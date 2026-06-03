4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Итальянская столица знаменита не только античными постройками, но и стилем барокко, прекрасно передающем ее живую и хаотичную атмосферу. Вы узнаете, почему именно Рим стал родиной барокко, что характерно для этого направления и как 500-летним творениям удаётся впечатлять нас по сей день.

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Описание экскурсии

Рим эпохи барокко

Я расскажу о жизни гениев Бернини и Борромини и помогу взглянуть на Рим их глазами. Вы пройдете по улице Виа-дель-Квиринале и увидите две небольшие церкви архитекторов-соперников. Посетите площадь Барберини и посмотрите на знаменитый фонтан Треви, в котором купалась Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь».

Площадь Навона и замок Святого Ангела

Барокко — стиль, привлекающий противоречивостью, страстью, театральностью и эстетикой. Несмотря на все визуальные возможности современного мира, его произведения по-прежнему заставляют терять дар речи. Так, площадь Навона впечатлит вас своей невероятной красотой и напомнит об античном амфитеатре, который находился раньше на ее месте. А изящный мост приведет к замку Святого Ангела с прекрасным видом на Ватикан.

Организационные детали