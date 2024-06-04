1 чел.
По популярности
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:30
137€124 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рим мистический
Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма
Начало: по договоренности (обычно на площади Навона)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKarina4 июня 2024Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
- GGary3 июня 2024Джина очень приятный знающий гид. Очень за С двумя старшими детьми хотя пару вещей получилось она была Готово и отвела
- GGleb2 июня 2024Отличная экскурсия с приятным гидом! Человек открытый и приятный! Очень интересно провела экскурсию!
- ЖЖанна21 мая 2024Джина отличный гид. Нам очень понравилось. Хороший темп, но успели и кофе выпить;)) Много рекомендаций, что ещё посмотреть в Риме. Вкусные пироги в еврейском квартале:))
- ААнна20 мая 2024Наталия - замечательный, увлеченный гид, который с огромным удовольствием поделится с вами своими глубокими знаниями, тонкими деталями и любовью к
- ЮЮлия8 мая 2024Очень интересно. Наталья прекрасный гид. Хотим еще экскурсию ❤️
- AAлина22 апреля 2024Благодарю за увлекательную экскурсию Рим мистический! Знания Марины о Риме оживили каждый уголок маршрута. Прекрасная организация, полезные совет и замечательные фото — всё было на высоте. Обязательно рекомендую всем, кто ищет необычный взгляд на Рим!
- ННадежда26 сентября 2023Марина очень понравилась, подача информации необычная, но безумно интересно. Хочется слушать и слушать. Крайне рекомендую всем! Спасибо
- ЕЕкатерина7 сентября 2023Очень понравилось экскурсия, время пролетело незаметно. Хотим продолжения😊 Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана.
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