Описание экскурсии

Мы начнем наш тур на площади Венеции, где я расскажу вам, как возникла страна Италия. Я покажу вам аллегории, которые скульпторы вложили в один из самых крупных памятников — Витториано. Мы увидим Колизей и узнаем, что находилось на его месте ранее. Более того, мы рассмотрим здание, которое послужило вдохновением для строительства Колизея. Это забавно, но даже сейчас люди их путают. Затем мы узнаем о взлете и падении Римской империи. Мы поднимемся на Капитолийский холм и увидим несколько самых красивых панорамных видов на Рим. Я расскажу вам о роли Микеланджело в строительстве Рима и его отношениях с Ватиканом. Затем мы увидим балкон, с которого почти сто лет назад выступал Муссолини, и пройдем по узким улицам через различные палаццо и скрытые дворики к площади Навона, где я расскажу легенды о ее появлении, а также о легендарной вражде двух великих римских скульпторов — Бернини и Борромини. Мы увидим Пантеон, где похоронен великий Рафаэль, и узнаем, как здание с дырой в куполе справляется с дождливыми днями. Прогуливаясь между главными достопримечательностями, я привлеку ваше внимание к мелким городским деталям, которые также имеют значение. Наконец, мы увидим место, где был убит Юлий Цезарь, и узнаем, кто теперь там живет. Более того, я покажу вам, как выглядел Рим сотни лет назад, и мы вместе сравним с тем, как он выглядит сейчас. Очень увлекательно посмотреть, как многие детали города изменились, а что-то, наоборот, осталось абсолютно неизменным на протяжении веков. По завершении тура я предоставлю вам полную информацию о барах и ресторанах, где вы сможете насладиться итальянским завтраком, попробовать самую вкусную пиццу, пасту и тирамису, организовать аперитив, а также потанцевать. Я также расскажу вам, где лучше всего покупать сувениры, и какие города рядом с Римом стоят посещения