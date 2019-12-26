5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Загадки города

Вы погрузитесь в атмосферу утреннего Рима и пронесетесь сквозь эпохи, рассматривая памятники архитектуры. У стен Колизея и Римских форумов в вашем воображении оживут гладиаторы и сенаторы, а Капитолийский холм раскроет свои легенды. Я расскажу, почему центральная площадь Рима носит имя Венеции, и поделюсь забавными рассказами об этом месте. Вы увидите площадь Колонны и самый известный в мире фонтан Треви. Узнаете, в чем уникальность Испанской лестницы, и поймете, почему на её вершине находится французская церковь.

От величественных площадей до закрытых двориков

Мы посетим Пантеон — храм всех богов, ставший христианской церковью. Рассмотрим огромный сферический купол с отверстием Окулюсом и поговорим о его сакральном значении. На площади Навона вы полюбуетесь шедеврами эпохи барокко и услышите об их создании. И, конечно, мы заглянем в дворики и переулки, скрытые от глаз прохожего: они откроют множество секретов и деталей.