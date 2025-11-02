читать дальше

у меня докторская степень Римского университета по истории римского искусства — с живой страстью настоящего римлянина. Мои туры — не экскурсии, а приватные путешествия в ритме dolce vita: извилистые улочки старого города, тайные споты из фильмов Соррентино, смотровые площадки с панорамами Рима и аутентичные траттории, где воздух пропитан ароматом песто, базилика и свежего эспрессо. Каждый маршрут — индивидуально спроектированное впечатление, отражающее интересы гостя: искусство, гастрономия, архитектура или фотогеничный lifestyle. Я знаю, где подают лучший джелато, где римляне пьют утренний кофе, и как избежать туристических маршрутов, чтобы увидеть город настоящим — живым, многослойным и чарующим. Со мной вы не просто катаетесь по Риму — вы проживаете его ритм, вкус и вечную красоту.