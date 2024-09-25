5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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другом, которого ты уже знаешь много лет. Темп очень комфортный- не смотря на жару, за три часа обошли фактически все знаковые места в Риме. Если вы в первый раз- эта экскурсия для Вас. Также Марина хороший организатор - это очень важно и ценно- она с радостью Вам поможет помимо экскурсионной программы! Марина, мы Вас обнимаем- всего хорошего!