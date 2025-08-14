Мои заказы

Входной билет с аудиогидом в Колизей, Римский форум и на Палатинский холм

Войдите в Колизей с билетом для прохода без очереди и откройте для себя Римский Форум и Палатинский холм, исследуя сердце Древнего Рима.
5
14 отзывов
Описание билета

Что вас ждет Откройте для себя сердце Древнего Рима с приоритетным входом без очереди на некоторые из самых известных исторических достопримечательностей города. Не стойте в очередях, воспользовавшись заранее зарезервированными билетами в Колизей, Римский форум и Палатинский холм. Получите больше знаний с помощью электронного путеводителя. Посетите Колизей и воспользуйтесь возможностью пройти без очереди, чтобы вы могли исследовать это архитектурное чудо в своем собственном темпе. Продолжите свой визит к историческим чудесам Древнего Рима посещением Римского форума. Прогуляйтесь по древним улицам, которые составляли ядро столицы Римской империи. Полюбуйтесь видом на это историческое место с вершины Палатинского холма. Важная информация: Возьмите с собой:

• Паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии. Примите во внимание:

  • Проверьте прогноз погоды и оденьтесь соответствующим образом.
  • Фотосъемка разрешена, но съемка со вспышкой запрещена.
Стоимость входа в Колизей составляет 18 евро для взрослых и бесплатно для лиц до 18 лет. Оставшаяся сумма покрывает рекламный электронный информационный буклет, а также другие услуги и сборы за бронирование. Не подходит для:.

• Детей младше 8 лет • Людей с ограниченными возможностями передвижения • Людей в инвалидных креслах Запрещено:

Чемоданы и большие сумки • Фотографирование со вспышкой • Рюкзаки.

Ежедневно

Забронировать эту экскурсию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колизей
  • Римский форум
  • Палатинский холм
Что включено
  • Вход без очереди в Колизей (доступ на арену в зависимости от выбранной опции)
  • Римский форум, запись без очереди
  • Палатинский холм, вход без очереди
  • Аудиогид (загружаемое мобильное приложение)
Что не входит в цену
  • Наушники для аудиогида
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Piazza del Colosseo, 21, 00184 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
К
Катерина
14 авг 2025
Прекрасный тур с аудиогидом, который стоит посетить.
Э
Эрик
10 авг 2025
Отлично! Это того стоит
Е
Елизавета
25 июл 2025
Персонал в пункте выдачи билетов был очень любезен. У меня была бронь на 9:30, мы приехали раньше, и нас впустили в 9:15. Все было быстро и эффективно.
А
Адам
25 июн 2025
Мне очень понравилось
Н
Наталия
15 ноя 2019
Колизей. Мощь, величие…. Невероятно, как это построили??? Римский форум посещать надо с экскурсоводом или неплохой вариант- с аудиогидом.
K
KUANYSH
3 ноя 2019
Все отлично, по нашему билету мы прошли без очереди по времени, единственное НО, с детским самокатом нас не впускали, хотя он был в чехле, там был единственные охранник у турникета
читать дальше

который наш самокат забрал под свою ответственность и выдал на выходе. Так что металлические предметы оставляйте дома, в Риме с этим очень строго. Хотя благодаря самокату с ребёнком мы за 2 дня практически все туристические места прошли. 1 день: Замок Святого Ангела, Ватикан и Готический квартал, 2 день: Колизей, Римский форум, Холм, фонтан Тфери, Пантеон, площадь Навона, площадь Испании.

С
Сергей
31 окт 2019
Экскурсия очень понравилась. Организация супер, прошли минуя очередь. Это классно. Спасибо за сервис. Всем рекомендую
R
Ruslan
28 окт 2019
Друзья, всем советую, реально экономия времени. Без очереди спокойно проходите по выделенной полосе. Очень удобно
А
Алёна
17 окт 2019
Посетили Колизей по быстрой очереди, приходить нужно в том время, которое вы выбираете при покупки билета. На следующий день посетили Римский форум и Палатинский холм уже по обычной очереди. Очень удобно, что срок действия билета 2 дня, иначе быстро бы устали.
О
Ольга
11 окт 2019
Прекрасно организованная экскурсия
L
Ljubov
30 сен 2019
Мы забронировали наш билет онлайн. Обслуживание на высоте! Рекомендуем
Д
Дарья
18 сен 2019
Очень удобно, не нужно стоять очередь. Все быстро и просто
k
konstantin
16 сен 2019
Даже жара и огромное количество туристов не испортили впечатлений от этого шедевра человеческой эволюции. Обладая хоть малейшим впечатлением уже можно вообразить, как это было тогда - в годы процветания этого
читать дальше

создания. А при хорошей фантазии - можно увидеть, то, чего и не было. Вот если бы нашелся в мире меценат, или просто мультимиллионер, который воссоздал бы первоначальный вид строения, оставляя нынешнее состояние для памяти. Но это только фантазия впечатленного посетителя.

A
Andrei
27 авг 2019
Здорово, что можно выбрать время посещения и не стоять в огромной очереди! Главное, не забывать о том, что Римский форум закрывается вечером и надо успеть там погулять!

Входит в следующие категории Рима

