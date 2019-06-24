7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы уже выполнили «обязательную» программу и познакомились с самыми знаковыми достопримечательностями Рима, приглашаю вильнуть в сторону от протоптанных туристических маршрутов и отправиться побродить лабиринтами Старого города. Повторить этот маршрут самостоятельно будет сложно, а по пути вы узнаете самые разные любопытные факты о насыщенной жизни итальянской столицы.

Что вас ожидает

Рафаэль, Караваджо и Джулия Робертс

Вы увидите шедевры настенной живописи «божественного» Рафаэля и первые публичные полотна темпераментного и страстного Караваджо, появление которого в живописи уподобляли явлению Антихриста. Пройдете по местам съемок голливудской картины «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли. Я расскажу вам любопытную, почти анекдотическую историю про башню, которую называют обезьяньей. Вы рассмотрите не менее странный фасад римского дворца семьи Фалконьери, украшенный изображениями соколиных голов, но почему-то с женской грудью. Это здание вы встретите, прогуливаясь по улице Джулия, названной так именем римского Папы Юлия II, которому мы обязаны перестройкой собора Св. Петра в Ватикане, начавшейся в начале 16 века.

Самый вкусные кофе в Риме

На площади св. Эустакио, где мы остановимся выпить чашечку самого вкусного и ароматного по мнению самих римлян кофе, расположена одноименная церковь с не совсем обычным скульптурным украшением для христианского храма — изображением головы оленя с крестом в рогах. Необычным, потому что в христианском искусстве в образе оленя подразумевали язычников. С этой же площади вы увидите одну из самую красивых, «танцующих» колоколен в стиле барокко, выполненную гениальным зодчим своей эпохи — Франческо Борромини.

Аутентичные улочки и тайны «Цветочного поля»

Вы прогуляетесь по улице, на которой раньше торговали коронами из роз для паломников, направляющихся в собор Св. Петра, а сегодня находятся многочисленные антикварные лавки. Пройдете по улице Паломников, а также Шляпной и Жакетной, побываете на рыночной площади «Цветочное поле», где и правда, до конца 15 века росли маргаритки, незабудки и алые маки, пока этот район не стал деловым центром столицы и вокруг площади не выросли многочисленные локанды и таверны. Узнаете историю самого развратного и аморального первосвященника среди безнравственных пап-меценатов 16 века. А также увидите место, где отдел «Святой инквизиции» устраивал публичные казни над еретиками, а 7 февраля 1600 года на глазах многотысячной публики был сожжен заживо итальянский монах-доминиканец, философ и мыслитель эпохи Возрождения Джордано Бруно.