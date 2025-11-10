Когда солнце садится, Рим преображается.
Улицы замирают, в античных руинах появляются тени прошлого, а воздух наполняется атмосферой Dolce Vita.
Вы проедете по знаковым местам города, остановитесь на смотровых площадках и прогуляетесь по вечерним площадям. Рим откроется для вас с новой стороны и расскажет удивительные истории, спрятанные за фасадами.
Описание экскурсии
Из автобуса вы увидите:
- Площадь Республики с фонтаном Наяд и фасадом терм Диоклетиана
- Базилику Санта-Мария-Маджоре — услышите легенду о чудесном снегопаде, благодаря которому её построили
- Улицу Кавур и Колизей в вечерней подсветке
- Термы Каракаллы — один из крупнейших банных комплексов античности
- Большой цирк (Circo Massimo) — остановимся у смотровой площадки, откуда открывается вид на холм Палатин и дворцы императоров
- Остров Тиберина — выясните, почему он считается местом исцеления и что происходило здесь в древности
- Еврейское гетто, Трастевере и Ватиканский холм
- Замок Святого Ангела — оборонительное сооружение, мавзолей и тюрьма одновременно
- Дворец Юстиций и виллу Боргезе
Пешком вы пройдёте холм Пинчо, Испанскую лестницу, площадь Испании, улицы Бабуино и Маргута, площадь Дель Пополо. Встретите дом Феллини и церковь с работами Караваджо — место съёмок фильма «Ангелы и демоны»
Вы узнаете:
- Легенду о строительстве базилики Санта-Мария-Маджоре
- Интересные факты о термах Диоклетиана и Каракалла
- Как устроен Замок Святого Ангела
- Почему Улица Бабуино называется именно так
- Когда и зачем построили Испанскую лестницу
Организационные детали
- Экскурсия проходит на современном автобусе с панорамными окнами, кондиционером и просторными сиденьями
- Дополнительные расходы: наушники, чтобы лучше слышать гида (€3)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 17:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2343 туристов
Меня зовут Наташа, я гид в Вечном городе. Я не имею права говорить, что знаю весь Рим, ведь чтобы его изучить и целой жизни мало. Почему я выбрала именно Рим?
Входит в следующие категории Рима
