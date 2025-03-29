31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Откройте для себя величие античности, великолепие Ренессанса и барокко, насладитесь произведениями великих мастеров искусства.
Почувствуйте дух времени,
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные исторические места
- 📚 Легенды и правдивые истории
- 🖼 Искусство Рафаэля и Микеланджело
- ☕ Кофе в историческом кафе
- 📸 Возможность фотографировать
- 👣 Прогулка по старым улочкам
Что можно увидеть
- Замок Святого Ангела
- Площадь Испании
- Площадь Венеции
- Капитолийский холм
- Пантеон
- Площадь Навона
Описание экскурсии
Атмосфера античного и барочного Рима: шедевры архитектуры, мраморные дворцы, фонтаны и лестницы, хранящие отпечатки веков.
Площадь Испании. Выясним, зачем построили Испанскую лестницу, где жили испанцы и французы, и почему фонтан «Баркачча» похож на полузатонувший корабль. Отдельно поговорим о гербе с пчёлами, который вы встретите в разных уголках города.
Площадь Венеции и Капитолийский холм — сердце Рима, откуда началась история города. Я расскажу о планировке холма Микеланджело, Форуме и Колизее, бурных романах Цезаря и Тита, а также о том, кто назвал Рим вечным и почему все дороги ведут сюда.
Пантеон — единственное здание античного Рима, сохранившееся полностью. Заглянем внутрь, поговорим о строительстве, посмотрим на могилу Рафаэля и красивый обряд с лепестками роз, которые сыпятся из купола.
Пьяцца Навона. Сохранив форму античного стадиона, площадь стала барочной жемчужиной. Изучим фонтан «Четырёх рек» Бернини и вспомним озёрные праздники, которые здесь устраивали.
Площадь Святого Петра, где каждое воскресенье Папа благословляет горожан.
А ещё:
- мы пройдём по узким улочкам и посетим скрытые уголки города
- посмотрим на инсулу — древнеримский многоэтажный дом
- зайдём в историческое кафе, где бывал Гоголь
- заглянем в базилику, где было первое захоронение Микеланджело
- обсудим, как жили, ели и ходили в баню в имперские времена
- посмотрим на Рим глазами писателей, художников и архитекторов
- найдём время для мороженого и кофе в уютном месте
Организационные детали
- Мы будем гулять в комфортном ритме и останавливаться у всех знаковых достопримечательностей для фото
- Я скорректирую маршрут по вашим пожеланиям
Дополнительные расходы (по желанию)
- Можно увеличить продолжительности экскурсии — детали в переписке
- Еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
За непродолжительное время узнали много нового об истории и достопримечательностях вечного города.
Экскурсовод Елена тактичная интеллигентная приятная женщина.
Маршрут был нетривиальным. Если никогда не были в Риме, подойдёт для примерного ознакомления с местностью(после экскурсу стало понятно как добраться до