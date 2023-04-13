Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима

Посетить первые кондитерские города и погрузиться в волшебные вкусовые ощущения
Семь историй, семь вселенных вкуса — каждая прекрасна по-своему.

Вас ждёт путешествие по сладким бутикам Вечного города, в котором переплетутся легенды о Риме, истории вкусов и судьбы их создателей.

Мы попробуем отборные сладости, а между дегустациями очаруемся монументальными достопримечательностями великолепного Рима. Настоящая dolce vita!
5
2 отзыва
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
Ближайшие даты:
26
янв27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Рим и сладости, сладости и Рим

От Испанской лестницы — грандиозного барочного сооружения — вы пройдёте через бутиковые улицы Via della Croce, Via delle Carozze и Via Borgognona. В это время мы поговорим о шоколаде, попробуем шоколад и рассмотрим великолепные съедобные экземпляры кондитерских изделий в местных лавках для сладкоежек.

Так, время от времени останавливаясь на дегустации, очутимся у галереи-пассажа Альберто Сорди. Рассмотрев её мозаичный свод и насладившись величием пьяццы Колонны, отправимся к следующей монументальной по значимости и архитектуре достопримечательности.

Мы у «храма всех Богов» — Пантеона! Вы прочувствуете мощь и величие античной постройки и пропитаетесь к ней почтением и благоговением. Я открою прошлое величественного храма и помогу на его фоне сделать памятные фотокарточки. А после — в царство вкуса лучшего в Риме кофе и джелатто, поделиться впечатлениями и дополнить их разнообразием сладких оттенков.

Перерыв между вкусами не будет долгим. Через узкие мощёные улочки вы пройдёте к пьяцце Навона и, восхитившись, легендарной площадью, монументами и фонтаном на ней, отправитесь открывать новый неповторимый вкус. А чего — узнаете на прогулке.

P.S: Все, что вы видите на картинках, мы c вами попробуем!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazza di Spagna
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Р
13 апр 2023
Было вкусно и познавательно) к концу экскурсии уставший от поездки семилетка вошел в пике, но Влад был на высоте и нейтрализовал истерику. Очень довольны, в следующей поездке снова обратимся к Владиславу, если, конечно, он нас возьмет 😂
А
2 ноя 2015
Владислав - отличный гид, который показал нам самые достойные места для истинных ценителей сладостей.
Получился шикарный квест по охоте за сладостями, в процессе которого забываешь обо всём на свете. Мы, кстати,
читать дальше

забыли пакет с конфетками и пришлось проходить ещё один квест после окончания экскурсии, только ускоренный и в обратном порядке. Но и он тоже увенчался успехом, и в одной прекрасной джелатерии нам вынесли наш пакет из потайной комнаты и торжественно вручили с пониманием во взгляде!:)))

Похожие экскурсии из Рима

От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
Пешая
скидка
40%
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 177107 за человека
Трансфер «Аэропорт - Рим»
На машине
70 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
Персональный трансфер из аэропорта в любую точку Рима. Забудьте о хлопотах и наслаждайтесь поездкой
Начало: аэропорт или ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:30
94 за всё до 8 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Пешая
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.