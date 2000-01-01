Путешествие по следам римских пап, апостолов, святых и императоров, повествование о их жизни читаются как увлекательный роман. Прогуливаясь по площади Св. Петра, под колоннадой Бернини, между фонтанами и обелиском, созерцая фасад великолепного Собора Князя Апостолов, совершив экскурсию ⛳ по собору, а затем пройдя по улице Примирения к Замку Св. Ангела, вы не только насладитесь знаменитыми произведениями искусства, роскошным убранством базилики Св. Петра, но и познакомитесь с занимательными историями из жизни Ватикана, императоров, апостолов, римских пап, святых, великомученников, великих людей всех времен и народов, а также услышите страшные захватывающие истории 📖 о Замка Святого Ангела, узнаете о наиболее известных узниках, находившихся там, в то время когда Замок 🏰 был тюрьмой и о событиях, раворачивающихся в нем на протяжении почти 2000 лет. Приоткроем их секреты, прибавим к этому воображение нашей богатой фантазии!…

Следуя по нашему маршруту, в рассказах о папах вы узнаете о самом маленьком государстве в мире — Ватикане, самые важные и любопытные факты из истории этого государства, о процедуре выборов пап.

Мы вспомним о самых ярких страницах истории папства, о самых коротких и длинных понтификатах, кто из пап был рекордсменом на папском троне, а кто из них пропапствовал только несколько дней, о случайных папах, о папах-самозванцах, об одновременном правлении 2-3 пап сразу, об отлучении римских понтификов от трона и о самых разных подробностях из жизни пап.

Посвятив некоторое время рассказу об истории создания Собора Св. Петра, мы направляемся внутрь этого Собора, поражающего своим величием.

В Соборе Петра мы обнаружим следы наиболее выдающихся императоров и королей. В Соборе Св. Петра захоронено огромное количество пап, святых, великомученников, и каждый из них имеет свою удивительную историю жизни. Им посвящены, гробницы, скульптуры, целые капеллы, мозаики…

Мы с вами непременно остановимся перед гениальным творением Микеланджело «Пьета» созданное им в 24 года. Это самое совершенное с художественной точки зрения скульптурное произведение не только в Соборе Св. Петра, но пожалуй, и в мире. Мастер создал его из одной глыбы каррарского мрамора и у этого произведения очень интересная история.

Далее мы проследуем к Григорианской капелле, где воздвигнут Памятник Григорию XVI (1832-1846), выполненный скульптором Амичи. Григорий XVI покровительствовал изящным искусствам. Он основал три музея: Этрусский, Египетский и Музей 🖼 Древней скульптуры, находившийся сначала в Латеране, а теперь помещенные, как и первые два, среди множества коллекций Ватиканских музеев.

Вы узнаете об интереснейших церемониях беатифицирования пап и причисления их к лику святых и что этому предшествует, как это происходит на самом деле, вы узнаете из нашей экскурсии 🧭 нашу экскурсию в Соборе Петра, продолжим наш путь к Замку Св. Ангела либо вдоль пасетто — укрепленном коридоре, соединяющем Замок Св. Ангела с Ватиканом, либо по ул Примерения, которая имеет свою своеобразную историю.. И тот и другой путь по-своему интересен. Усыпательница императоров, убежище для пап, неприступная крепость, сокровищница богатств Ватикана, тюрьма и музей. Приоткроем их секреты… Здесь сосредоточены предания, страшные захватывающие истории и даже сказки, прибавим к этому воображение нашей богатой фантазии!… Вы узнаете о знаменитых узниках, страдавших в стенах Замка Святого Ангела, а в дворике Папы Александра VI не только показывали театральные спектакли для его семьи и знакомых, но и проводили пытки узников, на которых присутствовал сам Папа; отсюда шли на костер, а прямо на мосту Святого Ангела отрубали головы осужденным.

Вы узнаете о «пассето» — об этом спасительном для пап пути. Именно по этой причине ряд римских пап выбрал Сант-Анджело в качестве своей официальной резиденции. Замок прекрасно отражал всю суть папизма эпохи Ренессанса — роскошные папские апартаменты соседствовали с тюрьмой, в которой шесть лет провёл в заточении Джордано Бруно, знаменитый итальянский учёный и философ. Замок Святого Ангела остаётся молчаливым свидетелем многовековой истории, а также напоминанием о том, как могуч был Святой Престол несколько столетий назад.