Базилика Санта-Мария-Маджоре – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Базилика Санта-Мария-Маджоре» в Риме на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автопрогулка по семи холмам Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Главные святыни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Главные святыни Рима
Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю
Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Храмы Святого Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Святого Рима
Познакомиться с историей и ценнейшими реликвиями главных христианских церквей города
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 134 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось. Наталья нам показала множество интересных локаций и рассказала интересные факты как из истории Италии, Рима, так и из жизни итальянцев. Благодарю нашего гида, Наталью, за прекрасную экскурсию!
    Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилосьМне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилосьМне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось
  • Y
    Yuliya
    25 декабря 2023
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории на глубоком уровне. Благодарим Наталью от лица всей моей семьи. С Рождеством 🌲🥂🍾
    Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и историиНаталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и историиНаталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Главные святыни Рима
    Экскурсия была познавательная и захватывающая! Спасибо большое, прекрасная Елена! Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, чувствовалась любовь и глубина знаний истории данного вопроса. Отдельная благодарность Елене за тактичность и внимание. Всем, кому интересна эта тема, рекомендую!
  • V
    Vladislav
    19 июля 2023
    Главные святыни Рима
    Спасибо Елене за интересную экскурсию.
  • Н
    Николай
    28 мая 2023
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все прошло отлично. Прекрасное знание города и истории. Очень познавательно.
  • М
    Мария
    17 февраля 2023
    Главные святыни Рима
    Большая благодарность прекрасному экскурсоводу Елене от нашей семьи. Она большой профессионал влюблённая в свою работу. Мы третий раз в Риме, но с ней мы открыли этот вечный город во всем его величии и красоте. 💝
    Большая благодарность прекрасному экскурсоводу Елене от нашей семьи. Она большой профессионал влюблённая в свою работу. Мы

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Базилика Санта-Мария-Маджоре»

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  2. Пантеон
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  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Базилика Санта-Мария-Маджоре" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 282. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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