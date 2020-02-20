4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рим эпохи барокко

Я расскажу о жизни гениев Бернини и Борромини и помогу взглянуть на Рим их глазами. Вы пройдете по улице Виа-дель-Квиринале и увидите две небольшие церкви архитекторов-соперников. Посетите площадь Барберини и посмотрите на знаменитый фонтан Треви, в котором купалась Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь».

Площадь Навона и замок Святого Ангела

Барокко — стиль, привлекающий противоречивостью, страстью, театральностью и эстетикой. Несмотря на все визуальные возможности современного мира, его произведения по-прежнему заставляют терять дар речи. Так, площадь Навона впечатлит вас своей невероятной красотой и напомнит об античном амфитеатре, который находился раньше на ее месте. А изящный мост приведет к замку Святого Ангела с прекрасным видом на Ватикан.