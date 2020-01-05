31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

История в камне

Вы увидите уголки античного Рима, полюбуетесь архитектурой Ренессанса и барокко, прячущей полотна Рафаэля, Караваджо и Микеланджело. Услышите множество легенд и правдивых историй о римских площадях, фонтанчиках и лестницах: каждая из них связана с какими-то личностями, оставившими след в истории, будь то императоры, мещане или бродяги. От вас не укроется ни Замок Святого Ангела, ни площадь, откуда Папа каждое воскресенье благословляет всех собравшихся, ни многие другие парадные сооружения и неприметные закутки города.

Время на удовольствия

У вас будет время пофотографироваться там, где вы захотите, съесть порцию мороженого или выпить чашечку кофе. Вы пройдётесь по старым улочкам, заглянете в историческое кафе, где бывал Николай Гоголь и многие другие его знаменитые современники. На Рим вы посмотрите их глазами — через восприятие талантливых писателей, художников и архитекторов, замыслы которых воплотились в мраморе дворцов, в краске масляных полотен и в известных литературных произведениях. За эти несколько часов вы прочувствуете неповторимое очарование Вечного города.

Пункты маршрута

Площадь Испании

Вы узнаете, кому пришла идея построить Испанскую лестницу и где в Риме жили испанцы и французы. Полюбуетесь фонтаном «Баркачча» в центре площади: я расскажу, почему он имеет форму лодочки, и обращу ваше внимание на герб с пчёлками, который часто встречается в церквях и, конечно, в соборе Ватикана.

Площадь Венеции и Капитолийский холм

Эта площадь – сердце Рима – откроет двери в античный мир, расположенный у подножия Капитолийского холма. Здесь был заложен Древний Рим, и отсюда началась его история. Я расскажу о ней и о том времени, когда реконструкцией Капитолийского холма занялся великий Микеланджело. Вы также полюбуетесь открывающимся видом на Римский форум и Колизей. Услышите легенды и истории об императорах Рима, захватывающие сюжеты бурных романов Цезаря и Клеопатры, Марка Антония и Клеопатры, императора Тита и дочери иудейского царя Вериники. Узнаете, почему же все дороги ведут в Рим и кто из императоров назвал его «вечным городом».

Пантеон

В единственном сохранившемся здании Античного Рима 2 века поговорим о строительстве и создателях этого храма. Вы увидите могилу Рафаэля и узнаете о празднике, с которым связан красивый обычай падения множества лепестков роз через отверстие купола Пантеона.

Площадь Навона

Место, где скрывается многовековая история, переполненная важными событиями и интригами, украшенная легендами и пронесенная через столетия. Я расскажу, как площадь была построена на месте античного стадиона и как сохранила его форму. Вы изучите фонтан Четырёх рек работы Бернини и перенесётесь во времена, когда великолепная Навона превращалась в озеро, и ради забавы на ней даже устраивались сражения по образу навмахий, древнеримских баталий на воде, и итальянцы отмечали праздник озера.

и много другое!

Мы не раз пройдём по узким средневековым улочкам, где бурлит жизнь. Вы посмотрите на город глазами великих архитекторов и художников, воплотивших свои мечты в мраморе церквей, дворцов и фонтанов эпохи возрождения и барокко.. А ещё я расскажу, в какой базилике было первое захоронение Микеланджело, и покажу часть сохранившейся инсулы – многоэтажного дома 2 века с комнатами и квартирами, где жили древние римляне. Как протекла жизнь в императорские времена? Что ели и пили? Как ходили в баню? Эти и другие истории ждут вас на прогулке!