без интернета. Это самостоятельная экскурсия, где можно выбрать удобное время для посещения. Оплата производится на Трипстере, после чего вы получите инструкции по активации. Не забудьте взять наушники для полного погружения в атмосферу

Описание аудиогида

Что вас ожидает Вы увидите: Колоннаду Бернини.

Купол Микеланджело.

Скульптуру «Пьета».

Балдахин Бернини над Папским алтарём.

Статую Святого Петра. Вы узнаете: Как появилось государство Ватикан.

Почему его охраняют гвардейцы в смешных костюмах.

Как стать Папой Римским.

Какой секрет зашифрован в планировке площади Святого Петра.

Какой оптический эффект скрывают её колонны. Организационные детали Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для i.