31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Культурное наследие Вечного города и его современный ритм на автомобильной прогулке

Елена
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Елена – ваш гид
Попав в Рим, волей-неволей чувствуешь, что каждый из нас — наследник уникальной культуры, развивавшейся в течение столетий.

Так отдадим дань этому ощущению: проедем по тем местам, которые взывают к нам через века, прикоснёмся к великой истории, но не забудем о моменте «здесь и сейчас» — будем гулять в удовольствие, наблюдая за тем, как живёт современный Рим.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии31 отзыв
4.74
Великий Рим и его легенды
Великий Рим и его легенды

Что вас ожидает

История в камне
Вы увидите уголки античного Рима, полюбуетесь архитектурой Ренессанса и барокко, прячущей полотна Рафаэля, Караваджо и Микеланджело. Услышите множество легенд и правдивых историй о римских площадях, фонтанчиках и лестницах: каждая из них связана с какими-то личностями, оставившими след в истории, будь то императоры, мещане или бродяги. От вас не укроется ни Замок Святого Ангела, ни площадь, откуда Папа каждое воскресенье благословляет всех собравшихся, ни многие другие парадные сооружения и неприметные закутки города.

Время на удовольствия
У вас будет время пофотографироваться там, где вы захотите, съесть порцию мороженого или выпить чашечку кофе. Вы пройдётесь по старым улочкам, заглянете в историческое кафе, где бывал Николай Гоголь и многие другие его знаменитые современники. На Рим вы посмотрите их глазами — через восприятие талантливых писателей, художников и архитекторов, замыслы которых воплотились в мраморе дворцов, в краске масляных полотен и в известных литературных произведениях. За эти несколько часов вы прочувствуете неповторимое очарование Вечного города.

Пункты маршрута

Площадь Испании
Вы узнаете, кому пришла идея построить Испанскую лестницу и где в Риме жили испанцы и французы. Полюбуетесь фонтаном «Баркачча» в центре площади: я расскажу, почему он имеет форму лодочки, и обращу ваше внимание на герб с пчёлками, который часто встречается в церквях и, конечно, в соборе Ватикана.

Площадь Венеции и Капитолийский холм
Эта площадь – сердце Рима – откроет двери в античный мир, расположенный у подножия Капитолийского холма. Здесь был заложен Древний Рим, и отсюда началась его история. Я расскажу о ней и о том времени, когда реконструкцией Капитолийского холма занялся великий Микеланджело. Вы также полюбуетесь открывающимся видом на Римский форум и Колизей. Услышите легенды и истории об императорах Рима, захватывающие сюжеты бурных романов Цезаря и Клеопатры, Марка Антония и Клеопатры, императора Тита и дочери иудейского царя Вериники. Узнаете, почему же все дороги ведут в Рим и кто из императоров назвал его «вечным городом».

Пантеон
В единственном сохранившемся здании Античного Рима 2 века поговорим о строительстве и создателях этого храма. Вы увидите могилу Рафаэля и узнаете о празднике, с которым связан красивый обычай падения множества лепестков роз через отверстие купола Пантеона.

Площадь Навона
Место, где скрывается многовековая история, переполненная важными событиями и интригами, украшенная легендами и пронесенная через столетия. Я расскажу, как площадь была построена на месте античного стадиона и как сохранила его форму. Вы изучите фонтан Четырёх рек работы Бернини и перенесётесь во времена, когда великолепная Навона превращалась в озеро, и ради забавы на ней даже устраивались сражения по образу навмахий, древнеримских баталий на воде, и итальянцы отмечали праздник озера.

и много другое!
Мы не раз пройдём по узким средневековым улочкам, где бурлит жизнь. Вы посмотрите на город глазами великих архитекторов и художников, воплотивших свои мечты в мраморе церквей, дворцов и фонтанов эпохи возрождения и барокко.. А ещё я расскажу, в какой базилике было первое захоронение Микеланджело, и покажу часть сохранившейся инсулы – многоэтажного дома 2 века с комнатами и квартирами, где жили древние римляне. Как протекла жизнь в императорские времена? Что ели и пили? Как ходили в баню? Эти и другие истории ждут вас на прогулке!

Организационные детали

  • Я скорректирую маршрут по вашим пожеланиям
  • Мы будем останавливаться у всех знаковых достопримечательностей, гулять, фотографировать

Дополнительные расходы

  • По вашему желанию экскурсия может быть автомобильной (в зависимости от марки автомобиля и количества человек) — доплата 20-30 евро в час
  • В воскресенье, праздничные дни и вечернее время стоимость транспорта может быть выше (уточняйте в переписке)
  • Увеличение продолжительности экскурсии (по желанию)
  • Я могу забрать вас из отеля и привезти обратно (детали уточняйте в переписке)
Великий Рим и его легенды
Великий Рим и его легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Приветствую всех! Меня зовут Елена. Проживая в Риме больше 10 лет, не перестаю им восхищаться! Я приглашаю вас совершить прогулку по этому удивительному городу и почувствовать колорит итальянской жизни!!! Мы пройдемся по узким улочкам города и дотронемся до древних стен, где перед вами откроются завораживающие руины античной цивилизации. Скрытые закоулки и тайные уголочки, которые хранят память эпохи Цезаря и Нерона. Воздух пропитан творениями Леонардо и Рафаэля. Большое кол-во церквей, где можно увидеть неповторимый стиль барокко и удивительные византийские мозаики. Огромная «коллекция» самых разных чудес.. любопытные факты, мифы и легенды, приправленные реальными событиями — все это на нашей дружественной прогулке по вечному городу. Рим не похож ни на один город Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Увидев Рим один раз, вы приютите его в своём сердце навсегда!
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 января 2020
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Гид Елена очень хорошо знает город и его историю, интересно и не скучно ведёт рассказ. Все самое главно в городе можно увидеть и узнать всего за 3-4 часа благодаря ей) Спасибо!
15 ноября 2019
Без наушников,гид бегает от места к месту(быстре бы закончить)не фото сделать, не посмотреть! Не понравилось !!!
30 октября 2019
Spasibo Elene za velikolepnyu ekskursiu!!!Poluchili bolshoe ydovolstvie!!!!
24 октября 2019
Интересная экскурсия с Еленой, лично мне немного мешали некоторые неграмотные обороты в речи типа «ихний», «за» вместо предлога «про» и т.п., но если вы не столь чувствительны к таким тонкостям, рекомендую 👌🏻
7 октября 2019
Отличная экскурсия для первого знакомства с Римом. Мы были в Риме неделю - благодаря экскурсии в начале поездки смогли потом самостоятельно еще раз обойти и уже подробней посмотреть все самые интересные для нас места.
2 августа 2019
Это идеальная экскурсия для тех, у кого в Риме немного времени и тех, кто привык эффективно и качественно проводить своё время. За 3 часа мы посмотрели основные достопримечательности и узнали очень многое об истории великого города.
Спасибо большое Елене за потрясающую экскурсию и приветливую и дружелюбную атмосферу. Отдельно хотела бы отметить, что Елена прекрасно владеет историей и по-настоящему заботится о том, чтобы её экскурсантам было комфортно и интересно: многие маршруты были проложены по тенистым улицам, мы регулярно подходили к фонтанчикам с питьевой водой, Елена с удовольствием отвечала на все наши вопросы, экскурсия была настолько увлекательной, что эти 3 часа пролетели просто в один миг.
24 июня 2019
Очень понравилась прогулка по Риму. Особенно хорошо было, что экскурсия начиналась вечером, было не жарко и к концу экскурсии мы застали вечерний Рим с подсветкой. Экскурсию проводили в день прилета, это очень помогло сориентироваться в городе и наметить планы на следующие дни. Гид Елена понравилась, отвечала на все наши вопросы. Экскурсию уже порекомендовала друзьям))
13 апреля 2019
Спасибо Елене, очень интересная и содержательная прогулка по Риму получилась!
15 марта 2019
Спасибо за интересный и познавательный маршрут. По Риму можно гулять бесконечно, особенно с таким влюбленым в этот город гидом. Было позновательно и интересно. Большое спасибо Елене. 12 летний ребенок хоть и устал от 3,5 путешествия к историческим ценностям, но еще не раз вспоминал маршрут и с удовольствием обсуждал увиденное.
12 марта 2019
Большое спасибо Елене за очень интересную подробную экскурсию. Елена спланировала так что 5 часов на ногах пролетели незаметно, где-то посидели на развалинах у Колизея, где в тишине и прохладе базилики, в кафетерии за чашечкой кофе, она не останавливаясь открывала нам историю вечного города с древних времен. Елена предупредила заранее о возможных проблемах с городским транспортом, с удовольствие отвечала на интересующие нас вопросы, получили много неоценимых советов для дальнейшего самостоятельного "освоения" города. Всем рекомендую!
Ещё 21 отзыв

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