Утро каждого итальянца начинается с чашечки ароматного кофе и мягчайшим и свежайшим круассано и мы этой традиции нарушать не будем. Мы встретимся на площади Венеции, зайдем в ближайший бар 🍹 и попивая кофеёк обсудим наш маршрут. Наша экскурсия ⛳ мной заранее спланирована, но я всегда готова учесть пожелания моих гостей и немного её подкорректировать.

Следующая наша остановка - площадь цветов с его знаменитым рынком. Мы двинемся к нему, проходя по самым живописным местам неспешной походкой, чтобы нагулять аппетит перед следующей дегустацией. По дороге я расскажу о театре Марчелло, в котором выступал нелюбимый всеми император Нерон, и о портике Оттавии, знаменитой и всеми уважаемой римлянке 1 века, и о храме Аполлона, который почитал император Август.

Мы увидим Синагогу, узнаем многострадальную историю 📖 еврейского народа. Сейчас это место пленяет своей атмосферой, своими узкими улочками, где ремесленники продают свои товары, своими запахами, доносящимися из многочисленных баров и таверн. Евреи умеют готовить и пронесли через века свои традиции и рецепты. Свернув в непримечательный переулок мы попадем на небольшую площадь, где увидим фонтан ⛲ редкой красоты-фонтан Черепах. Буквально в двух шагах пролегает нарядная улица Аренула и нырнув в очередной проулок мы окажемся в царстве запахов, разноцветных овощей, колбас и сыров, от вида которых глаза тут же разбегаются. Это любимый римлянами рынок Кампо деи Фьори, изобилующий свежайшими продуктами. Наш путь лежит к лавке, торгующей всевозможными сырами и колбасами. И пока мы будем выбирать самое-самое, хозяин лавки нам расскажет происхождение этих сыров, рецепт которых заботливо оберегается и сохраняется веками! Затем мы отведаем прошутто и салями, и не оставим без внимания знаменитое пекорино с тартуфом! И все это с бокалом красного вина!

А теперь мы прогуляемся по историческому центру и увидим площадь Фарнезе, с его великолепным дворцом и фонтанами. Затем направимся в строну реки Тибр и прогуляемся по тенистой аллее, усаженной вековыми платанами. Перед нами мост Систо, одна минута и мы в районе Трастевере на великолепной площади Трилусса, любимой молодежью. Прогулявшись по узким улочкам Трастевере, увитыми плющом и заполненными неспешными туристами, мы направимся к мосту Гарибалди, с него открываетсявид на осторов Тиберина. Сам остров 🏝️ очень живописен, на нем расположен госпиталь, церковь ⛪, крипта, дорогущий ресторан и все это на небольшой площади, имеющей двухтысячную историю.

А теперь гвоздь нашей программы! Семейный ресторанчик, о существовании которого туристы и не догадываются, поскольку он находится в лабиринте узких проулков. Рецепты здесь передают из поколения в поколение. Никаких предложений отведать лазанью, которую вы можете поесть и без меня! Здесь мы попробуем карчофи алла джуда, цветки тыквы в расплавленной моцарелле с солеными анчуасами, запеченные в кляре и горячего барашка, пожаренного на гриле(или свежайшая моццарелла).

Выбравшись из траттории в прекрасном настроении мы пробираемся узенькими улочками к площади святого Евстахия, где находится самая знаменитая кофейня Рима. Её символом является олень с крестом между рогов. Я расскажу вам красивую легенду, пока мы будем наслаждаться чашкой ароматного кофе. Рядом с кофейней находится жемчужина античной римской архитектуры — Пантеон. Мы войдем внутрь и я расскажу о шедеврах, которые он хранит.

Последняя наша остановка нам нужна, чтобы отведать самое вкусное мороженное в этих местах. На изящной маленькой площади святой Магдалены мы выберем мороженное со вкусом свежайшего щербета из инжира и молочный пломбир с малагой, сдобренные ложечкой грушево-медового джелато.

Что мы попробуем: :

1. Капуччино

2. Корнетто

3. Мягкие и твердые сыры

4. Вино 🍷, белое или красное

5. Прошутто, спек

6. Цветы дыни, запеченные в кляре

7. Молодой барашек на гриле

8. Карчофи алла джуда

9. Самый прославленный кофе в Риме

10. Любимое домашнее мороженное Джулии Робертс