31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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кто хочет узнать больше деталей о древнем Рима, и тем, для кого христианские святыни = не пустые слова. . Нам хотелось добавить небольшое паломничество к своим римским каникулам и это нам удалось, благодаря искусству нашего экскурсовода. Это бы настоящее погружение в другой мир, отрыв от суеты. После экскурсии мы были просто ошеломлены и перенасыщены впечатлениямм. Конечно, можно сами заранее узнать о замечательных храмах и сокровищах, которые она хранят. Но без грамотного сопровождения эти святыни могут остаться незамеченными. И здесь Елена оказала нам неоценимую помощь. Без неё мы бы, конечно, не нашли многое из тех замечательных ценностей, с которыми хотелось бы познакомиться.

Рекомендую экскурсию всем. Будет интересно и тем, кто просто хочет познакомиться с историей Рима и возникновением христианства, как важной частью этой истории. Ведь древний Рим = это не только форумы и колизей, но и первые церкви, первые святые. Елена тонко чувствует кому нужно дать лишь некоторые исторические факты, не перегружая неподготовленную публику, а кому рассказать со всеми подробностями. Поэтому люди, более воцерковленные, получат большое удовольствие от волнующего прикосновения к святыням и от общения с близким по духу человеком. Каждый найдет свое.

Хочется отметить деликатность Елены в такой непростой теме. Она знает очень много, но не старается перегрузить своими знаниями. И если заметит в людях живой интерес, то но с большим удовольствием открывает всё, что она знает. В обществе Елены мы чувствовали себя как в компании с добрым хорошим другом, который взял тебя за ручку и показал самое лучшее. Было замечательно интересно общаться, не смотря на ужасные погодные условия. Должна отметить что экскурсия наша была в конце февраля, когда был просто погодный катаклизм и Рим засыпало снегом! Но это нисколько не помешало нам. Более того, в связи с тем что наши планы резко изменились из-за погоды, Елена подстроилась под все наши изменения и сделала все максимально удобно для нас. За что мы ей очень благодарны. Это как раз то, чем ценны индивидувльные экскурсии (не все это умеют). Елена, спасибо еще раз за все.