Мы начнём от площади Фламиния. Я покажу вам церковь ⛪ Девы Марии с шедеврами Караваджо и Рафаэля, Пинтурикьо и Бернини, мы познакомимся с Народной площадью и пройдём в квартал художников, побываем в ателье Канова, в кафе Греко, где собиралась русская диаспора, на Испанской площади, у фонтана ⛲ Треви я расскажу вам легенду о вечной любви, поднимемся на квиринальский холм к дворцу Президента и спустимся в средневековый квартал Монти
Начало
🚩 На выходе из метро Фламиния.
Место завершения
🏁 Район Монти
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.