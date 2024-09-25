5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я покажу вам знаковые места и скрытые уголки Рима, раскрою их секреты и поделюсь интересными историями.
Вы познакомитесь с городом, узнаете, как он менялся с течением времени, и ощутите смену эпох в Вечном городе.
Вы познакомитесь с городом, узнаете, как он менялся с течением времени, и ощутите смену эпох в Вечном городе.
Описание экскурсии
Погрузимся в античный Рим. Вы увидите в каких домах жили древние римляне и какие храмы они строили своим богам. Перед вами оживёт легенда основания города и вы узнаете её правдивую версию. Узнаем, как на протяжении столетий итальянцы хотели вернуть былую мощь Римской Империи.
В нашем маршруте:
- Капитолийский холм, откуда насладимся видом на центр античной жизни. По дороге увидим монумент, который прозвали «дедушкой Колизея», а также жилые дома древних римлян
- Символ Рима — бронзовая Волчица и первый в мире торговый центр
- Площадь Венеции, после которой мы устроим перерыв в секретном дворике
- Пантеон, по дороге к которому разгадаем знаки и символы, скрывающиеся в архитектуре дворцов и в колоритных переулках
- Знаменитый слоник Бернини и единственная готическая церковь в Риме, где можно загадать желание и насладиться шедеврами
- Площадь Навона, где мы откроем тайны фонтана Четырёх рек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 682 туристов
Приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города и погрузиться в его атмосферу. Любовь к искусству привела меня в римский университет, где я получила высшее образование по специальности искусствовед. Здесь
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Содержательно, компетентно, много успели узнать и посмотреть. Вся информация хорошо проработана и хорошо воспринимается. Рекмондуем
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А
Спасибо большое Марине, за отличную экскурсию по основным достопримечательностям центра Рима. Помимо хороших знаний, приятный собеседник, искренно проводит экускурс, а не отрабатывает деньги, прогулка с Мариной по Риму как с
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A
Более безответственного и необязательного гида, как Марина, мы ещё не встречали!
Ещё до вылета в Италию, Марина потрепала нам нервы!
Но и по приезду это не закончилось!
Наши пожелания к Марине, относится более
Ещё до вылета в Италию, Марина потрепала нам нервы!
Но и по приезду это не закончилось!
Наши пожелания к Марине, относится более
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Спасибо Марине за экскурсию, отличный экскурсовод. Рассказала очень много всего интересного, такое ощущение, что она знает ответ на каждый вопрос:) И что самое хорошее, смог вспомнить большую часть информации по прошествии 2х недель, что для меня очень необычно. А все благодаря интересной подаче материала!
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Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Марина структурировано и сжато (так позволяли часы экскурсии) рассказала историю развития и становления Рима, показала интересные смотровые площадки. Интересно рассказывала об особенностях жизни в современном Риме. Благодарим и смело рекомендуем Марину!
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Огромное спасибо Марине за экскурсию. После этой экскурсии нам хочется вернуться ещё в Рим. Замечательный экскурсовод! Очень профессионально, спокойно и доступно. Без лишней суеты и спешки. Очень понравилось и взрослым и детям. Рим прикрасен!
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