Путешествие по Ватикану с аудиогидом позволит узнать о его ключевых достопримечательностях, таких как площадь и собор Святого Петра. В мобильном приложении вас ждут интересные рассказы и карта маршрута, доступная даже
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобное мобильное приложение
- 🗺️ Карта маршрута без интернета
- ⛪ Узнайте тайны Ватикана
- 💳 Простая оплата онлайн
- 📅 Доступ в любое время
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Колоннада Бернини
- Купол Микеланджело
- Скульптура «Пьета»
- Балдахин Бернини
- Статуя Святого Петра
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Колоннаду Бернини.
- Купол Микеланджело.
- Скульптуру «Пьета».
- Балдахин Бернини над Папским алтарём.
- Статую Святого Петра.
Вы узнаете:
- Как появилось государство Ватикан.
- Почему его охраняют гвардейцы в смешных костюмах.
- Как стать Папой Римским.
- Какой секрет зашифрован в планировке площади Святого Петра.
- Какой оптический эффект скрывают её колонны.
Организационные детали
Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для i.
OS и Android
Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка Через 3-7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем! Возьмите с собой наушники
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 1729 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Более 13 лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое времяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
16 мая 2025
Материал хорошо структурирован и понятен, слушать было интересно, спасибо!
Т
Татьяна
11 мар 2025
Нам повезло, и мы посетили Рим совсем недавно. Экскурсию я приобрела для своей 10леьней дочери. Она была в восторге и впоследствии рассказывала о запомнившихся моментах на площади св Петра.
К сожалению,
К сожалению,
Саша
3 фев 2025
Великолепно
И
Инесса
1 фев 2025
Все очень понравилось. Спасибо вам большое! Просто потрясающе: все доступно и интересно. Прошла по всем точкам и всё прослушала.
А
Алина
15 дек 2024
Очень интересно и с юмором про историю Ватикана. Была удивлена, что так легко и интересно можно рассказывать о таких вещах.
С
Светлана
15 дек 2024
Экскурсия по собору Святого Петра понравилась. Жаль, что нет такой же по музеям Ватикана, очень бы помогло.
Входит в следующие категории Рима
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