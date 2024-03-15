О Олеся Автопрогулка по семи холмам Рима Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось. Наталья нам показала множество интересных локаций и рассказала интересные факты как из истории Италии, Рима, так и из жизни итальянцев. Благодарю нашего гида, Наталью, за прекрасную экскурсию!

Y Yuliya Автопрогулка по семи холмам Рима Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории на глубоком уровне. Благодарим Наталью от лица всей моей семьи. С Рождеством 🌲🥂🍾

М Мария Главные святыни Рима Экскурсия была познавательная и захватывающая! Спасибо большое, прекрасная Елена! Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, чувствовалась любовь и глубина знаний истории данного вопроса. Отдельная благодарность Елене за тактичность и внимание. Всем, кому интересна эта тема, рекомендую!

V Vladislav Главные святыни Рима Спасибо Елене за интересную экскурсию.

Н Николай Автопрогулка по семи холмам Рима Спасибо Наталье за экскурсию. Все прошло отлично. Прекрасное знание города и истории. Очень познавательно.