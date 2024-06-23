Цель этого тура — влюбить вас в Рим.
Вы увидите Вечный город в разные эпохи и погрузитесь в историю города, который когда-то был центром империи. Я расскажу вам основные мифы и легенды города и покажу вам, куда ходят местные жители.
По окончании тура вы приобретете ясное представление о Риме и его истории, об итальянцах и их культурных особенностях.
Вы увидите Вечный город в разные эпохи и погрузитесь в историю города, который когда-то был центром империи. Я расскажу вам основные мифы и легенды города и покажу вам, куда ходят местные жители.
По окончании тура вы приобретете ясное представление о Риме и его истории, об итальянцах и их культурных особенностях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Мы начнем наш тур на площади Венеции, где я расскажу вам, как возникла страна Италия. Я покажу вам аллегории, которые скульпторы вложили в один из самых крупных памятников — Витториано. Мы увидим Колизей и узнаем, что находилось на его месте ранее. Более того, мы рассмотрим здание, которое послужило вдохновением для строительства Колизея. Это забавно, но даже сейчас люди их путают. Затем мы узнаем о взлете и падении Римской империи. Мы поднимемся на Капитолийский холм и увидим несколько самых красивых панорамных видов на Рим. Я расскажу вам о роли Микеланджело в строительстве Рима и его отношениях с Ватиканом. Затем мы увидим балкон, с которого почти сто лет назад выступал Муссолини, и пройдем по узким улицам через различные палаццо и скрытые дворики к площади Навона, где я расскажу легенды о ее появлении, а также о легендарной вражде двух великих римских скульпторов — Бернини и Борромини. Мы увидим Пантеон, где похоронен великий Рафаэль, и узнаем, как здание с дырой в куполе справляется с дождливыми днями. Прогуливаясь между главными достопримечательностями, я привлеку ваше внимание к мелким городским деталям, которые также имеют значение. Наконец, мы увидим место, где был убит Юлий Цезарь, и узнаем, кто теперь там живет. Более того, я покажу вам, как выглядел Рим сотни лет назад, и мы вместе сравним с тем, как он выглядит сейчас. Очень увлекательно посмотреть, как многие детали города изменились, а что-то, наоборот, осталось абсолютно неизменным на протяжении веков. По завершении тура я предоставлю вам полную информацию о барах и ресторанах, где вы сможете насладиться итальянским завтраком, попробовать самую вкусную пиццу, пасту и тирамису, организовать аперитив, а также потанцевать. Я также расскажу вам, где лучше всего покупать сувениры, и какие города рядом с Римом стоят посещения
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Площадь Венеции
- Площадь Навона
- Капитолийский холм
- Форум
- Сады дворца Венеции
- Пантеон
- Площадь Минерва
- Фонтан четырех рек
- Университет Сапиенца
Что включено
- Прогулка по Риму
Где начинаем и завершаем?
Начало: Fontana della Pigna
Завершение: Piazza Navona
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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