1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Круиз
5 часов
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€290 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты
Начало: У метро Колизей
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €240 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Вкусный тур по Риму
Начало: Piazza S. Eustachio, у входя в церковь св. Эустаки...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим масонский
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€7 за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
100€80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММадина4 июня 2024Вчера вместе с Татьяной провели незабываемые 5 часов в Риме и ещё два часа в пути (от Чевитавеккьи и назад).
- WWaldemar3 июня 2024Большое спасибо Ирине за отлично проведённую экскурсию по Риму и Ватикану. Кто первый раз в Риме и хочет посмотреть самое главное отличная экскурсия, нам удалось посмотреть очень много, Ирина встретила нас с корабля и проводила.
- ЕЕвгений25 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию!! Все было круто))) мы первый раз в Риме и нам все понравилось))
- ББеата11 мая 2024Благодарю гида Светлану за замечательную экскурсию по самым главным местам Рима! Было очень интересно и познавательно
- аарсоу8 мая 2024Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
- VVaganov6 мая 2024Идеальная экскурсия, если вы хотите осмотреть все основные достопримечательности Рима за один. Скажу сразу, я далеко не первый раз в
- ССветлана2 мая 2024Благодарим, Андрея за великолепную и познавательную экскурсию. Комфортный автомобиль и информация полученная во время экскурсии от Андрея помогли нам лучше
- ВВиктор2 мая 2024Отличный гид, отличная экскурсия. Останетесь довольны
- ЕЕлена27 апреля 2024Мы были в Риме впервые, и нам очень понравилась экскурсия Ольги, узнали много интересного об основных достопримечательностях города. Из четверых
- ННиколай23 апреля 2024Мало кто может так подробнл рассказать об истории древнего Рима, как Виктория. За каждым памятником скрывается история, за каждым храмом
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Витториано»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Витториано" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 7 до 320 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 313 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 15 экскурсий на 2024 год по теме «Витториано», 313 ⭐ отзывов, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август