Пройти по следам ордена в сердце Рима, найти его скрытые знаки и разгадать интриги
Мы отправляемся в эпоху, когда вера была движущей силой искусства, науки и власти. Рим тогда находился в руках иезуитов. В их храмах мы выясним, как архитектура помогала ордену завоёвывать сердца и души. Обсудим, как иезуиты боролись с врагами и плели сеть влияния по всему миру. Рассмотрим шедевры барокко и поймём, что орден изменил в облике Вечного города.
Церковь Иль-Джезу — главный храм иезуитов в стиле барокко. Вы узнаете о создании ордена и его основателе Игнатии Лойоле. Рассмотрите впечатляющий фресковый плафон и посетите капеллу Святого Игнатия, где хранятся его мощи.
Церковь Сант-Иньяцио. Попробуем увидеть купол сквозь оптическую иллюзию фрески на потолке и обсудим, как иезуиты использовали искусство и архитектуру для воздействия на чувства верующих.
Коллегия Романо — один из первых университетов, основанный иезуитами. Поговорим о том, как орден формировал систему образования и зачем внедрял астрономию, математику и естественные науки в учебные программы.
Скрытые знаки иезуитов на фасадах храмов. Расскажу, зачем орден окружал себя ореолом таинственности и сочинял о себе мистические легенды.
Выясним:
Почему иезуитов боялись и называли «солдатами папы»
Какое влияние орден оказывал на европейских монархов
Как миссионеры ордена распространяли христианство в Китае, Японии, Индии и Латинской Америке
Какие открытия они привезли из дальних стран в Европу и таким образом повлияли на её культуру
Почему деятельность иезуитов привела их к изгнанию из ряда стран и как они выживали в условиях гонений
Зачем орден продолжает существовать сегодня и как его идеи влияют на современный мир
Организационные детали
Во время экскурсии сделаем перерыв на чашечку кофе в самой загадочной кофейне Рима — напитки вы оплачиваете самостоятельно
Надевайте удобную обувь и одежду, закрывающую плечи и колени (для посещения церквей)
Экскурсия подходит для взрослых и подростков от 12 лет
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Риме
Я лицензированный гид Рима и государства Ватикан с многолетним опытом работы. Моя история с Вечным городом началась в 2004 году, когда я как журналист-обозреватель ИТАР-ТАСС приехала в Италию.
С 2007 года читать дальше
итальянская столица — мой второй дом. В Государственном римском университете Tor Vergata я получила второе высшее образование по профессии историк искусства и полностью посвятила себя работе гидом.
В свободное время читаю лекции по археологии и Истории искусства в альма-матер.
Кроме экскурсий в Риме, Ватикане и римской провинции организую комфортный трансфер и сопровождение на деловых встречах с услугами переводчика.