31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Великий Рим и его легенды

Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
Экскурсия «Великий Рим и его легенды» приглашает вас на уникальное путешествие по историческим местам Рима.

Откройте для себя величие античности, великолепие Ренессанса и барокко, насладитесь произведениями великих мастеров искусства.

Почувствуйте дух времени,
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прогуливаясь по площадям и улочкам, где каждый камень хранит память о прошлом.

Ваш личный гид раскроет секреты знаменитых памятников, расскажет увлекательные истории и легенды, которые оживят древние руины и величественные сооружения.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Римом, его культурой и историей, а также насладиться атмосферой города, где каждый шаг открывает новую страницу в книге веков

4.8
36 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные исторические места
  • 📚 Легенды и правдивые истории
  • 🖼 Искусство Рафаэля и Микеланджело
  • ☕ Кофе в историческом кафе
  • 📸 Возможность фотографировать
  • 👣 Прогулка по старым улочкам
Великий Рим и его легенды
Великий Рим и его легенды
Великий Рим и его легенды

Что можно увидеть

  • Замок Святого Ангела
  • Площадь Испании
  • Площадь Венеции
  • Капитолийский холм
  • Пантеон
  • Площадь Навона

Описание экскурсии

Атмосфера античного и барочного Рима: шедевры архитектуры, мраморные дворцы, фонтаны и лестницы, хранящие отпечатки веков.

Площадь Испании. Выясним, зачем построили Испанскую лестницу, где жили испанцы и французы, и почему фонтан «Баркачча» похож на полузатонувший корабль. Отдельно поговорим о гербе с пчёлами, который вы встретите в разных уголках города.

Площадь Венеции и Капитолийский холм — сердце Рима, откуда началась история города. Я расскажу о планировке холма Микеланджело, Форуме и Колизее, бурных романах Цезаря и Тита, а также о том, кто назвал Рим вечным и почему все дороги ведут сюда.

Пантеон — единственное здание античного Рима, сохранившееся полностью. Заглянем внутрь, поговорим о строительстве, посмотрим на могилу Рафаэля и красивый обряд с лепестками роз, которые сыпятся из купола.

Пьяцца Навона. Сохранив форму античного стадиона, площадь стала барочной жемчужиной. Изучим фонтан «Четырёх рек» Бернини и вспомним озёрные праздники, которые здесь устраивали.

Площадь Святого Петра, где каждое воскресенье Папа благословляет горожан.

А ещё:

  • мы пройдём по узким улочкам и посетим скрытые уголки города
  • посмотрим на инсулу — древнеримский многоэтажный дом
  • зайдём в историческое кафе, где бывал Гоголь
  • заглянем в базилику, где было первое захоронение Микеланджело
  • обсудим, как жили, ели и ходили в баню в имперские времена
  • посмотрим на Рим глазами писателей, художников и архитекторов
  • найдём время для мороженого и кофе в уютном месте

Организационные детали

  • Мы будем гулять в комфортном ритме и останавливаться у всех знаковых достопримечательностей для фото
  • Я скорректирую маршрут по вашим пожеланиям

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Можно увеличить продолжительности экскурсии — детали в переписке
  • Еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3505 туристов
Проживаю в Риме с 2008 года и до сих пор не перестаю им восхищаться. Увлечение римской историей и архитектурой началось с римских церквей. Этот интерес привёл меня к посещению курса
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для туристических гидов по археологии и истории искусств. Теперь я могу делиться с вами информацией, которую нельзя найти в интернете. Для тех, кто интересуется христианской темой, провожу авторские экскурсии по святыням, почитаемым как в католической, так и в православной традиции. Я покажу места, где прошли апостолы и приняли мученическую смерть первые христиане. Вы поймёте, почему Рим — это земля, где духовность и история переплетаются воедино. Также предлагаю обзорные экскурсии по Риму на автомобиле — удобно, гибко, особенно в жару. Меняем локации по желанию, наслаждаемся красотой города, его античными памятниками, фонтанами и площадями — легко, с комфортом и душой.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
5
3
2
1
1
М
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по прекрасному Риму.
За непродолжительное время узнали много нового об истории и достопримечательностях вечного города.
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по прекрасному Риму.
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по прекрасному Риму.
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по прекрасному Риму.
Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию по прекрасному Риму.
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Т
Это идеальная экскурсия для тех, у кого в Риме немного времени и тех, кто привык эффективно и качественно проводить своё время. За 3 часа мы посмотрели основные достопримечательности и узнали
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очень многое об истории великого города.
Спасибо большое Елене за потрясающую экскурсию и приветливую и дружелюбную атмосферу. Отдельно хотела бы отметить, что Елена прекрасно владеет историей и по-настоящему заботится о том, чтобы её экскурсантам было комфортно и интересно: многие маршруты были проложены по тенистым улицам, мы регулярно подходили к фонтанчикам с питьевой водой, Елена с удовольствием отвечала на все наши вопросы, экскурсия была настолько увлекательной, что эти 3 часа пролетели просто в один миг.

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V
Наша экскурсия= Христианское наследие Рима. Достаточно уникальная и редкая на фоне обычных обзорных. И Елена сделала ее незабываемый. Тема экскурсии достаточно серьёзная, но, я уверена, будет интересна всем, и тем,
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кто хочет узнать больше деталей о древнем Рима, и тем, для кого христианские святыни = не пустые слова. . Нам хотелось добавить небольшое паломничество к своим римским каникулам и это нам удалось, благодаря искусству нашего экскурсовода. Это бы настоящее погружение в другой мир, отрыв от суеты. После экскурсии мы были просто ошеломлены и перенасыщены впечатлениямм. Конечно, можно сами заранее узнать о замечательных храмах и сокровищах, которые она хранят. Но без грамотного сопровождения эти святыни могут остаться незамеченными. И здесь Елена оказала нам неоценимую помощь. Без неё мы бы, конечно, не нашли многое из тех замечательных ценностей, с которыми хотелось бы познакомиться.
Рекомендую экскурсию всем. Будет интересно и тем, кто просто хочет познакомиться с историей Рима и возникновением христианства, как важной частью этой истории. Ведь древний Рим = это не только форумы и колизей, но и первые церкви, первые святые. Елена тонко чувствует кому нужно дать лишь некоторые исторические факты, не перегружая неподготовленную публику, а кому рассказать со всеми подробностями. Поэтому люди, более воцерковленные, получат большое удовольствие от волнующего прикосновения к святыням и от общения с близким по духу человеком. Каждый найдет свое.
Хочется отметить деликатность Елены в такой непростой теме. Она знает очень много, но не старается перегрузить своими знаниями. И если заметит в людях живой интерес, то но с большим удовольствием открывает всё, что она знает. В обществе Елены мы чувствовали себя как в компании с добрым хорошим другом, который взял тебя за ручку и показал самое лучшее. Было замечательно интересно общаться, не смотря на ужасные погодные условия. Должна отметить что экскурсия наша была в конце февраля, когда был просто погодный катаклизм и Рим засыпало снегом! Но это нисколько не помешало нам. Более того, в связи с тем что наши планы резко изменились из-за погоды, Елена подстроилась под все наши изменения и сделала все максимально удобно для нас. За что мы ей очень благодарны. Это как раз то, чем ценны индивидувльные экскурсии (не все это умеют). Елена, спасибо еще раз за все.

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Н
Были на экскурсии 05 февраля.
Экскурсовод Елена тактичная интеллигентная приятная женщина.
Маршрут был нетривиальным. Если никогда не были в Риме, подойдёт для примерного ознакомления с местностью(после экскурсу стало понятно как добраться до
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основных известных мест). Также подойдёт для тех, кто уже был, так как здесь город Рим предстает несколько с другой стороны. Елена показала себя как настоящего профессионала,делала акценты на интересные моменты истории города, искусства и культуры. Для тех кто имеет представление об итальянском искусстве и мастерах будет очень интересно. Для тех кто не имеет такого и не отличает Караваджо от Леонардо да Винчи)тоже подойдёт, так как экскурсовод адаптируется в своём повествовании под собеседника.

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Е
Заказали экскурсию и ни капельки не пожалели. Елена - прекрасная, очень милая и комфортная женщина, легко и очень увлекательно рассказывающая обо всех местах, по которым мы неспешно прогуливались. Я уже
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бывала в Риме, но тем не менее было интересно послушать про него от профессионала, который в обычной, ничем не примечательной церкви, вдруг показывал подлинную роспись Караваджо, к которой можно спокойно подойти, не толкаясь между туристами, которые даже не подозревают, рядом с чем они сейчас находятся. Во время нашей неспешной прогулки мы узнали не только легенды древнего Рима, но и про современную жизнь вечного города. Хочу сказать спасибо Елене за нашу очаровательную прогулку и пожелать творческих успехов!

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Vitaliy
Несмотря на дождливую погоду, Елена провела прекрасную экскурсию. Перепрыгивая лужи, и прячась от проливного дождя в храмах и небольших кафе, нам удалось посмотреть все самые интересные достопримечательности Рима. Елена прекрасный
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гид - ненавязчиво, в интересной форме и с нотками юмора она рассказывает об истории Вечного Города и интересных фактах.
Я благодарен Елене за профессионализм, хорошее настроение и отлично проведенное время в Риме!

Сразу после заказа экскурсии Елена связалась со мной, мы договорились о времени и месте встречи. За

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