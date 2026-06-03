4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Итальянская столица знаменита не только античными постройками, но и стилем барокко, прекрасно передающем ее живую и хаотичную атмосферу.
Вы узнаете, почему именно Рим стал родиной барокко, что характерно для этого направления и как 500-летним творениям удаётся впечатлять нас по сей день.
Вы узнаете, почему именно Рим стал родиной барокко, что характерно для этого направления и как 500-летним творениям удаётся впечатлять нас по сей день.
Описание экскурсии
Рим эпохи барокко
Я расскажу о жизни гениев Бернини и Борромини и помогу взглянуть на Рим их глазами. Вы пройдете по улице Виа-дель-Квиринале и увидите две небольшие церкви архитекторов-соперников. Посетите площадь Барберини и посмотрите на знаменитый фонтан Треви, в котором купалась Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь».
Площадь Навона и замок Святого Ангела
Барокко — стиль, привлекающий противоречивостью, страстью, театральностью и эстетикой. Несмотря на все визуальные возможности современного мира, его произведения по-прежнему заставляют терять дар речи. Так, площадь Навона впечатлит вас своей невероятной красотой и напомнит об античном амфитеатре, который находился раньше на ее месте. А изящный мост приведет к замку Святого Ангела с прекрасным видом на Ватикан.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается вход в церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане — €2 за чел.
- Прогулка проходит в непринуждённом формате. В середине маршрута возможна короткая остановка на кофе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Repubblica
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 126 туристов
Всем привет! Меня зовут Полина, и я влюблена в Рим. Многие годы я приезжала в него как турист — и, наконец, перебралась насовсем. Я изучала историю искусства в Москве, сейчас
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия «Величественный Рим», проведенная Полиной,была очень интересной и познавательной.
Получили полное представление о стиле барокко и архитектуре этой эпохи, узнали много нового о Риме.
Полина эрудированный гид, отличный экскурсовод увлеченный своим делом. Слушать ее было легко и увлекательно, время пролетело незаметно. Благодарим!
Получили полное представление о стиле барокко и архитектуре этой эпохи, узнали много нового о Риме.
Полина эрудированный гид, отличный экскурсовод увлеченный своим делом. Слушать ее было легко и увлекательно, время пролетело незаметно. Благодарим!
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Отличная экскурсия с прекрасным содержанием! Полина нетривиально преподнесла материал, показала, казалось бы, хорошо известный Рим эпохи Барокко через интересные места и глубокий рассказ. Кроме этого, она учла все наши пожелания по скорости передвижения и узнаванию дополнительной информации по Риму.
Экскурсию рекомендуем. Спасибо, Полина!
Экскурсию рекомендуем. Спасибо, Полина!
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Прекрасно провела время в компании замечательного экскурсовода Полины!
Я была в Риме в первый раз, Полина настолько интересно рассказала про город, что я влюбилась в него просто навсегда!!! 😻❤️ Помимо того,
Я была в Риме в первый раз, Полина настолько интересно рассказала про город, что я влюбилась в него просто навсегда!!! 😻❤️ Помимо того,
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Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух гениев архитектуры: Лоренцо Бернини и Франческо Борромини. Два величайших архитектора эпохи барокко, которые работали
+2
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Мы влюбились в Полину! Для меня, разбирающейся в искусстве- это было Вау и для моей семьи, ничего не знающей о барокко- тоже супер вау! В Риме однозначно только с Полиной!
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Е
Кто хочет увидеть церкви Рима, вам сюда. Это не те известные достопримечательности, о которых знают все, это другой, но не менее красивый Рим. Экскурсия была интересная и позновательная. Полина хороший рассказчик, нам понравилось.
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