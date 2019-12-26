5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города

Marina
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Marina – ваш гид
Отправляясь на экскурсию ранним утром, вы избежите жары и толп туристов.

Я покажу вам знаковые места и скрытые уголки столицы, раскрою их секреты и поделюсь интересными историями.

Вы увидите город в новом свете, узнаете, как он менялся с течением времени, и поймете величие античного Рима.
€150
120 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Венеции
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
По Риму на рассвете
По Риму на рассвете

Что вас ожидает

Загадки города
Вы погрузитесь в атмосферу утреннего Рима и пронесетесь сквозь эпохи, рассматривая памятники архитектуры. У стен Колизея и Римских форумов в вашем воображении оживут гладиаторы и сенаторы, а Капитолийский холм раскроет свои легенды. Я расскажу, почему центральная площадь Рима носит имя Венеции, и поделюсь забавными рассказами об этом месте. Вы увидите площадь Колонны и самый известный в мире фонтан Треви. Узнаете, в чем уникальность Испанской лестницы, и поймете, почему на её вершине находится французская церковь.

От величественных площадей до закрытых двориков
Мы посетим Пантеон — храм всех богов, ставший христианской церковью. Рассмотрим огромный сферический купол с отверстием Окулюсом и поговорим о его сакральном значении. На площади Навона вы полюбуетесь шедеврами эпохи барокко и услышите об их создании. И, конечно, мы заглянем в дворики и переулки, скрытые от глаз прохожего: они откроют множество секретов и деталей.

По Риму на рассвете
По Риму на рассвете
По Риму на рассвете
По Риму на рассвете
По Риму на рассвете
По Риму на рассвете
По Риму на рассвете
По Риму на рассвете

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Венеции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 декабря 2019
Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Марина структурировано и сжато (так позволяли часы экскурсии) рассказала историю развития и становления Рима, показала интересные смотровые площадки. Интересно рассказывала об особенностях жизни в современном Риме. Благодарим и смело рекомендуем Марину!
28 ноября 2019
Спасибо Марине за экскурсию, отличный экскурсовод. Рассказала очень много всего интересного, такое ощущение, что она знает ответ на каждый вопрос:) И что самое хорошее, смог вспомнить большую часть информации по прошествии 2х недель, что для меня очень необычно. А все благодаря интересной подаче материала!
15 сентября 2019
Спасибо большое Марине, за отличную экскурсию по основным достопримечательностям центра Рима. Помимо хороших знаний, приятный собеседник , искренно проводит экускурс , а не отрабатывает деньги, прогулка с Мариной по Риму как с другом, которого ты уже знаешь много лет. Темп очень комфортный- не смотря на жару, за три часа обошли фактически все знаковые места в Риме. Если вы в первый раз- эта экскурсия для Вас. Также Марина хороший организатор - это очень важно и ценно- она с радостью Вам поможет помимо экскурсионной программы! Марина, мы Вас обнимаем- всего хорошего!
25 августа 2019
Наш экскурсовод Екатерина, была очень внимательна к нам и нашим просьбам о корректировке маршрута под наши запросы. Это очень жизнерадостный и легкий в общении человек. Наше знакомство с Римом прошло познавательно и позитивно!!!
15 июля 2019
Огромное спасибо Марине за экскурсию. После этой экскурсии нам хочется вернуться ещё в Рим. Замечательный экскурсовод! Очень профессионально, спокойно и доступно. Без лишней суеты и спешки. Очень понравилось и взрослым и детям. Рим прикрасен!

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