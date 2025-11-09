Мои заказы

Величие и тайны иезуитов

Пройти по следам ордена в сердце Рима, найти его скрытые знаки и разгадать интриги
Мы отправляемся в эпоху, когда вера была движущей силой искусства, науки и власти. Рим тогда находился в руках иезуитов. В их храмах мы выясним, как архитектура помогала ордену завоёвывать сердца и души. Обсудим, как иезуиты боролись с врагами и плели сеть влияния по всему миру. Рассмотрим шедевры барокко и поймём, что орден изменил в облике Вечного города.
Величие и тайны иезуитов© Надежда
Величие и тайны иезуитов© Надежда
Величие и тайны иезуитов© Надежда
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Церковь Иль-Джезу — главный храм иезуитов в стиле барокко. Вы узнаете о создании ордена и его основателе Игнатии Лойоле. Рассмотрите впечатляющий фресковый плафон и посетите капеллу Святого Игнатия, где хранятся его мощи.

Церковь Сант-Иньяцио. Попробуем увидеть купол сквозь оптическую иллюзию фрески на потолке и обсудим, как иезуиты использовали искусство и архитектуру для воздействия на чувства верующих.

Коллегия Романо — один из первых университетов, основанный иезуитами. Поговорим о том, как орден формировал систему образования и зачем внедрял астрономию, математику и естественные науки в учебные программы.

Скрытые знаки иезуитов на фасадах храмов. Расскажу, зачем орден окружал себя ореолом таинственности и сочинял о себе мистические легенды.

Выясним:

  • Почему иезуитов боялись и называли «солдатами папы»
  • Какое влияние орден оказывал на европейских монархов
  • Как миссионеры ордена распространяли христианство в Китае, Японии, Индии и Латинской Америке
  • Какие открытия они привезли из дальних стран в Европу и таким образом повлияли на её культуру
  • Почему деятельность иезуитов привела их к изгнанию из ряда стран и как они выживали в условиях гонений
  • Зачем орден продолжает существовать сегодня и как его идеи влияют на современный мир

Организационные детали

  • Во время экскурсии сделаем перерыв на чашечку кофе в самой загадочной кофейне Рима — напитки вы оплачиваете самостоятельно
  • Надевайте удобную обувь и одежду, закрывающую плечи и колени (для посещения церквей)
  • Экскурсия подходит для взрослых и подростков от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Риме
Я лицензированный гид Рима и государства Ватикан с многолетним опытом работы. Моя история с Вечным городом началась в 2004 году, когда я как журналист-обозреватель ИТАР-ТАСС приехала в Италию. С 2007 года
читать дальше

итальянская столица — мой второй дом. В Государственном римском университете Tor Vergata я получила второе высшее образование по профессии историк искусства и полностью посвятила себя работе гидом. В свободное время читаю лекции по археологии и Истории искусства в альма-матер. Кроме экскурсий в Риме, Ватикане и римской провинции организую комфортный трансфер и сопровождение на деловых встречах с услугами переводчика.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Рим: сокровища прошлого и сердце современности
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:00
€200 за всё до 5 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
20 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€231 за всё до 4 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
Пешая
2.5 часа
-
25%
16 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
Даже наш сын остался доволен, хотя он всегда сопротивляется организованным экскурсиям
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
от €150€200 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме