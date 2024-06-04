Неочевидный Рим – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Неочевидный Рим» в Риме на русском языке, цены от €124, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:30
137124 за всё до 5 чел.
Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
198 отзывов
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
160 за всё до 8 чел.
Рим мистический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Рим мистический
Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма
Начало: по договоренности (обычно на площади Навона)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили
  • G
    Gary
    3 июня 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Джина очень приятный знающий гид. Очень за С двумя старшими детьми хотя пару вещей получилось она была Готово и отвела
    читать дальше

    нас в другую локацию которая была ещё лучше чем оригина Очень очень рекомендуем и надеемся что получится ещё провести с ней тур когда мы вернёмся в Италию

  • G
    Gleb
    2 июня 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Отличная экскурсия с приятным гидом! Человек открытый и приятный! Очень интересно провела экскурсию!
  • Ж
    Жанна
    21 мая 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Джина отличный гид. Нам очень понравилось. Хороший темп, но успели и кофе выпить;)) Много рекомендаций, что ещё посмотреть в Риме. Вкусные пироги в еврейском квартале:))
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Наталия - замечательный, увлеченный гид, который с огромным удовольствием поделится с вами своими глубокими знаниями, тонкими деталями и любовью к
    читать дальше

    Риму и Италии. Экскурсия прошла на одном дыхании, маршрут прекрасно продуман, а посещение виллы Фарнезина - отдельная вишенка на торте. Рекомендую и благодарю!

  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Очень интересно. Наталья прекрасный гид. Хотим еще экскурсию ❤️
  • A
    Aлина
    22 апреля 2024
    Рим мистический
    Благодарю за увлекательную экскурсию Рим мистический! Знания Марины о Риме оживили каждый уголок маршрута. Прекрасная организация, полезные совет и замечательные фото — всё было на высоте. Обязательно рекомендую всем, кто ищет необычный взгляд на Рим!
  • Н
    Надежда
    26 сентября 2023
    Рим мистический
    Марина очень понравилась, подача информации необычная, но безумно интересно. Хочется слушать и слушать. Крайне рекомендую всем! Спасибо
    Марина очень понравилась, подача информации необычная, но безумно интересно. Хочется слушать и слушать. Крайне рекомендую всем!
  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2023
    Рим мистический
    Очень понравилось экскурсия, время пролетело незаметно. Хотим продолжения😊 Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Неочевидный Рим»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
  2. Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
  3. Рим мистический
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Неочевидный Рим" можно забронировать 3 экскурсии от 124 до 200 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Неочевидный Рим», 361 ⭐ отзыв, цены от €124. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам