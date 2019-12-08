16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Страницы мировой истории

История Рима — не просто история отдельно взятого города, это гораздо больше — про цивилизацию, мировую культуру и общечеловеческое наследие. Вы услышите легенду о жестоком императоре Нероне, рассказы об убийстве Юлия Цезаря, тайном захоронении апостола Петра и о том, что помнит легендарный Капитолийский холм. Своими глазами увидите «бермудский треугольник» в масштабах Рима — место, где загадочным образом исчезают деньги и женщины, историческое кафе «Греко», где бывали наши знаменитые соотечественники. И поразитесь тому, как много вобрал в себя Вечный город.

Волшебная архитектура Рима

Оказавшись первым делом на Народной площади, мы совершим подъём по Наполеоновской, а спуск — по Испанской лестницам, и уже отсюда вы начнёте смотреть на город глазами потомков великих архитекторов и скульпторов. От площади Испании вы проследуете к фонтану Треви и увидите изящное «шоу времён барокко». Петляющие средневековые улочки уведут вас к площади Венеции, а уже оттуда вы попадёте в тот Рим, который помнит времена античности, — к Капитолийскому холму и Пантеону. Мы коснёмся христианской истории Вечного города, глядя на прекрасную площадь Святого Петра и Ватикан, на площади Навона полюбуемся фонтаном Бернини и закончим прогулку у величественного Колизея, где сражались гладиаторы. За время экскурсии вы ощутите себя по-настоящему сопричастными к красотам Вечного города.