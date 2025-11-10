читать дальше

Он поражает своей красотой, историей, свободой, оптимизмом, многоголосием, смешением всего того, что, казалось бы, на первый взгляд, невозможно смешать, жаждой к жизни… Что я могу рассказать о Риме? Да очень много, от истоков основания города до наших дней и о его обитателях. Набирайтесь терпения и находите время для длительных прогулок… Почему вы должны выбрать именно меня? Потому, что я люблю этот город, потому что я захватывающий рассказчик и неудержимый оптимист. Запасайтесь временем, хорошим настроением, удобной обувью, и вы увидите мой Рим и полюбите его также, как люблю его я.