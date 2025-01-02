3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие начинается с Испанской площади, где вас ждет фонтан "Баркачча". Затем отправляйтесь к Пантеону, чтобы узнать его секреты. На Пьяцца Навона полюбуйтесь фонтаном "Четырех рек". Площадь Венеции удивит вас своей историей и архитектурой. На Капитолийском холме откроется вид на Дворец Сенаторов. Завершите экскурсию у "Уст Истины" и античных храмов. Каждый шаг наполнен историей и культурой, которые оживают на ваших глазах

Описание экскурсии

Шум и прохлада фонтанов Треви и Баркачча

Прогулка начнется с Испанской площади, на которой вы рассмотрите белую лестницу из травертина со ступенями-волнами, плавно стекающими к фонтану «Баркачча» в виде белой изящной лодочки. По пути мы заглянем в старинное античное кафе «Иль Греко», где проводили время многие представители европейской и российской творческой богемы. Вы увидите скульптурную композицию прекрасного фонтана «Треви» — гимн воде и акведукам Рима, возле которого вы сможете ощутить себя участниками водного феерического праздника под открытым небом.

Пьяцца Навона и Храм всех богов — Пантеон

Возле храма я расскажу историю и легенды, связанные с этим загадочным объектом и его окрестностями. Сколько веков архитекторы и ученые разгадывали секрет этого жилища богов, его потрясающего купола с «глазом Бога», но так и не разгадали. В Пантеоне находится саркофаг с останками великого Рафаэля Санти, причисленного к лику святых. Пьяцца Навона встретит вас фонтаном Четырёх рек. Поговорим о предании о Святой Ангнессе, где в полной мере отразилось драматическое столкновение античного разврата и недавно тогда зародившегося — и оттого особенно фанатичного — христианского целомудрия. В длинной и разнообразной истории площади вы откроете отражение интересов и склонностей римлян, всегда желающих «хлеба и зрелищ».

Площадь Венеции — магический вход в античный мир

Вы прогуляетесь по площади, получившей свое название от Венецианского дворца, во внутреннем дворе которого обнаружите очаровательный фонтан «Венчание Венеции с Морем». Узнаете, почему эту площадь называют магическим входом в античный мир. Возле площади я покажу вам огромный белый мраморный Дворец в стиле ампир — комплекс Витториано или Алтарь Отечества — и расскажу о проводимых здесь раскопках, благодаря которым были получены новые данные об этапах его строительства.

История Капитолийского холма и театра Марцелла

С Капитолийской площади — творения Микеланджело — мы поднимемся по лестнице Кордоната, и вы увидите Дворец Сенаторов, где сейчас располагается мэрия Рима. По пути вы узнаете любопытные факты из насыщенной и богатой истории Капитолийского холма, по которой можно было написать не один роман. Возле театра Марцелла я расскажу вам об этом грандиозном сооружении, возведенном раньше Колизея, а также о том, какое место в жизни римлян занимал театр.

«Уста Истины», античные храмы и цирк, которым восхищался Плиний Старший

В портике церкви Санта-Мария-ин-Космедин вы рассмотрите знаменитый мраморный круг с изображением маски морского языческого божества с приоткрытыми устами — «Уста Истины» и услышите легенду, связанную с этим древним люком. Рядом вы увидите еще одну красивую площадь. У фонтана с тритонами мирно соседствуют два миниатюрных античных храма: Фортуны Вирилис, посвященный речному богу Портуну, и храм Геракла Победителя. По пути к холму Авентин вы увидите долину, где располагался Большой цирк, который по сей день остается одной из самых живых древнеримских достопримечательностей. Во время экскурсии я расскажу вам о том, сколько интересного происходило в этом месте в древние времена.

Легенда самого красивого римского холма

На самом живописном из семи римских холмов — Авентине — вы рассмотрите его интереснейшие древние церкви и прекрасный Апельсиновый сад, со смотровой площадки которого открывается одна из лучших панорам на Рим. Здесь растут дикие апельсины, пинии и олеандры. Здесь отдыхают студенты, проводятся свадьбы, и сюда приходят прогуляться жители города. Рядом находится мужской монастырь, поэтому не удивляйтесь, если мимо пробежит монах в капюшоне и со смартфоном. А на Площади Мальтийских рыцарей вы сможете посмотреть в замочную скважину, через которую увидите сразу три государства: Италию, Ватикан и Мальтийский орден. На площади мы поговорим о легенде про тайного поклонника ордена, об обелисках с таинственными знаками, которые пытается разгадать не одно поколение историков, а также о символике холма, задуманного как огромный корабль.

Главные объекты маршрута

Площадь Испании, Испанская лестница, фонтан Баркачча, фонтан Треви

Пантеон — храм всех богов

Площадь Навона и её три фонтана

Пьяцца Коллона

Пьяцца Пьетра с остатками храма Божественного Адриана

Базилика Святого Игнатия Лойолы

Площадь и церковь Санта-Мария-сопра-Минерва, Cлоник Бернини.

Площадь Венеции

Капитолийский холм

Театр Марцелла

Церковь Санта-Мария-ин-Космедин («Уста Истины»)

Необычные храмы Бычьего форума 1 и 2 в. до н. э.

Большой цирк

Базилика Святой Сабины на Авентинском холме

Базилика святых Вонифатия и Алексия

Смотровая площадка в Апельсиновом саду, а в летний сезон Розовый сад на Авентине

«Святое отверстие» на площади Мальтийских рыцарей, из которого видно 3 государства

Организационные детали

Отдельно оплачивается вход в Пантеон — €5 с 1 чел.