По стопам истории Рима

Рим в некоторой степени напоминает слоеный пирог.

В нем история развивалась без остановки на протяжении почти 2800 лет, и ее можно прочитать через призму городской архитектуры.

Мы увидим главные достопримечательности, заглянем в тайные уголки и познакомимся со всеми этапами истории Вечного города.
По стопам истории Рима
По стопам истории Рима
По стопам истории Рима
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Эта обзорная экскурсия по Риму будет интересна всем туристам, ведь на ней мы познакомимся со всеми этапами истории Вечного города. Рим, как слоеный пирог, — это город, где история развивалась без остановки на протяжении почти 2800 лет. Гуляя по городу, вы не всегда понимаете, какие монументы когда и зачем появились. На этой экскурсии мы увидим с вами все главные достопримечательности, заглянем в тайные уголки города, но самое главное — научимся читать историю Рима через его архитектуру.

первая половина дня

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колизей (без посещения внутри)
  • Палатинский холм
  • Римский форум
  • Императорские форумы
  • Капитолийский холм
  • Обзорные площадки
  • Площадь Венеции
  • Фонтан Треви
  • Церковь Святого Игнатия
  • Пантеон
  • Площадь Навона
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Колизей (у зеленого ларька и дерева)
Завершение: Площадь Навона
Когда и сколько длится?
Когда: первая половина дня
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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