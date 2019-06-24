7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с аутентичными красотами Рима

Елена
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Елена – ваш гид
Если вы уже выполнили «обязательную» программу и познакомились с самыми знаковыми достопримечательностями Рима, приглашаю вильнуть в сторону от протоптанных туристических маршрутов и отправиться побродить лабиринтами Старого города.

Повторить этот маршрут самостоятельно будет сложно, а по пути вы узнаете самые разные любопытные факты о насыщенной жизни итальянской столицы.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
В лабиринте Вечного города
В лабиринте Вечного города

Что вас ожидает

Рафаэль, Караваджо и Джулия Робертс
Вы увидите шедевры настенной живописи «божественного» Рафаэля и первые публичные полотна темпераментного и страстного Караваджо, появление которого в живописи уподобляли явлению Антихриста. Пройдете по местам съемок голливудской картины «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли. Я расскажу вам любопытную, почти анекдотическую историю про башню, которую называют обезьяньей. Вы рассмотрите не менее странный фасад римского дворца семьи Фалконьери, украшенный изображениями соколиных голов, но почему-то с женской грудью. Это здание вы встретите, прогуливаясь по улице Джулия, названной так именем римского Папы Юлия II, которому мы обязаны перестройкой собора Св. Петра в Ватикане, начавшейся в начале 16 века.

Самый вкусные кофе в Риме
На площади св. Эустакио, где мы остановимся выпить чашечку самого вкусного и ароматного по мнению самих римлян кофе, расположена одноименная церковь с не совсем обычным скульптурным украшением для христианского храма — изображением головы оленя с крестом в рогах. Необычным, потому что в христианском искусстве в образе оленя подразумевали язычников. С этой же площади вы увидите одну из самую красивых, «танцующих» колоколен в стиле барокко, выполненную гениальным зодчим своей эпохи — Франческо Борромини.

Аутентичные улочки и тайны «Цветочного поля»
Вы прогуляетесь по улице, на которой раньше торговали коронами из роз для паломников, направляющихся в собор Св. Петра, а сегодня находятся многочисленные антикварные лавки. Пройдете по улице Паломников, а также Шляпной и Жакетной, побываете на рыночной площади «Цветочное поле», где и правда, до конца 15 века росли маргаритки, незабудки и алые маки, пока этот район не стал деловым центром столицы и вокруг площади не выросли многочисленные локанды и таверны. Узнаете историю самого развратного и аморального первосвященника среди безнравственных пап-меценатов 16 века. А также увидите место, где отдел «Святой инквизиции» устраивал публичные казни над еретиками, а 7 февраля 1600 года на глазах многотысячной публики был сожжен заживо итальянский монах-доминиканец, философ и мыслитель эпохи Возрождения Джордано Бруно.

В лабиринте Вечного города
В лабиринте Вечного города
В лабиринте Вечного города
В лабиринте Вечного города
В лабиринте Вечного города
В лабиринте Вечного города
В лабиринте Вечного города

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Мое знакомство с Вечным Городом началось в 2000 году, хотя желание стать гидом пришло со временем. Рим позволяет любоваться своей красотой, узнавать свою историю, но свою душу открывает не так легко. Но если это произошло, Вы у него в плену. Я закончила Гос. Университет "Sapienza" , прошла также курс обучения во Флоренции и на сегодняшний день являюсь лицензированным гидом Италии. Моя задача- постараться влюбить Вас в этот чудный город чтобы желание возвращаться в него возникало снова и снова.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 июня 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании. Благодаря Елене, появилась возможность увидеть город глазами местных жителей и погрузиться в атмосферу не туристического города.
9 марта 2019
Замечательная экскурсия для тех, кто первый раз в Риме, чтобы узнать много интересного о окрестных достопримечательностях и погрузиться в историю этого вечного города
1 января 2019
Отличная экскурсия,дейстительно необычный маршрут,масса впечатлений!
6 ноября 2018
Для нашей компании из трёх 53-55 летних и одной 92-летней дам это был наилучший вариант. - медленная 3-часовая прогулка по красивейшим улицам города и основным достопримечательностям в районе фонтана Треви и Пьяцца Навона Очень хорошо нам все Елена рассказала и показала.
6 ноября 2018
Елена, спасибо вам за экскурсию. Нам всем (3 взрослых и ребёнок) очень понравилось и содержание, и маршрут. И все вопросы не остались без ответа, даже не по теме.
Рекомендуем!
25 июля 2018
Была в Риме 5-й раз, и думала, что нового ничего уже не узнаю, но Елена показала много красивых мест, о которых я не знала) Экскурсия очень понравилась - мы шли прогулочным шагом, я успела и мороженое купить, и зайти в понравившиеся дворики. Елена - очень тактичная, информацией не перегружает, рассказывает интересно) В общем, рекомендую!
2 апреля 2018
Большое спасибо Елене за интересную экскурсию! Елена очень дружелюбный, милый и знающий экскурсовод. Мы с подругами в полном восторге! Прошли интересным маршрутом по улочкам, которые сами мы не заметили бы. Елена показала места, в которых снимали фильм «Ешь, молись, люби». Все было чудесно, еще раз спасибо!

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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