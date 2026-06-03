4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Величественный Рим

Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Итальянская столица знаменита не только античными постройками, но и стилем барокко, прекрасно передающем ее живую и хаотичную атмосферу.

Вы узнаете, почему именно Рим стал родиной барокко, что характерно для этого направления и как 500-летним творениям удаётся впечатлять нас по сей день.
5
23 отзыва
Величественный Рим
Величественный Рим
Величественный Рим

Описание экскурсии

Рим эпохи барокко

Я расскажу о жизни гениев Бернини и Борромини и помогу взглянуть на Рим их глазами. Вы пройдете по улице Виа-дель-Квиринале и увидите две небольшие церкви архитекторов-соперников. Посетите площадь Барберини и посмотрите на знаменитый фонтан Треви, в котором купалась Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь».

Площадь Навона и замок Святого Ангела

Барокко — стиль, привлекающий противоречивостью, страстью, театральностью и эстетикой. Несмотря на все визуальные возможности современного мира, его произведения по-прежнему заставляют терять дар речи. Так, площадь Навона впечатлит вас своей невероятной красотой и напомнит об античном амфитеатре, который находился раньше на ее месте. А изящный мост приведет к замку Святого Ангела с прекрасным видом на Ватикан.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается вход в церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане — €2 за чел.
  • Прогулка проходит в непринуждённом формате. В середине маршрута возможна короткая остановка на кофе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Repubblica
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 126 туристов
Всем привет! Меня зовут Полина, и я влюблена в Рим. Многие годы я приезжала в него как турист — и, наконец, перебралась насовсем. Я изучала историю искусства в Москве, сейчас
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продолжаю образование в университете Ла Сапиенца, специализируюсь на античности и эпохе барокко. На экскурсиях я не просто рассказываю об отдельных памятниках, но и раскрываю дух эпохи. С радостью покажу вам всю красоту Вечного города!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия «Величественный Рим», проведенная Полиной,была очень интересной и познавательной.
Получили полное представление о стиле барокко и архитектуре этой эпохи, узнали много нового о Риме.
Полина эрудированный гид, отличный экскурсовод увлеченный своим делом. Слушать ее было легко и увлекательно, время пролетело незаметно. Благодарим!
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Natalia
Отличная экскурсия с прекрасным содержанием! Полина нетривиально преподнесла материал, показала, казалось бы, хорошо известный Рим эпохи Барокко через интересные места и глубокий рассказ. Кроме этого, она учла все наши пожелания по скорости передвижения и узнаванию дополнительной информации по Риму.
Экскурсию рекомендуем. Спасибо, Полина!
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Валерия
Прекрасно провела время в компании замечательного экскурсовода Полины!
Я была в Риме в первый раз, Полина настолько интересно рассказала про город, что я влюбилась в него просто навсегда!!! 😻❤️ Помимо того,
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что Полина рассказала много интересного про местную культуру и искусство барокко, она также посоветовала много хороших мест, куда стоит сходить в свободное время (кафе, где дешево и вкусно можно оценить местную кухню без толп туристов, галереи, торговые центры). Отдельно хочется отметить очень грамотную речь Полины: видно, что она действительно квалифицированный искусствовед, а не просто человек, закончивший недельные курсы в интернете. Её очень интересно слушать, при этом ее рассказ (как это часто бывает с другими экскурсоводами(((не перегружен терминологией и историческими фактами! Поэтому однозначно буду рекомендовать её всем своим знакомым, и в следующий раз буду обращаться только к Полине! Спасибо Вам большое!
P.S. Полина ответила на все интересующие вопросы, в том числе и по поводу переезда в Италию)))

Прекрасно провела время в компании замечательного экскурсовода Полины!
Прекрасно провела время в компании замечательного экскурсовода Полины!
Прекрасно провела время в компании замечательного экскурсовода Полины!
Прекрасно провела время в компании замечательного экскурсовода Полины!
Прекрасно провела время в компании замечательного экскурсовода Полины!
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Марина
Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух гениев архитектуры: Лоренцо Бернини и Франческо Борромини. Два величайших архитектора эпохи барокко, которые работали
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в Риме и соперничали между собой. Мы погрузились в историю без скучных дат, информация подавалась легко и непринужденно, мы увидели удивительные места, куда сами бы никогда не заглянули! От души благодарим и рекомендуем экскурсовода! Рим- вечный город! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ С уважением, Сергей и Марина.

Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух
Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух
Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух
Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух
Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух
Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух
Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух
Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух+2
Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух
Чудесный день благодаря Полине мы провели в Риме! ❤️Теперь мы без труда сможем отличить шедевры двух
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Ерёмина
Мы влюбились в Полину! Для меня, разбирающейся в искусстве- это было Вау и для моей семьи, ничего не знающей о барокко- тоже супер вау! В Риме однозначно только с Полиной!
Мы влюбились в Полину! Для меня, разбирающейся в искусстве- это было Вау и для моей семьи,
Мы влюбились в Полину! Для меня, разбирающейся в искусстве- это было Вау и для моей семьи,
Мы влюбились в Полину! Для меня, разбирающейся в искусстве- это было Вау и для моей семьи,
Мы влюбились в Полину! Для меня, разбирающейся в искусстве- это было Вау и для моей семьи,
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Е
Кто хочет увидеть церкви Рима, вам сюда. Это не те известные достопримечательности, о которых знают все, это другой, но не менее красивый Рим. Экскурсия была интересная и позновательная. Полина хороший рассказчик, нам понравилось.
Кто хочет увидеть церкви Рима, вам сюда. Это не те известные достопримечательности, о которых знают все,
Кто хочет увидеть церкви Рима, вам сюда. Это не те известные достопримечательности, о которых знают все,
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