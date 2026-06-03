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чтобы за короткое время увидеть как можно больше, избегая долгих пеших переходов. Так и вышло: мы объехали все холмы Рима, увидели дворцы, сады и другие чудеса города, много узнали, попили вкусный кофе и поговорили по душам. В конце Влад отвез нас в уютную тратторию в Транстевере — было замечательно. Машина у Влада просторная и очень удобная, нас было четверо плюс гид. Расставаться было искренне жаль. Не могу сказать, что мы обсудили все пункты из описания (заглянула в него уже после), но информации и эмоций получили более чем достаточно. Возможно, стоит повторить? Удачи всем гидам этой замечательной команды!