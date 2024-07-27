Мы с вами отправимся в увлекательное путешествие в прошлое, где вы узнаете множество интересных и необычных фактов о Древнем Риме и увидите знаковые достопримечательности.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30
Описание билета
Маршрут экскурсии начинается у Колизея, где вы увидите его потрясающую архитектуру и услышите истории о боях гладиаторов, которые проходили здесь более 2000 лет назад. Затем мы отправимся к Римскому Форуму, который был сердцем города во время Римской Империи. Мы пройдемся по его впечатляющим руинам, увидим форумы, храмы, арки и другие знаковые сооружения. В ходе экскурсии вы узнаете много нового и интересного о истории Рима, а я, как опытный гид, смогу ответить на все ваши вопросы и сделать тур максимально информативным и запоминающимся. Разница между нашей экскурсией и другими заключается в том, что мы проводим экскурсию в небольших группах, что позволяет каждому туристу получить максимальное внимание и ответы на все его вопросы. Кроме того, гид имеет огромный опыт работы и глубокие знания истории Рима, что позволяет ему рассказать множество интересных фактов и провести экскурсию увлекательно.
Понедельник -Субботу 12:30; воскресение выходной
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Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты
- Услуги гида
- Вход без очереди
Что не входит в цену
- Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход у метро Colosseo
Завершение: Римский Форум
Когда и как рано покупать?
Когда: Понедельник -Субботу 12:30; воскресение выходной
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Спасибо, что выбрали именно нас
- Место встречи - у входа в метро Колизей, вас встретит менеджер Драгомир, вот его номер телефона +39 389 0476324. Как будете на месте позвоните он вас встретит
- Приятной экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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