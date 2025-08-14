Войдите в Колизей с билетом для прохода без очереди и откройте для себя Римский Форум и Палатинский холм, исследуя сердце Древнего Рима.
Описание билета
Что вас ждет Откройте для себя сердце Древнего Рима с приоритетным входом без очереди на некоторые из самых известных исторических достопримечательностей города. Не стойте в очередях, воспользовавшись заранее зарезервированными билетами в Колизей, Римский форум и Палатинский холм. Получите больше знаний с помощью электронного путеводителя. Посетите Колизей и воспользуйтесь возможностью пройти без очереди, чтобы вы могли исследовать это архитектурное чудо в своем собственном темпе. Продолжите свой визит к историческим чудесам Древнего Рима посещением Римского форума. Прогуляйтесь по древним улицам, которые составляли ядро столицы Римской империи. Полюбуйтесь видом на это историческое место с вершины Палатинского холма. Важная информация: Возьмите с собой:
• Паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии. Примите во внимание:
- Проверьте прогноз погоды и оденьтесь соответствующим образом.
- Фотосъемка разрешена, но съемка со вспышкой запрещена.
Стоимость входа в Колизей составляет 18 евро для взрослых и бесплатно для лиц до 18 лет. Оставшаяся сумма покрывает рекламный электронный информационный буклет, а также другие услуги и сборы за бронирование. Не подходит для:.
• Детей младше 8 лет • Людей с ограниченными возможностями передвижения • Людей в инвалидных креслах Запрещено:
Стоимость входа в Колизей составляет 18 евро для взрослых и бесплатно для лиц до 18 лет. Оставшаяся сумма покрывает рекламный электронный информационный буклет, а также другие услуги и сборы за бронирование. Не подходит для:.
Чемоданы и большие сумки • Фотографирование со вспышкой • Рюкзаки.
Ежедневно
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 63 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Римский форум
- Палатинский холм
Что включено
- Вход без очереди в Колизей (доступ на арену в зависимости от выбранной опции)
- Римский форум, запись без очереди
- Палатинский холм, вход без очереди
- Аудиогид (загружаемое мобильное приложение)
Что не входит в цену
- Наушники для аудиогида
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Piazza del Colosseo, 21, 00184 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Возьмите с собой:
- Паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии
- Примите во внимание:
- Проверьте прогноз погоды и оденьтесь соответствующим образом
- Фотосъемка разрешена, но съемка со вспышкой запрещена
- Стоимость входа в Колизей составляет 18 евро для взрослых и бесплатно для лиц до 18 лет. Оставшаяся сумма покрывает рекламный электронный информационный буклет, а также другие услуги и сборы за бронирование
- Не подходит для:
- Детей младше 8 лет
- Людей с ограниченными возможностями передвижения
- Людей в инвалидных креслах
- Запрещено:
- Чемоданы и большие сумки
- Фотографирование со вспышкой
- Рюкзаки
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катерина
14 авг 2025
Прекрасный тур с аудиогидом, который стоит посетить.
Э
Эрик
10 авг 2025
Отлично! Это того стоит
Е
Елизавета
25 июл 2025
Персонал в пункте выдачи билетов был очень любезен. У меня была бронь на 9:30, мы приехали раньше, и нас впустили в 9:15. Все было быстро и эффективно.
А
Адам
25 июн 2025
Мне очень понравилось
Н
Наталия
15 ноя 2019
Колизей. Мощь, величие…. Невероятно, как это построили??? Римский форум посещать надо с экскурсоводом или неплохой вариант- с аудиогидом.
K
KUANYSH
3 ноя 2019
Все отлично, по нашему билету мы прошли без очереди по времени, единственное НО, с детским самокатом нас не впускали, хотя он был в чехле, там был единственные охранник у турникета
С
Сергей
31 окт 2019
Экскурсия очень понравилась. Организация супер, прошли минуя очередь. Это классно. Спасибо за сервис. Всем рекомендую
R
Ruslan
28 окт 2019
Друзья, всем советую, реально экономия времени. Без очереди спокойно проходите по выделенной полосе. Очень удобно
А
Алёна
17 окт 2019
Посетили Колизей по быстрой очереди, приходить нужно в том время, которое вы выбираете при покупки билета. На следующий день посетили Римский форум и Палатинский холм уже по обычной очереди. Очень удобно, что срок действия билета 2 дня, иначе быстро бы устали.
О
Ольга
11 окт 2019
Прекрасно организованная экскурсия
L
Ljubov
30 сен 2019
Мы забронировали наш билет онлайн. Обслуживание на высоте! Рекомендуем
Д
Дарья
18 сен 2019
Очень удобно, не нужно стоять очередь. Все быстро и просто
k
konstantin
16 сен 2019
Даже жара и огромное количество туристов не испортили впечатлений от этого шедевра человеческой эволюции. Обладая хоть малейшим впечатлением уже можно вообразить, как это было тогда - в годы процветания этого
A
Andrei
27 авг 2019
Здорово, что можно выбрать время посещения и не стоять в огромной очереди! Главное, не забывать о том, что Римский форум закрывается вечером и надо успеть там погулять!
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Билеты
Палатинский холм, Римский форум, билет и мультимедийное видео
Начало: Rione X Campitelli, 00186 Рим, Италия
€40 за билет
Билеты
Входной билет на выставку Леонардо да Винчи
Начало: Via della Conciliazione, 19, 00193 Roma RM, Italia
Расписание: ежедневно 10:30 - 17:00
€16 за билет
Билеты
Входной билет в замок Сант-Анджело
Начало: Lungotevere Castello, 50, 00186 Roma RM
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:30
€35 за билет