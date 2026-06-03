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Индивидуальная
до 5 чел.
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Виале делле Белли Арти, 131
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь Рим за 3 часа
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 7 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
От Ватикана до Инквизиции: власть, вера и свобода мысли
Начало: У обелиска возле собора Святого Петра
€150
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
В Риме мы были 4 дня. Владислав — чудесный гид — провел шикарную экскурсию по главным достопримечательностям города. Было очень интересно и весело! Отдельное спасибо за джелато — невероятная вкуснятина! Владислав, респект!
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В
Влад не просто проводит экскурсию — он делится своей любовью к Риму, как со старыми друзьями, чутко улавливая настроение каждого.
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Г
Нам очень понравилось путешествие по Риму с Владом — он внимательный, приятный человек и отличный гид. Мы выбрали эту экскурсию,
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О
Огромное спасибо Владу за экскурсию по Риму на авто! Креативно, душевно, профессионально. Влад — очень вежливый, интеллигентный и понимающий с
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Е
С удовольствием пишем отзыв об экскурсии по Риму с Владом. Три часа пролетели незаметно, но очень насыщенно: мы увидели и
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Были в Риме один день в ноябре, и решили взять трехчасовую автомобильную экскурсию «Рим за 3 часа». Не пожалели ни
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Ю
Экскурсия по Риму с Владом прошла замечательно. Ему удалось увлечь не только нас, но и наших взрослых детей. Исторические факты
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К
Влад сопровождал нас по Трастевере и провел автомобильную экскурсию по Риму. Все прошло замечательно, время пролетело незаметно. Отдельная благодарность за отличные рекомендации ресторанов — все было на высшем уровне.
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A
Если планируете автомобильную экскурсию по Риму, советуем учитывать световой день — в светлое время она гораздо нагляднее и эффектнее. Огромное спасибо Владу за приятный сюрприз в конце и за гастрономические рекомендации. Тирамису и правда был божественным!
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Всего 15 отзывов в Риме в категории "Вилла Боргезе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Вилла Боргезе»
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