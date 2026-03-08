7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешественники смогут открыть для себя уникальные уголки Рима, где встречаются шедевры Рафаэля и Караваджо, а также места съемок фильма с Джулией Робертс. Удивительные истории о башне обезьян и фасаде дворца

Фалконьери не оставят равнодушными. На площади св. Эустакио гостей ждет самый ароматный кофе, а также необычные скульптуры и колокольни. Прогулка по улицам с антикварными лавками и историей о Джордано Бруно завершит незабываемое путешествие

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рафаэль, Караваджо и Джулия Робертс

Вы увидите шедевры настенной живописи «божественного» Рафаэля и первые публичные полотна темпераментного и страстного Караваджо. Пройдёте по местам съёмок голливудской картины «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Рассмотрите фасад римского дворца семьи Фалконьери, украшенный изображениями соколиных голов, но почему-то с женской грудью. А я расскажу вам любопытную историю про башню, которую называют обезьяньей.

Самый вкусный кофе и олень с крестом в рогах

На площади св. Эустакио, где мы остановимся выпить чашечку кофе, расположена одноимённая церковь с необычным скульптурным украшением — изображением головы оленя с крестом в рогах. Необычным, потому что в христианском искусстве в образе оленя подразумевали язычников. С этой же площади вы увидите одну из «танцующих» колоколен в стиле барокко, выполненную Франческо Борромини.

Аутентичные улочки и тайны «Цветочного поля»

Вы прогуляетесь по улице, на которой раньше торговали коронами из роз для паломников, а сегодня находятся антикварные лавки. Побываете на рыночной площади «Цветочное поле», где до конца 15 века росли маргаритки, незабудки и алые маки. Узнаете историю самого аморального первосвященника среди безнравственных пап-меценатов 16 века. А также увидите место, где отдел «Святой инквизиции» устраивал публичные казни еретиков.

Организационные детали

Все достопримечательности осматриваем снаружи.