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Вилла Боргезе – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Вилла Боргезе» в Риме на русском языке, цены от €100, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Виале делле Белли Арти, 131
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
€100 за всё до 5 чел.
Весь Рим за 3 часа
На машине
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь Рим за 3 часа
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 7 чел.
От Ватикана до Инквизиции: власть, вера и свобода мысли
Пешая
3 часа
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
От Ватикана до Инквизиции: власть, вера и свобода мысли
Начало: У обелиска возле собора Святого Петра
€150€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Весь Рим за 3 часа
В Риме мы были 4 дня. Владислав — чудесный гид — провел шикарную экскурсию по главным достопримечательностям города. Было очень интересно и весело! Отдельное спасибо за джелато — невероятная вкуснятина! Владислав, респект!
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В
Весь Рим за 3 часа
Влад не просто проводит экскурсию — он делится своей любовью к Риму, как со старыми друзьями, чутко улавливая настроение каждого.
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Не буду перечислять, сколько мы увидели и услышали за три часа, скажу лишь, что мы побывали на таких смотровых площадках, о которых даже не слышали и куда точно не попали бы сами. По совету Влада мы провели вечер в ресторане с великолепной итальянской кухней и вином — и не пожалели. Спасибо огромное за этот день!

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Г
Весь Рим за 3 часа
Нам очень понравилось путешествие по Риму с Владом — он внимательный, приятный человек и отличный гид. Мы выбрали эту экскурсию,
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чтобы за короткое время увидеть как можно больше, избегая долгих пеших переходов. Так и вышло: мы объехали все холмы Рима, увидели дворцы, сады и другие чудеса города, много узнали, попили вкусный кофе и поговорили по душам. В конце Влад отвез нас в уютную тратторию в Транстевере — было замечательно. Машина у Влада просторная и очень удобная, нас было четверо плюс гид. Расставаться было искренне жаль. Не могу сказать, что мы обсудили все пункты из описания (заглянула в него уже после), но информации и эмоций получили более чем достаточно. Возможно, стоит повторить? Удачи всем гидам этой замечательной команды!

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О
Весь Рим за 3 часа
Огромное спасибо Владу за экскурсию по Риму на авто! Креативно, душевно, профессионально. Влад — очень вежливый, интеллигентный и понимающий с
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первого слова гид. Мы узнали много интересного, а смотровые площадки превзошли все ожидания. Рассказ был информативным, но при этом нисколько не скучным. Спасибо и до новых встреч в Риме!

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Е
Весь Рим за 3 часа
С удовольствием пишем отзыв об экскурсии по Риму с Владом. Три часа пролетели незаметно, но очень насыщенно: мы увидели и
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знаковые места, и новые уголки города. Влад рассказывал увлеченно и с любовью к Риму, поэтому экскурсия понравилась и тем, кто был в городе впервые, и тем, кто уже возвращался. Особая благодарность за смотровые площадки — виды открылись потрясающие, и фотографии до сих пор пересматриваем. Эта экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений поездки. Смело рекомендуем друзьям и будем рады новой встрече!

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Г
Весь Рим за 3 часа
Были в Риме один день в ноябре, и решили взять трехчасовую автомобильную экскурсию «Рим за 3 часа». Не пожалели ни
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минуты! Все было идеально продумано: маршрут, локации, смотровые площадки. Владу — огромное спасибо и до новых встреч! P.S. Кофе на смотровой площадке у памятника Гарибальди оказался просто божественным!

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Ю
Весь Рим за 3 часа
Экскурсия по Риму с Владом прошла замечательно. Ему удалось увлечь не только нас, но и наших взрослых детей. Исторические факты
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он подавал легко и увлекательно, а еще мы много узнали о современных римлянах и итальянцах в целом. Особая благодарность за рекомендации: что посмотреть, где вкусно поесть и, что важно, где оставить машину. Если соберемся в Рим снова, обязательно обратимся к Владу — осталось ощущение, что у него в запасе еще множество интересных историй.

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К
Весь Рим за 3 часа
Влад сопровождал нас по Трастевере и провел автомобильную экскурсию по Риму. Все прошло замечательно, время пролетело незаметно. Отдельная благодарность за отличные рекомендации ресторанов — все было на высшем уровне.
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A
Весь Рим за 3 часа
Если планируете автомобильную экскурсию по Риму, советуем учитывать световой день — в светлое время она гораздо нагляднее и эффектнее. Огромное спасибо Владу за приятный сюрприз в конце и за гастрономические рекомендации. Тирамису и правда был божественным!
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Всего 15 отзывов в Риме в категории "Вилла Боргезе"

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Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Вилла Боргезе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Красоты парка «Вилла Боргезе»;
  2. Весь Рим за 3 часа;
  3. От Ватикана до Инквизиции: власть, вера и свобода мысли.
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пантеон;
  2. Фонтан Треви;
  3. Пьяцца Навона;
  4. Колизей;
  5. Римский форум;
  6. Площадь Венеции;
  7. Ватикан;
  8. Собор Святого Петра;
  9. Капитолийский холм;
  10. Замок Святого Ангела.
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2026
Сейчас в Риме в категории "Вилла Боргезе" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 350 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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