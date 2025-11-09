Мы отправляемся в эпоху, когда вера была движущей силой искусства, науки и власти. Рим тогда находился в руках иезуитов. В их храмах мы выясним, как архитектура помогала ордену завоёвывать сердца и души. Обсудим, как иезуиты боролись с врагами и плели сеть влияния по всему миру. Рассмотрим шедевры барокко и поймём, что орден изменил в облике Вечного города.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Церковь Иль-Джезу — главный храм иезуитов в стиле барокко. Вы узнаете о создании ордена и его основателе Игнатии Лойоле. Рассмотрите впечатляющий фресковый плафон и посетите капеллу Святого Игнатия, где хранятся его мощи.

Церковь Сант-Иньяцио. Попробуем увидеть купол сквозь оптическую иллюзию фрески на потолке и обсудим, как иезуиты использовали искусство и архитектуру для воздействия на чувства верующих.

Коллегия Романо — один из первых университетов, основанный иезуитами. Поговорим о том, как орден формировал систему образования и зачем внедрял астрономию, математику и естественные науки в учебные программы.

Скрытые знаки иезуитов на фасадах храмов. Расскажу, зачем орден окружал себя ореолом таинственности и сочинял о себе мистические легенды.

Выясним:

Почему иезуитов боялись и называли «солдатами папы»

Какое влияние орден оказывал на европейских монархов

Как миссионеры ордена распространяли христианство в Китае, Японии, Индии и Латинской Америке

Какие открытия они привезли из дальних стран в Европу и таким образом повлияли на её культуру

Почему деятельность иезуитов привела их к изгнанию из ряда стран и как они выживали в условиях гонений

Зачем орден продолжает существовать сегодня и как его идеи влияют на современный мир

Организационные детали