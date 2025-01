Описание экскурсии

Рим и сладости, сладости и Рим

От Испанской лестницы — грандиозного барочного сооружения — вы пройдёте через бутиковые улицы Via della Croce, Via delle Carozze и Via Borgognona. В это время мы поговорим о шоколаде, попробуем шоколад и рассмотрим великолепные съедобные экземпляры кондитерских изделий в местных лавках для сладкоежек.

Так, время от времени останавливаясь на дегустации, очутимся у галереи-пассажа Альберто Сорди. Рассмотрев её мозаичный свод и насладившись величием пьяццы Колонны, отправимся к следующей монументальной по значимости и архитектуре достопримечательности.

Мы у «храма всех Богов» — Пантеона! Вы прочувствуете мощь и величие античной постройки и пропитаетесь к ней почтением и благоговением. Я открою прошлое величественного храма и помогу на его фоне сделать памятные фотокарточки. А после — в царство вкуса лучшего в Риме кофе и джелатто, поделиться впечатлениями и дополнить их разнообразием сладких оттенков.

Перерыв между вкусами не будет долгим. Через узкие мощёные улочки вы пройдёте к пьяцце Навона и, восхитившись, легендарной площадью, монументами и фонтаном на ней, отправитесь открывать новый неповторимый вкус. А чего — узнаете на прогулке.

P.S: Все, что вы видите на картинках, мы c вами попробуем!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.