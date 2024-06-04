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Риме, но благодаря Андрею, открыл для себя новые, ранее неизведанные места. За что ему огромное спасибо. Апельсиновый сад, пожалуй теперь один из моих личных фаворитов. Андрей встретил на автомобиле Mercedes-Benz V-класс в ранее обговоренном месте, мы познакомились, гид узнал про мои ожидания от поездки и,исходя из этого мы подредактировали часть маршрута. И вот мы отправились в путешествие по одному из моих любимых городов- Площадь Венеция/Колизей / холм авентин (апельсиновый сад) / площадь Навона /Пантеон / площадь Испания / площадь Республики/ circo Massimo (Большой цирк). По дороге Андрей рассказывал про места, которые мы проезжаем + историю. Было приятно слушать про интересные факты из жизни вечного города. 3 часа пролетели незаметно. Стоит отметить, что Андрей живет в Риме уже много лет, за счет чего его рассказы были увлекательны и не "по учебнику". Одним из моих пожеланий к экскурсии было- 1. отведать Джелатто, 2. выпить кофе, 3. поесть местной пасты. Все 3 пункта, благодаря Андрею, были выполнены и я был несказанно рад. Андрей, спасибо тебе большое. И до новых встреч.