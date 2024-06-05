1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Билеты
1.5 часа
Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
Посетить самую известную галерею Рима с историком искусства
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
Завтра в 14:00
11 июня в 15:00
267€241 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
150€128 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
100€80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹
- ЕЕва27 мая 2024Благодарю за увлекательную прогулку, очень понравилось
- ЕЕкатерина18 мая 2024С Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендую
- ЕЕлизавета23 апреля 2024Сегодня мы имели удовольствие быть в компании с гидом Натальей. Экскурсия прошла великолепно с глубокими историческими знаниями профессиональным гидом. Очень
- ЕЕлена15 апреля 2024Spasibo, Natali, Vaša ekskursija bila poznovatelna, interesna, neskušna. Vidno, čto ekskursovod liubit svoju rabotu, postojanno razvivaetsia, išet novie maršruti. Obiazatelno rekomenduju posetit dannuju ekskursiju.
- ЕЕлена1 апреля 2024Хорошо я экскурсия, обязательно нужно посетить галерею Боргезе и желательно со знающим гидом. Нам очень понравилось
- NNatalia24 марта 2024Потрясающее место, красота такая, что просто до слез. Великий Бернини, совершенно невозможная мозаика! Гид Юлия прекрасно провела экскурсию, очень спокойно, подробно, я узнала много нового. Спасибо!
- AAndrei21 февраля 2024Прекрасная экскурсия с абсолютным профессионалом своего дела. Виктория очень интересный рассказчик, которая не просто говорит фактами, а позволяет тебе прикоснуться к
- ЕЕлена12 января 2024Замечательная экскурсия. Очень профессиональный гид. Может ответить практически на любой вопрос. Пожалуй, одна из самых ярких экскурсий, которые запоминаются на годы.
- EElena2 января 2024Спасибо Юлии за организацию экскурсии в последнюю минуту! Для нас это было очень важно- 32.12 встретиться с такой красотой, как галерея Боргезе! Прекрасная, ненавязчивая, продуманная экскурсия! Спасибо. Узнали много, увидели чудо.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Парк Боргезе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Парк Боргезе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 241 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Парк Боргезе», 98 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август