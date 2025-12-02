Мои заказы

От Ватикана до Инквизиции: власть, вера и свобода мысли

От Ватикана до Инквизиции
Присоединяйтесь к экскурсии по сердцу Рима, от площади Святого Петра до рынка Кампо-деи-Фьори, где вы узнаете, как создавался собор, зачем папам нужен был тайный коридор Пассето и почему Джордано Бруно стал символом свободы мысли.

Погрузитесь в истории о Бернини, Борджиа и барочном духе площади Навона, раскройте тайны Ватикана и почувствуйте атмосферу настоящего Рима.
Описание экскурсии

Мы отправимся в путешествие по величественным площадям и скрытым тропам, от собора Святого Петра до оживлённого рынка Кампо-деи-Фьори, чтобы раскрыть секреты Ватикана и барочного Рима.

Площадь Святого Петра и её создатели

Мы начнём с площади Святого Петра — грандиозного сердца Ватикана. Вы узнаете, как Ватикан стал самым маленьким государством в мире, но сохранил огромное влияние. Мы расскажем, как Микеланджело, Бернини, Браманте и другие гениальные мастера на протяжении более чем века создавали собор Святого Петра — архитектурный шедевр, не имеющий равных. Вы услышите о швейцарской гвардии, их ярких мундирах и роли в защите папского престола.

Тайный путь Пассето ди Борго

Пройдёмся по следам папских интриг и узнаем о легендарном коридоре Пассето ди Борго — тайном пути, связывающем Ватикан с крепостью Святого Ангела. Мы раскроем, зачем он был нужен папам и какие драматические события разворачивались в его тени. А ещё вы узнаете, почему крепость называется «Святой Ангел» и кто был тот ангел, который, по легенде, остановил чуму над Римом.

Джордано Бруно и его идеи

На площади Кампо-деи-Фьори мы остановимся у памятника Джордано Бруно, философа и еретика, чьи идеи стоили ему жизни. Вы узнаете, за что его судили, как его казнь изменила Рим и почему спустя века город увековечил его память. Эта площадь — не только место трагедий, но и яркий утренний рынок, где кипит жизнь: специи, оливки, сыры, свежие фрукты и уличная еда создают атмосферу настоящего Рима.

Площадь Навона и дух барокко

Мы посетим площадь Навона, где до сих пор «дышит» дух барокко. В центре внимания — фонтан Четырёх рек, созданный гениальным Бернини. Вы узнаете, почему река Нил «закрывает глаза» и как Бернини «спорил» с архитектором церкви напротив. Мы также расскажем о мученической смерти святой Агнессы и почему её церковь стоит именно здесь, на этой оживлённой площади. Семья Борджиа:

мифы и реальность

Экскурсия не обойдётся без историй о папе Александре VI (Родриго Борджиа) и его скандально известной семье. Мы поговорим о Лукреции и Чезаре Борджиа, их амбициях, слухах о ядах и любовных интригах, которые до сих пор волнуют воображение римлян. Вы узнаете, как их наследие вплелось в ткань города. Важная информация: Без посещения внутри собора Святого Петра

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь и собор Святого Петра (внешний осмотр)
  • Замок Святого Ангела
  • Панорама Тибра и мостов
  • Площадь Навона
  • Церковь Святой Агнессы
  • Памятник Джордано Бруно
  • Площадь Кампо-деи-Фьори и рынок
  • Палаццо Фарнезе
Что включено
  • Услуги гада
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У обелиска возле собора Святого Петра
Завершение: Дворец Фарнезе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Без посещения внутри собора Святого Петра
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

