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Рим с необычной стороны

Угасина
Угасина – Гид из Рима
Рим с необычной стороны
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €30 за человека

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Рим с необычной стороны
Рим с необычной стороны

Что вы увидите

  • Площадь Фламиния и Фламиниевые ворота
  • церковь Девы Марии
  • Народная площадь
  • Испанская площадь и лестница
  • фонтан Треви и дворец президента
Мы начнём от площади Фламиния. Я покажу вам церковь ⛪ Девы Марии с шедеврами Караваджо и Рафаэля, Пинтурикьо и Бернини, мы познакомимся с Народной площадью и пройдём в квартал художников, побываем в ателье Канова, в кафе Греко, где собиралась русская диаспора, на Испанской площади, у фонтана ⛲ Треви я расскажу вам легенду о вечной любви, поднимемся на квиринальский холм к дворцу Президента и спустимся в средневековый квартал Монти
Начало
🚩 На выходе из метро Фламиния.
Место завершения
🏁 Район Монти
Рим с необычной стороны
Рим с необычной стороны
Рим с необычной стороны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Угасина
Угасина
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