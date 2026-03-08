7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Углубитесь в атмосферу Рима, открывая скрытые шедевры и тайны города. Ощутите дух Вечного города, наслаждаясь уникальными историями и местами
Путешественники смогут открыть для себя уникальные уголки Рима, где встречаются шедевры Рафаэля и Караваджо, а также места съемок фильма с Джулией Робертс. Удивительные истории о башне обезьян и фасаде дворца читать дальшеуменьшить
Фалконьери не оставят равнодушными. На площади св. Эустакио гостей ждет самый ароматный кофе, а также необычные скульптуры и колокольни.
Прогулка по улицам с антикварными лавками и историей о Джордано Бруно завершит незабываемое путешествие
Вы увидите шедевры настенной живописи «божественного» Рафаэля и первые публичные полотна темпераментного и страстного Караваджо. Пройдёте по местам съёмок голливудской картины «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Рассмотрите фасад римского дворца семьи Фалконьери, украшенный изображениями соколиных голов, но почему-то с женской грудью. А я расскажу вам любопытную историю про башню, которую называют обезьяньей.
Самый вкусный кофе и олень с крестом в рогах
На площади св. Эустакио, где мы остановимся выпить чашечку кофе, расположена одноимённая церковь с необычным скульптурным украшением — изображением головы оленя с крестом в рогах. Необычным, потому что в христианском искусстве в образе оленя подразумевали язычников. С этой же площади вы увидите одну из «танцующих» колоколен в стиле барокко, выполненную Франческо Борромини.
Аутентичные улочки и тайны «Цветочного поля»
Вы прогуляетесь по улице, на которой раньше торговали коронами из роз для паломников, а сегодня находятся антикварные лавки. Побываете на рыночной площади «Цветочное поле», где до конца 15 века росли маргаритки, незабудки и алые маки. Узнаете историю самого аморального первосвященника среди безнравственных пап-меценатов 16 века. А также увидите место, где отдел «Святой инквизиции» устраивал публичные казни еретиков.
Организационные детали
Все достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 119 туристов
Моё знакомство с Вечным Городом началось в 2000 году, хотя желание стать гидом пришло со временем. Рим позволяет любоваться своей красотой, узнавать свою историю, но свою душу открывает не так читать дальшеуменьшить
легко. Но если это произошло, вы у него в плену. Я закончила университет Sapienza, прошла также курс обучения во Флоренции и сейчас являюсь лицензированным гидом Италии. Моя задача — постараться влюбить вас в этот чудный город, чтобы желание возвращаться в него возникало снова и снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Николай
Елена замечательный рассказчик и человек! Время с ней пролетело как миг,а информации предостаточно,главное всё осталось в памяти!Огромное спасибо! 🌺
Елена
Ответ организатора:
Николай, искренне благодарна🫠🥰 Ваш отзыв- мой первый подарок к 8 Марта!!! .
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дарья
Однозначно рекомендую эту экскурсию! Пройтись по малолюдным улочкам, окунуться в историю и прочувствовать настоящий Рим, нам помогла гид Елена. Мы с благодарностью и радостью, остались под впечатлением!
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Экскурсия была проведена Еленой на хорошем уровне. После многочисленых экскурсий по Риму, Елене удалось удивить нас интересными фактами и напомнить нам о том что не помнили. Выражаем нашу благодарность Елене
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Нам очень понравилась экскурсия. Елена прекрасный гид, интересно рассказывала, показала очень необычные места в старом городе. Было познавательно и впечатлительно! Всем советую, узнаете тонкости и нюансы истории про которые не все гиды говорят!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталия
Была в Риме 5-й раз, и думала, что нового ничего уже не узнаю, но Елена показала много красивых мест, о которых я не знала) Экскурсия очень понравилась - мы шли прогулочным шагом, я успела и мороженое купить, и зайти в понравившиеся дворики. Елена - очень тактичная, информацией не перегружает, рассказывает интересно) В общем, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ксения
Большое спасибо Елене за интересную экскурсию! Елена очень дружелюбный, милый и знающий экскурсовод. Мы с подругами в полном восторге! Прошли интересным маршрутом по улочкам, которые сами мы не заметили бы. Елена показала места, в которых снимали фильм «Ешь, молись, люби». Все было чудесно, еще раз спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «В лабиринтах Вечного города»