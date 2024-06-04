K Karina Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)

G Gary Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто читать дальше нас в другую локацию которая была ещё лучше чем оригина Очень очень рекомендуем и надеемся что получится ещё провести с ней тур когда мы вернёмся в Италию Джина очень приятный знающий гид. Очень за С двумя старшими детьми хотя пару вещей получилось она была Готово и отвела

G Gleb Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались Отличная экскурсия с приятным гидом! Человек открытый и приятный! Очень интересно провела экскурсию!

Ж Жанна Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто Джина отличный гид. Нам очень понравилось. Хороший темп, но успели и кофе выпить;)) Много рекомендаций, что ещё посмотреть в Риме. Вкусные пироги в еврейском квартале:))

А Анна Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались читать дальше Риму и Италии. Экскурсия прошла на одном дыхании, маршрут прекрасно продуман, а посещение виллы Фарнезина - отдельная вишенка на торте. Рекомендую и благодарю! Наталия - замечательный, увлеченный гид, который с огромным удовольствием поделится с вами своими глубокими знаниями, тонкими деталями и любовью к

Ю Юлия Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались Очень интересно. Наталья прекрасный гид. Хотим еще экскурсию ❤️

A Aлина Рим мистический Благодарю за увлекательную экскурсию Рим мистический! Знания Марины о Риме оживили каждый уголок маршрута. Прекрасная организация, полезные совет и замечательные фото — всё было на высоте. Обязательно рекомендую всем, кто ищет необычный взгляд на Рим!

Н Надежда Рим мистический Марина очень понравилась, подача информации необычная, но безумно интересно. Хочется слушать и слушать. Крайне рекомендую всем! Спасибо