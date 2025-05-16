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Аудиогид «Ватикан: площадь и базилика Святого Петра»

Отправляйтесь в Ватикан с аудиогидом! Узнайте о колоннаде Бернини, куполе Микеланджело и секретах площади Святого Петра в удобном формате
Путешествие по Ватикану с аудиогидом позволит узнать о его ключевых достопримечательностях, таких как площадь и собор Святого Петра. В мобильном приложении вас ждут интересные рассказы и карта маршрута, доступная даже
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без интернета. Это самостоятельная экскурсия, где можно выбрать удобное время для посещения. Оплата производится на Трипстере, после чего вы получите инструкции по активации. Не забудьте взять наушники для полного погружения в атмосферу

5
4 отзыва

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Удобное мобильное приложение
  • 🗺️ Карта маршрута без интернета
  • ⛪ Узнайте тайны Ватикана
  • 💳 Простая оплата онлайн
  • 📅 Доступ в любое время
Аудиогид «Ватикан: площадь и базилика Святого Петра»
Аудиогид «Ватикан: площадь и базилика Святого Петра»
Аудиогид «Ватикан: площадь и базилика Святого Петра»
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Колоннада Бернини
  • Купол Микеланджело
  • Скульптура «Пьета»
  • Балдахин Бернини
  • Статуя Святого Петра

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Колоннаду Бернини.
  • Купол Микеланджело.
  • Скульптуру «Пьета».
  • Балдахин Бернини над Папским алтарём.
  • Статую Святого Петра.

Вы узнаете:

  • Как появилось государство Ватикан.
  • Почему его охраняют гвардейцы в смешных костюмах.
  • Как стать Папой Римским.
  • Какой секрет зашифрован в планировке площади Святого Петра.
  • Какой оптический эффект скрывают её колонны.

Организационные детали

Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для i.
OS и Android
  • Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
  • Через 3-7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Возьмите с собой наушники

    • Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость аудиогида

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€7
    Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Святого Петра
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    В
    16 мая 2025
    Материал хорошо структурирован и понятен, слушать было интересно, спасибо!
    Т
    11 мар 2025
    Нам повезло, и мы посетили Рим совсем недавно. Экскурсию я приобрела для своей 10леьней дочери. Она была в восторге и впоследствии рассказывала о запомнившихся моментах на площади св Петра.
    К сожалению,
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    нам не удалось попасть в Базилику из-за болезни Папы и огромного количества паломников, месс. Однако моя дочка с удовольствием слушала экскурсию самостоятельно, визуализируя материал. Вообще, подобный тип аудиогида, оказывается, интересен детям.
    Впоследствии буду выбирать аудиогид для себя!
    Спасибо большое за интересный материал и за то, что заинтересовали ребенка во время прогулки!

    Саша
    3 фев 2025
    Великолепно
    И
    1 фев 2025
    Все очень понравилось. Спасибо вам большое! Просто потрясающе: все доступно и интересно. Прошла по всем точкам и всё прослушала.
    А
    15 дек 2024
    Очень интересно и с юмором про историю Ватикана. Была удивлена, что так легко и интересно можно рассказывать о таких вещах.
    С
    15 дек 2024
    Экскурсия по собору Святого Петра понравилась. Жаль, что нет такой же по музеям Ватикана, очень бы помогло.

    Входит в следующие категории Рима

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