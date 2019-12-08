16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по главным местам итальянской столицы и увидеть её во всей красе

Елена
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Елена – ваш гид
Рим античный и Рим средневековый, старый и современный, очаровательный и загадочный — он неповторим и ни на что не похож, и я помогу вам всего за несколько часов ощутить это и проникнуться к Вечному городу искренними чувствами.

Ваше знакомство с ним будет гармоничным и упорядоченным: вы увидите главные достопримечательности, узнаете, как устроен центр Рима, и попробуете настоящее столичное мороженое.
От 220 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.94
Узнать Рим за один день
Узнать Рим за один день

Что вас ожидает

Страницы мировой истории
История Рима — не просто история отдельно взятого города, это гораздо больше — про цивилизацию, мировую культуру и общечеловеческое наследие. Вы услышите легенду о жестоком императоре Нероне, рассказы об убийстве Юлия Цезаря, тайном захоронении апостола Петра и о том, что помнит легендарный Капитолийский холм. Своими глазами увидите «бермудский треугольник» в масштабах Рима — место, где загадочным образом исчезают деньги и женщины, историческое кафе «Греко», где бывали наши знаменитые соотечественники. И поразитесь тому, как много вобрал в себя Вечный город.

Волшебная архитектура Рима
Оказавшись первым делом на Народной площади, мы совершим подъём по Наполеоновской, а спуск — по Испанской лестницам, и уже отсюда вы начнёте смотреть на город глазами потомков великих архитекторов и скульпторов. От площади Испании вы проследуете к фонтану Треви и увидите изящное «шоу времён барокко». Петляющие средневековые улочки уведут вас к площади Венеции, а уже оттуда вы попадёте в тот Рим, который помнит времена античности, — к Капитолийскому холму и Пантеону. Мы коснёмся христианской истории Вечного города, глядя на прекрасную площадь Святого Петра и Ватикан, на площади Навона полюбуемся фонтаном Бернини и закончим прогулку у величественного Колизея, где сражались гладиаторы. За время экскурсии вы ощутите себя по-настоящему сопричастными к красотам Вечного города.

Организационные детали

  • Можно скорректировать маршрут согласно вашим пожеланиям и добавить перерыв на кофе или дегустацию римского мороженого.
  • Возможно провести экскурсию полностью или частично на автомобиле с посещением дополнительных мест по вашему желанию (оплачивается дополнительно — от 25-30 евро в час).
Узнать Рим за один день
Узнать Рим за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Приветствую всех! Меня зовут Елена. Проживая в Риме больше 10 лет, не перестаю им восхищаться! Я приглашаю вас совершить прогулку по этому удивительному городу и почувствовать колорит итальянской жизни!!! Мы пройдемся по узким улочкам города и дотронемся до древних стен, где перед вами откроются завораживающие руины античной цивилизации. Скрытые закоулки и тайные уголочки, которые хранят память эпохи Цезаря и Нерона. Воздух пропитан творениями Леонардо и Рафаэля. Большое кол-во церквей, где можно увидеть неповторимый стиль барокко и удивительные византийские мозаики. Огромная «коллекция» самых разных чудес.. любопытные факты, мифы и легенды, приправленные реальными событиями — все это на нашей дружественной прогулке по вечному городу. Рим не похож ни на один город Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Увидев Рим один раз, вы приютите его в своём сердце навсегда!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 декабря 2019
Спасибо Елене за такое интересное первое знакомство с Римом. Показала и рассказала всё самое основное, так, что захотелось ещё раз вернуться в Рим. Экскурсия в хорошем темпе, но не слишком быстро и не утомительно. Спасибо огромное, это было незабываемо. Прекрасные эмоции и впечатления! Очень повезло с погодой и с малым количеством туристов. Елена доброжелательна, весела и общительна, профессионал своего дела. Ходили пешком, ездили на машине, чтобы можно было увидеть по возможности больше мест интересных, в том числе вечерний подсвеченный Рим. В конце встречи, Елена порекомендовала хороший ресторан для ужина, помогла забронировать место. Рекомендую!
14 июня 2019
Спасибо Елене, она учла все наши пожелания и не смотря на жару держалась очень стойко!
4 мая 2019
Первый раз в Риме. Экскурс с Еленой понравился. Узнал много нового, интересного.
Экскурсия длилась 5 часов, ноги немного устали, но впечатления того стоят!
16 апреля 2019
Очень рады, что выбрали эту экскурсию и гида Елену. Она эрудированный человек и хороший рассказчик. Очень легкий в общении человек. Пять часов пролетели очень быстро. Узнали много новых исторических фактов, систематизировали то, что раньше знали. Все это было разбавлено городскими легендами. Увидели туристические места и места, которые сами бы не нашли или не обратили внимание.
Елена, спасибо за прекрасный день!
10 апреля 2019
Вместе с Еленой мы сделали невозможное за такой короткий срок, провели замечательную прогулку по Риму, в котором мы были первый раз с детьми. И мы действительно познакомились с этим фантастическим городом, в который обязательно вернемся и надеюсь откроем для себя вместе с Еленой ещё много удивительных мест.
24 марта 2019
Хорошая экскурсия. Рекомендую
24 марта 2019
Экскурсия позволяет за несколько чассов осмотреть ( без посещения главные достопримечательности Рима ( обзорно ) с интересными байками и рассказами. Особенно конструктивно при первичном посещении Рима.Огромное спасибо Елене за реализованную возможность
8 марта 2019
Мы были на экскурсии 25. 02 2019 г на экскурсии Узнать Рим за один день, получили огромное удовольствие, открыли много нового. Очень понравилось, рекомендуем
Никита
5 февраля 2019
Елена - отличный гид! Всю экскурсию, не переставая, рассказывала об основании и расцвете Рима, интересные истории, связанные с местами, мимо которых мы проходили. В теченние экскурсии зашли в замечательное местное кафе, на чашечку кофе. Останавливались на передышку в нескольких церквях. Всем советую.
Фелиция
23 января 2019
В Лену можно влюбиться) живая, веселая, открытая) в целом - прелесть) очень интересный рассказчик) отвечает на любые вопросы) и ей не все равно) она с вами и для вас!)
Ещё 6 отзывов

Елена проводит ещё 6 экскурсий

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