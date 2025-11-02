На легендарной Vespa вы откроете Рим с новой стороны. Проедете по улицам и площадям, где история соседствует с повседневностью. Увидите Колизей и Пантеон, заглянете на укромные смотровые площадки, где римляне встречают закаты. Вас будет сопровождать аромат эспрессо и оригинального тирамису — дух сладкой жизни и свободы.
Описание экскурсии
- Виа Кавур — старт на веспе в сторону Колизея, Цирка Максима и Палатина. Здесь вы почувствуете дыхание веков и узнаете, как менялся город и почему его прошлое до сих пор живо в каждом квартале.
- Прогулка по уютным улочкам и оживлённым площадям, где Рим раскрывается. Вы услышите истории и легенды, которые знают только местные.
- Подъём к Саду Апельсинов и террасе Джаниколо — панорамным точкам, откуда открываются виды на купола и крыши города.
- Фонтан Аква Паола и самая высокая смотровая площадка Рима — точка, где мы встретим закат.
- Дегустация итальянского тирамису в одном из лучших кафе города — сладкое завершение вашего путешествия.
Вы узнаете:
- как менялся Рим — от древней империи до современности.
- где искать самые атмосферные нетуристические уголки.
- какие кафе, пиццерии и джелатерии любят местные.
- как прошлое до сих пор влияет на повседневность римлян.
- о локальной культуре и традициях.
Организационные детали
- В стоимость входит поездка с гидом, шлем, топливо, страховка и небольшая дегустация-сюрприз.
- Поездка проходит на классических моделях Vespa — ухоженных LX, S, Primavera и GTS. Вся необходимая экипировка предоставляется.
- Ограничения: участвовать могут даже дети. Вес участника должен быть менее 110 кг. Водительское удостоверение не требуется, вы будете пассажирами, веспой управляет гид.
- С вами будут профессиональные водители из моей команды, настоящие римляне.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€128
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Виа Кавур
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мерт — ваш гид в Риме
Я — ваш персональный проводник в подлинный Рим, где история оживает за каждым поворотом колеса. Уже более пяти лет я показываю город с седла легендарной Vespa, соединяя академическую точность —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Анастасия
3 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Очень понравился маршрут - и набережная Тибра, и Трастевере, и холмы. Сама по себе поездка дает незабываемые впечатления - чувствуешь себя как настоящий местный житель, а не как турист. Да и просто здорово прокатится на Веспе. Мерт еще успевает рассказать много интересных фактов. Настоящее удовольствие!
