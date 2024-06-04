Витториано – экскурсии в Риме

Найдено 15 экскурсий в категории «Витториано» в Риме на русском языке, цены от €7, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
188 за всё до 5 чел.
Волшебство вечернего Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
188 за всё до 4 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Круиз
5 часов
44 отзыва
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Идеальное знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
90 за всё до 5 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
290 за всё до 7 чел.
Рим: 30 веков за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Рим: 30 веков за 3 часа
Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты
Начало: У метро Колизей
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Античный Рим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 5 чел.
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 240 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
147 отзывов
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
40 за человека
Вкусный тур по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Вкусный тур по Риму
Начало: Piazza S. Eustachio, у входя в церковь св. Эустаки...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
130 за всё до 8 чел.
Рим масонский
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Рим масонский
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
175 за всё до 5 чел.
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 за человека
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
10080 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мадина
    4 июня 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Вчера вместе с Татьяной провели незабываемые 5 часов в Риме и ещё два часа в пути (от Чевитавеккьи и назад).
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    Понравилось всё, Татьяна очень заботлива к туристам, наделена большой душевной теплотой и тактом, предусмотрительна, пунктуальна и ответственна. Ещё за неделю до встречи напомнила о ней, встретила в порту, находясь постоянно на связи, и вернула в Чевитавеккью. Все инструкции очень подробные и понятные. В ходе экскурсии Татьяна ориентировалась на нашу скорость, предпочтения, очень интересный, знающий рассказчик и гид, и собеседник. Было то самое чувство, что состоялась встреча друзей🫂. Успели всё и даже больше запланированного! Очень рады, что выбрали Татьяну и конечно же, рекомендуем!

  • W
    Waldemar
    3 июня 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Большое спасибо Ирине за отлично проведённую экскурсию по Риму и Ватикану. Кто первый раз в Риме и хочет посмотреть самое главное отличная экскурсия, нам удалось посмотреть очень много, Ирина встретила нас с корабля и проводила.
  • Е
    Евгений
    25 мая 2024
    Идеальное знакомство с Римом
    Спасибо огромное за экскурсию!! Все было круто))) мы первый раз в Риме и нам все понравилось))
  • Б
    Беата
    11 мая 2024
    Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
    Благодарю гида Светлану за замечательную экскурсию по самым главным местам Рима! Было очень интересно и познавательно
  • а
    арсоу
    8 мая 2024
    Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
    Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
  • V
    Vaganov
    6 мая 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
    Идеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далеко не первый раз в
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    Риме, но благодаря Андрею, открыл для себя новые, ранее неизведанные места. За что ему огромное спасибо. Апельсиновый сад, пожалуй теперь один из моих личных фаворитов. Андрей встретил на автомобиле Mercedes-Benz V-класс в ранее обговоренном месте, мы познакомились, гид узнал про мои ожидания от поездки и,исходя из этого мы подредактировали часть маршрута. И вот мы отправились в путешествие по одному из моих любимых городов- Площадь Венеция/Колизей / холм авентин (апельсиновый сад) / площадь Навона /Пантеон / площадь Испания / площадь Республики/ circo Massimo (Большой цирк). По дороге Андрей рассказывал про места, которые мы проезжаем + историю. Было приятно слушать про интересные факты из жизни вечного города. 3 часа пролетели незаметно. Стоит отметить, что Андрей живет в Риме уже много лет, за счет чего его рассказы были увлекательны и не "по учебнику". Одним из моих пожеланий к экскурсии было- 1. отведать Джелатто, 2. выпить кофе, 3. поесть местной пасты. Все 3 пункта, благодаря Андрею, были выполнены и я был несказанно рад. Андрей, спасибо тебе большое. И до новых встреч.

    Идеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далекоИдеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далеко
  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
    Благодарим, Андрея за великолепную и познавательную экскурсию. Комфортный автомобиль и информация полученная во время экскурсии от Андрея помогли нам лучше
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    узнать Рим. Андрей показал нам город практически со всех самых красивых обзорных площадок на разных холмах, куда пешком точно не доберешься.

  • В
    Виктор
    2 мая 2024
    Волшебство вечернего Рима
    Отличный гид, отличная экскурсия. Останетесь довольны
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Рим: 30 веков за 3 часа
    Мы были в Риме впервые, и нам очень понравилась экскурсия Ольги, узнали много интересного об основных достопримечательностях города. Из четверых
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    были 2 бабушки, передвигались медленнее, поэтому экскурсия длилась 4 часа. После ночи в поезде мы очень устали от шумного центра Рима и от толпы. Ещё хотелось бы пожелать Ольге говорить громче или использовать технические средства, потому что, если не стоять вплотную, то плохо слышно из-за электронной уличной музыки и транспорта.

  • Н
    Николай
    23 апреля 2024
    Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
    Мало кто может так подробнл рассказать об истории древнего Рима, как Виктория. За каждым памятником скрывается история, за каждым храмом
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    - легенды и судьбы, обычаи древности и исторические герои. Рекомендую совершить эту прогулку, если вы любите историю и готовы многое узнать!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Витториано»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Первое свидание с Римом
  2. Волшебство вечернего Рима
  3. Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
  4. Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
  5. Идеальное знакомство с Римом
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  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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