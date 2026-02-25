16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рим античный и Рим средневековый, старый и современный, очаровательный и загадочный — он неповторим и ни на что не похож, и я помогу вам всего за несколько часов ощутить это.
Ваше знакомство будет гармоничным и упорядоченным: вы увидите главные достопримечательности, узнаете, как устроен центр Рима. И поразитесь тому, как много вобрал в себя Вечный город.
Ваше знакомство будет гармоничным и упорядоченным: вы увидите главные достопримечательности, узнаете, как устроен центр Рима. И поразитесь тому, как много вобрал в себя Вечный город.
Описание экскурсии
- С Народной площади мы совершим подъём по Наполеоновской, а спуск — по Испанской лестнице
- От площади Испании вы проследуете к фонтану Треви и увидите изящное шоу времён барокко
- Петляющие средневековые улочки уведут вас к площади Венеции
- А затем вы попадёте в Рим, который помнит времена античности, — к Капитолийскому холму и Пантеону
- Коснёмся христианской истории города, глядя на прекрасную площадь Святого Петра и Ватикан
- На площади Навона полюбуемся фонтаном Бернини
- И закончим прогулку у величественного Колизея, где сражались гладиаторы
А ещё
История Рима — не просто история отдельно взятого города, это гораздо больше — про цивилизацию, мировую культуру и общечеловеческое наследие. Вы услышите легенду о жестоком императоре Нероне, рассказы об убийстве Юлия Цезаря, тайном захоронении апостола Петра и о том, что помнит легендарный Капитолийский холм. И не только!
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. В цену включена аренда автомобиля на 2 часа, каждый дополнительный час (по желанию) стоит €50–60
- Можно скорректировать маршрут согласно вашим пожеланиям и добавить перерыв на кофе или дегустацию римского мороженого, заказ оплачивается дополнительно
- Для вашего удобства возможны несколько вариантов оплаты: наличными в евро непосредственно при встрече, либо дистанционно (через PayPal за сутки или картой за 5–7 дней до экскурсии). Обращаю ваше внимание, что безналичные платежи проходят через банковскую систему и являются невозвратными.
- Детское кресло необязательно для передвижения в центре города, но вы можете его забронировать за дополнительную плату в размере 10 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3520 туристов
Проживаю в Риме с 2008 года и до сих пор не перестаю им восхищаться. Увлечение римской историей и архитектурой началось с римских церквей. Этот интерес привёл меня к посещению курса
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Рекомендую Елену для знакомства с Римом, очень понравилась экскурсия, 4 часа пролетели незаметно. Маршрут спланирован отлично. Автомобиль удобный, большой и чистый, водитель Олег очень корректный и приятный. Мороженое, которое купили в месте, что посоветовала Елена, по итогу оказалось самым вкусным во всем Риме😋😋
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Очень хочется присоединиться к пятизвездочным отзывам о Елене - с таким гидом можно смело отправляться в любую точку мира) Елена очень ответственно подошла к организации нашей экскурсии, помогла правильно организовать
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Прогулка по Риму с Еленой доставила нам большое удовольствие. Она сочетает обширные знания материала с умением заинтересовать слушателей, добавляя к цифрам и фактам истории и легенды.
Она была внимательна к нашему комфорту, сделала индивидуальные поправки к маршруту по нашим заявкам, помогла сделать фото.
Прогулка проходила в удобном для нас темпе; подойдет людям любого возраста.
Она была внимательна к нашему комфорту, сделала индивидуальные поправки к маршруту по нашим заявкам, помогла сделать фото.
Прогулка проходила в удобном для нас темпе; подойдет людям любого возраста.
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Т
Большое спасибо Елене за интересную экскурсию! Нас было 4 взрослых и трое детей, поэтому экскурсию взяли на автомобиле. Удалось посмотреть и узнать много, и увидеть большинство главных красот Вечного города! Рекомендую Елену, как грамотного и интересного гида!
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M
Рекомендуем этот обзорный авто-тур особенно для тех, кто первый раз в Риме. То, что обойти пешком потребует практически целый день или даже два, сможете посмотреть за пять часов, которые пролетят незаметно в компании с профессиональным гидом Еленой. Аренда авто оплачивается отдельно - нам обошлось 150€ за 5 часов.
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Провели с Еленой незабываемый тур по Риму. Елена очень предусмотрительно предложила провести часть тура на машине (3 часа)и 2 часа пешим ходом. Ни разу не пожалели,так как весь объём (объять
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