Мы начнём от площади Фламиния. Я покажу вам церковь ⛪ Девы Марии с шедеврами Караваджо и Рафаэля, Пинтурикьо и Бернини, мы познакомимся с Народной площадью и пройдём в квартал художников, побываем в ателье Канова, в кафе Греко, где собиралась русская диаспора, на Испанской площади, у фонтана ⛲ Треви я расскажу вам легенду о вечной любви, поднимемся на квиринальский холм к дворцу Президента и спустимся в средневековый квартал Монти