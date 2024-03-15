1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главные святыни Рима
Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю
Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Храмы Святого Рима
Познакомиться с историей и ценнейшими реликвиями главных христианских церквей города
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €134 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся15 марта 2024Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось. Наталья нам показала множество интересных локаций и рассказала интересные факты как из истории Италии, Рима, так и из жизни итальянцев. Благодарю нашего гида, Наталью, за прекрасную экскурсию!
- YYuliya25 декабря 2023Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории на глубоком уровне. Благодарим Наталью от лица всей моей семьи. С Рождеством 🌲🥂🍾
- ММария1 августа 2023Экскурсия была познавательная и захватывающая! Спасибо большое, прекрасная Елена! Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, чувствовалась любовь и глубина знаний истории данного вопроса. Отдельная благодарность Елене за тактичность и внимание. Всем, кому интересна эта тема, рекомендую!
- VVladislav19 июля 2023Спасибо Елене за интересную экскурсию.
- ННиколай28 мая 2023Спасибо Наталье за экскурсию. Все прошло отлично. Прекрасное знание города и истории. Очень познавательно.
- ММария17 февраля 2023Большая благодарность прекрасному экскурсоводу Елене от нашей семьи. Она большой профессионал влюблённая в свою работу. Мы третий раз в Риме, но с ней мы открыли этот вечный город во всем его величии и красоте. 💝
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Базилика Санта-Мария-Маджоре»
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