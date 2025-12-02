Мы отправимся в путешествие по величественным площадям и скрытым тропам, от собора Святого Петра до оживлённого рынка Кампо-деи-Фьори, чтобы раскрыть секреты Ватикана и барочного Рима.

Площадь Святого Петра и её создатели

Мы начнём с площади Святого Петра — грандиозного сердца Ватикана. Вы узнаете, как Ватикан стал самым маленьким государством в мире, но сохранил огромное влияние. Мы расскажем, как Микеланджело, Бернини, Браманте и другие гениальные мастера на протяжении более чем века создавали собор Святого Петра — архитектурный шедевр, не имеющий равных. Вы услышите о швейцарской гвардии, их ярких мундирах и роли в защите папского престола.

Тайный путь Пассето ди Борго

Пройдёмся по следам папских интриг и узнаем о легендарном коридоре Пассето ди Борго — тайном пути, связывающем Ватикан с крепостью Святого Ангела. Мы раскроем, зачем он был нужен папам и какие драматические события разворачивались в его тени. А ещё вы узнаете, почему крепость называется «Святой Ангел» и кто был тот ангел, который, по легенде, остановил чуму над Римом.

Джордано Бруно и его идеи

На площади Кампо-деи-Фьори мы остановимся у памятника Джордано Бруно, философа и еретика, чьи идеи стоили ему жизни. Вы узнаете, за что его судили, как его казнь изменила Рим и почему спустя века город увековечил его память. Эта площадь — не только место трагедий, но и яркий утренний рынок, где кипит жизнь: специи, оливки, сыры, свежие фрукты и уличная еда создают атмосферу настоящего Рима.

Площадь Навона и дух барокко

Мы посетим площадь Навона, где до сих пор «дышит» дух барокко. В центре внимания — фонтан Четырёх рек, созданный гениальным Бернини. Вы узнаете, почему река Нил «закрывает глаза» и как Бернини «спорил» с архитектором церкви напротив. Мы также расскажем о мученической смерти святой Агнессы и почему её церковь стоит именно здесь, на этой оживлённой площади. Семья Борджиа:

мифы и реальность

Экскурсия не обойдётся без историй о папе Александре VI (Родриго Борджиа) и его скандально известной семье. Мы поговорим о Лукреции и Чезаре Борджиа, их амбициях, слухах о ядах и любовных интригах, которые до сих пор волнуют воображение римлян. Вы узнаете, как их наследие вплелось в ткань города. Важная информация: Без посещения внутри собора Святого Петра