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Вкусный тур по Риму

Olga S.
Olga S. – Гид из Рима
Вкусный тур по Риму
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €150 за экскурсию

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Вкусный тур по Риму
Вкусный тур по Риму

Что вы увидите

  • Площадь Венеции
  • театр Марчелло
  • храм Аполлона
  • портик Октавии
  • Синагога
  • еврейский квартал
  • фонтан черепах
  • площадь Кампо ди Фьори
  • площадь Фарнезе
  • мост Систо
  • остров Тиберина
  • площадь Трилусса
  • квартал Трастевере
  • мост Гарибалди
  • площадь ди Торре Аржентина
  • площадь святого Евстахия
  • Пантеон
  • площадь святой Магдалены
Утро каждого итальянца начинается с чашечки ароматного кофе и мягчайшим и свежайшим круассано и мы этой традиции нарушать не будем. Мы встретимся на площади Венеции, зайдем в ближайший бар 🍹 и попивая кофеёк обсудим наш маршрут. Наша экскурсия ⛳ мной заранее спланирована, но я всегда готова учесть пожелания моих гостей и немного её подкорректировать.
Следующая наша остановка - площадь цветов с его знаменитым рынком. Мы двинемся к нему, проходя по самым живописным местам неспешной походкой, чтобы нагулять аппетит перед следующей дегустацией. По дороге я расскажу о театре Марчелло, в котором выступал нелюбимый всеми император Нерон, и о портике Оттавии, знаменитой и всеми уважаемой римлянке 1 века, и о храме Аполлона, который почитал император Август.
Мы увидим Синагогу, узнаем многострадальную историю 📖 еврейского народа. Сейчас это место пленяет своей атмосферой, своими узкими улочками, где ремесленники продают свои товары, своими запахами, доносящимися из многочисленных баров и таверн. Евреи умеют готовить и пронесли через века свои традиции и рецепты. Свернув в непримечательный переулок мы попадем на небольшую площадь, где увидим фонтан ⛲ редкой красоты-фонтан Черепах. Буквально в двух шагах пролегает нарядная улица Аренула и нырнув в очередной проулок мы окажемся в царстве запахов, разноцветных овощей, колбас и сыров, от вида которых глаза тут же разбегаются. Это любимый римлянами рынок Кампо деи Фьори, изобилующий свежайшими продуктами. Наш путь лежит к лавке, торгующей всевозможными сырами и колбасами. И пока мы будем выбирать самое-самое, хозяин лавки нам расскажет происхождение этих сыров, рецепт которых заботливо оберегается и сохраняется веками! Затем мы отведаем прошутто и салями, и не оставим без внимания знаменитое пекорино с тартуфом! И все это с бокалом красного вина!
А теперь мы прогуляемся по историческому центру и увидим площадь Фарнезе, с его великолепным дворцом и фонтанами. Затем направимся в строну реки Тибр и прогуляемся по тенистой аллее, усаженной вековыми платанами. Перед нами мост Систо, одна минута и мы в районе Трастевере на великолепной площади Трилусса, любимой молодежью. Прогулявшись по узким улочкам Трастевере, увитыми плющом и заполненными неспешными туристами, мы направимся к мосту Гарибалди, с него открываетсявид на осторов Тиберина. Сам остров 🏝️ очень живописен, на нем расположен госпиталь, церковь ⛪, крипта, дорогущий ресторан и все это на небольшой площади, имеющей двухтысячную историю.
А теперь гвоздь нашей программы! Семейный ресторанчик, о существовании которого туристы и не догадываются, поскольку он находится в лабиринте узких проулков. Рецепты здесь передают из поколения в поколение. Никаких предложений отведать лазанью, которую вы можете поесть и без меня! Здесь мы попробуем карчофи алла джуда, цветки тыквы в расплавленной моцарелле с солеными анчуасами, запеченные в кляре и горячего барашка, пожаренного на гриле(или свежайшая моццарелла).
Выбравшись из траттории в прекрасном настроении мы пробираемся узенькими улочками к площади святого Евстахия, где находится самая знаменитая кофейня Рима. Её символом является олень с крестом между рогов. Я расскажу вам красивую легенду, пока мы будем наслаждаться чашкой ароматного кофе. Рядом с кофейней находится жемчужина античной римской архитектуры — Пантеон. Мы войдем внутрь и я расскажу о шедеврах, которые он хранит.
Последняя наша остановка нам нужна, чтобы отведать самое вкусное мороженное в этих местах. На изящной маленькой площади святой Магдалены мы выберем мороженное со вкусом свежайшего щербета из инжира и молочный пломбир с малагой, сдобренные ложечкой грушево-медового джелато.

Что мы попробуем: :

    1. Капуччино
    2. Корнетто
    3. Мягкие и твердые сыры
    4. Вино 🍷, белое или красное
    5. Прошутто, спек
    6. Цветы дыни, запеченные в кляре
    7. Молодой барашек на гриле
    8. Карчофи алла джуда
    9. Самый прославленный кофе в Риме
    10. Любимое домашнее мороженное Джулии Робертс
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Еда
    • вино
    • кофе и мороженное оплачивается отдельно. Кофе и круасан 4 евро
    • угощение из сыров
    • салами и прошутто 3 евро
    • бокал вина 6-7 евро
    • легкий обед в ресторане с бокалом вина 15 евро или 35
    • если заказываем горячего барашка
    • кофе 1-2 евро
    • мороженное 5. Итого расход на одного человека 35 евро
    • в случае плотного обеда 50.
    Начало
    🚩 площадь Венеции, у входа в Витториано
    Место завершения
    🏁 площадь Святой Магдалены
    Вкусный тур по Риму
    Вкусный тур по Риму
    Вкусный тур по Риму
    Вкусный тур по Риму
    Вкусный тур по Риму

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Olga S.
    Olga S.
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