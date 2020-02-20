4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Рим эпохи барокко Я расскажу о жизни гениев Бернини и Борромини и помогу взглянуть на Рим их глазами. Вы пройдете по улице Виа-дель-Квиринале и увидите две небольшие церкви архитекторов-соперников. Посетите площадь Барберини и посмотрите на знаменитый фонтан Треви, в котором купалась Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь».
Площадь Навона и замок Святого Ангела Барокко — стиль, привлекающий противоречивостью, страстью, театральностью и эстетикой. Несмотря на все визуальные возможности современного мира, его произведения по-прежнему заставляют терять дар речи. Так, площадь Навона впечатлит вас своей невероятной красотой и напомнит об античном амфитеатре, который находился раньше на ее месте. А изящный мост приведет к замку Святого Ангела с прекрасным видом на Ватикан.
Организационные детали
Прогулка проходит в непринужденном формате. В середине маршрута возможна короткая остановка на кофе.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Repubblica.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем привет! Меня зовут Полина, и я влюблена в Рим. Многие годы я приезжала в него как турист — и, наконец, перебралась насовсем. Я изучала историю искусства в Москве, сейчас продолжаю образование в университете Ла Сапиенца, специализируюсь на античности и эпохе барокко. На экскурсиях я не просто рассказываю об отдельных памятниках, но и раскрываю дух эпохи. С радостью покажу вам всю красоту Вечного города!
Экскурсия "Величественный Рим" с гидом Полиной - очень понравилась. Полина-увлеченный итальянским искусством специалист,прекрасный рассказчик(узнали множество подробностей периода барокко)и просто интеллигентный и тактичный человек.
Для тех,кто любит искусство и кому интересен кусочек нетуристического Рима, эта экскурсия понравится.
Анастасия
6 февраля 2020
Большое спасибо Полине за прекрасную экскурсию. Два с половиной часа пролетели незаметно. Посмотрели важные памятники (причём не только эпохи барокко), узнали много интересных фактов о городе. При этом Полина не перегружала информацией, слушать ее было легко и приятно, а главное - интересно. Кроме того, экскурсовод отвечала на наши все вопросы, даже на те, которые не относились маршрута.
Если хотите приятно и с интересом провести время и немного глубже всмотреться в эпоху барокко, Полина - идеальный для этого компаньон.
Сергей
21 января 2020
Экскурсовод Полина проводит экскурсию увлекательно и познавательно. Время экскурсии пролетело не заметно. Мы остались очень довольны. Узнали много интересного.
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Вам предстоит полностью погрузиться в историю Древнего Рима и посетить главные памятники античности: Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Колизей без многочасовой очереди на входе. Вы откроете для себя величайшую империю древнего мира, рассматривая сохранившиеся памятники. Приготовьтесь почувствовать дыхание тысячелетий в самом сердце Вечного города!
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере. Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
Изучить историю квартала в деталях и плениться его завораживающей атмосферой
На прогулке вы в полной мере ощутите магию самого живописного района Рима. Откроете тайны древних базилик, изучите фрески Пьетро Каваллини и услышите предание об основании ордена бенедиктинцев. Узнаете о знаменитых аристократах и увидите домик возлюбленной Рафаэля. А также поймете, что делало особенными жителей Трастевере, и познакомитесь с их самобытными традициями.
Историческая прогулка по главным местам Античного Рима
История Римской империи, которую мы изучали в школе, обычно состояла из скудного описания общего хода исторических событий. Поэтому современным людям сложно представить жизнь и образ мыслей людей Античной эпохи. А без этого невозможно увидеть Римскую цивилизацию как грандиозное историческое явление, которому не было равных по масштабам и влиянию. Заглянуть в это и есть задача экскурсии.
Путешествие по следам римских пап в Соборе Святого Петра
В одном из самых духовных мест на свете на протяжении веков случались удивительные, скандальные, забавные, любопытные и жуткие истории. На экскурсии вы откроете яркие страницы биографии Святого Престола, услышите о самых необычных папах, их святых деяниях и тёмных помыслах. И всё это — в роскошных интерьерах Собора Святого Петра, у колоннады Бернини и на пути к окутанному тайнами замку Святого Ангела.