Приглашаем Вас на прогулку 👣 по исторической части города, на гастрономический тур в Риме.

Встречаемся в 09. 30 (или в 17. 00) на площади Навона и кинув взгляд на ее барочное великолепие свернем на маленькую малоприметную улочку чтобы направиться к месту легкого и вкусного завтрака (бывший монастирь XV века). Немного подкрепившись мы продолжим наш путь в сторону исторического рынка столицы ⭐️ - интереснейшего места, пропитанного не только ароматами разной вкуснятины но и веяниями истории! Вы сможете попробовать, и при желании приобрести сыры, соусы из артишоков или трюфелей чтобы порадовать себя, и своих любимых. После посещения рынка мы еще немного пройдемся и посетим лавочку где нас ждет дегустация нескольких видов знаменитых итальянских сыров в сопровождении колбасных изделий и вина.

Затем мы отправимся в еврейский квартал, где попробуем пиццу, жареные артишоки, и супли (итальянские рисовые шарики). В конце экскурсии 🧭 мы заглянем в мороженицу чтобы полакомиться вкуснейшим итальянским мороженым.