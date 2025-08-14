Что вас ждет Откройте для себя сердце Древнего Рима с приоритетным входом без очереди на некоторые из самых известных исторических достопримечательностей города. Не стойте в очередях, воспользовавшись заранее зарезервированными билетами в Колизей, Римский форум и Палатинский холм. Получите больше знаний с помощью электронного путеводителя. Посетите Колизей и воспользуйтесь возможностью пройти без очереди, чтобы вы могли исследовать это архитектурное чудо в своем собственном темпе. Продолжите свой визит к историческим чудесам Древнего Рима посещением Римского форума. Прогуляйтесь по древним улицам, которые составляли ядро столицы Римской империи. Полюбуйтесь видом на это историческое место с вершины Палатинского холма. Важная информация: Возьмите с собой:

• Паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии. Примите во внимание:

Проверьте прогноз погоды и оденьтесь соответствующим образом.

Фотосъемка разрешена, но съемка со вспышкой запрещена.

Стоимость входа в Колизей составляет 18 евро для взрослых и бесплатно для лиц до 18 лет. Оставшаяся сумма покрывает рекламный электронный информационный буклет, а также другие услуги и сборы за бронирование. Не подходит для:.

• Детей младше 8 лет • Людей с ограниченными возможностями передвижения • Людей в инвалидных креслах Запрещено:

Чемоданы и большие сумки • Фотографирование со вспышкой • Рюкзаки.