулке вы в полной мере ощутите магию самого живописного района Рима. Откроете тайны древних базилик, изучите фрески Пьетро Каваллини и услышите предание об основании ордена бенедиктинцев. Узнаете о знаменитых аристократах и увидите домик возлюбленной Рафаэля. А также поймете, что делало особенными жителей Трастевере, и познакомитесь с их самобытными традициями.
Ватикан как увлекательный романВатикан как увлекательный романВатикан как увлекательный роман
От 124 за экскурсию
3 часа
32 отзыва
Путешествие по следам римских пап в Соборе Святого Петра
В одном из самых духовных мест на свете на протяжении веков случались удивительные, скандальные, забавные, любопытные и жуткие истории. На экскурсии вы откроете яркие страницы биографии Святого Престола, услышите о самых необычных папах, их святых деяниях и тёмных помыслах. И всё это — в роскошных интерьерах Собора Святого Петра, у колоннады Бернини и на пути к окутанному тайнами замку Святого Ангела.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один деньВесь Рим: путешествие сквозь века за один деньВесь Рим: путешествие сквозь века за один день
От 220 за экскурсию
6 часов
13 отзывов
Объять необъятное в Вечном городе от Древнего Рима до площади Святого Петра
Вам предстоит изучить все самые главные достопримечательности Рима за 6-7 часов. Вы совершите путешествие по пластам многовековой истории, переходя из одного века в другой. Античные развалины, стены императорского и царского Рима, площади, дворцы и фонтаны папского Рима, памятники Ренессанса и барокко, собор Святого Петра... Вы разберётесь в эпохальной истории, погружаясь в атмосферу каждого периода и ритм Рима.
Римские легенды классического маршрутаРимские легенды классического маршрутаРимские легенды классического маршрута
От 128 за экскурсию
3 часа
37 отзывов
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
Город сокровищ, художественных ценностей, тайн и великой истории захватит вас на экскурсии! А великая история не обходится без легенд и полулегендарных сюжетов. Их вы услышите на пьяцца Ди Спанья, Навона и Пополо, у фонтана Треви, Пантеона, Замка Святого Ангела, собора Св. Петра и на многих других улицах и площадях.
Сказки ночного РимаСказки ночного РимаСказки ночного Рима
От 130 за экскурсию
3 часа
21 отзыв
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
Вечерний Рим невероятно красивый. Вы в этом убедитесь, совершив прогулку по самым ярким местам Вечного города. Нужно только включить воображение и настроиться на восприятие римской сказки, в которой правят древние богини ночи и луны. Роскошные дворцы, храмы, просторные площади и фонтаны откроются вам во всем великолепии, а легенды и истории, которые я буду рассказывать под покровом ночи, привнесут атмосферу таинственности с легким оттенком мистики.
Предания Античного РимаПредания Античного РимаПредания Античного Рима
От 98 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации
Древний Рим! Полусказочный, полулегендарный царский период, республиканский междоусобный и в полном расцвете императорский Рим. Все эти грани оживут перед вами на экскурсии по сердцу города, где вы осмотрите главные античные памятники; услышите легенды об императорах и героях; познакомитесь с архитектурой и религиозным культом древних римлян. В результате облик руин наполнится живыми сюжетам, и вы сможете представить, как когда-то здесь блистал мрамор с позолотой, а над древними базиликами и дворцами вздымались квадриги с античными богами и символами побед.

Обзорные экскурсии в Риме

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Ежедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по Риму
20 за человека
2 часа
298 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Рим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взгляда
70 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Душевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по Риму
От 80 за экскурсию
3.5 часа
117 отзывов
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Все дороги ведут в РимВсе дороги ведут в РимВсе дороги ведут в Рим
130 за экскурсию
3.5 часа
267 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Привет, Рим!Привет, Рим!Привет, Рим!
130 за экскурсию
4 часа
113 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы