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Римские вкусняшки

Федерико П.
Федерико П. – Гид из Рима
Римские вкусняшки
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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Римские вкусняшки
Римские вкусняшки

Что вы увидите

  • Дворик Браманте
  • статуя Пасквино
  • Кампо-деи-Фиори «поле цветов»
  • фонтан черепах
  • римское гетто
Приглашаем Вас на прогулку 👣 по исторической части города, на гастрономический тур в Риме.
Встречаемся в 09. 30 (или в 17. 00) на площади Навона и кинув взгляд на ее барочное великолепие свернем на маленькую малоприметную улочку чтобы направиться к месту легкого и вкусного завтрака (бывший монастирь XV века). Немного подкрепившись мы продолжим наш путь в сторону исторического рынка столицы ⭐️ - интереснейшего места, пропитанного не только ароматами разной вкуснятины но и веяниями истории! Вы сможете попробовать, и при желании приобрести сыры, соусы из артишоков или трюфелей чтобы порадовать себя, и своих любимых. После посещения рынка мы еще немного пройдемся и посетим лавочку где нас ждет дегустация нескольких видов знаменитых итальянских сыров в сопровождении колбасных изделий и вина.
Затем мы отправимся в еврейский квартал, где попробуем пиццу, жареные артишоки, и супли (итальянские рисовые шарики). В конце экскурсии 🧭 мы заглянем в мороженицу чтобы полакомиться вкуснейшим итальянским мороженым.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Cтоимость дегустации (25 евро с человека)
Начало
🚩 Площадь Навона у фонтана 4 рек
Место завершения
🏁 Римское гетто
Римские вкусняшки
Римские вкусняшки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Федерико П.
Федерико П.
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