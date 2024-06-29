Рим в некоторой степени напоминает слоеный пирог. В нем история развивалась без остановки на протяжении почти 2800 лет, и ее можно прочитать через призму городской архитектуры. Мы увидим главные достопримечательности, заглянем в тайные уголки и познакомимся со всеми этапами истории Вечного города.

Описание экскурсии

Эта обзорная экскурсия по Риму будет интересна всем туристам, ведь на ней мы познакомимся со всеми этапами истории Вечного города. Рим, как слоеный пирог, — это город, где история развивалась без остановки на протяжении почти 2800 лет. Гуляя по городу, вы не всегда понимаете, какие монументы когда и зачем появились. На этой экскурсии мы увидим с вами все главные достопримечательности, заглянем в тайные уголки города, но самое главное — научимся читать историю Рима через его архитектуру.