7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по живописным окрестностям Рима.Вы посетите Кастель-Гандольфо с его вулканическим озером Альбано и узнаете о летней резиденции Римских пап. В Неми вас ждет клубничный рай, где

круглый год выращивают землянику и проводят фестивали. Попробуйте ягодные деликатесы и продегустируйте местные вина и ликеры на винодельне. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, транспортные расходы и дегустации оплачиваются отдельно. Если вас более 4-х человек, уточняйте цену в личном сообщении. Откройте для себя богатую историю и уникальные вкусы региона, наслаждаясь захватывающими дух панорамами и атмосферой настоящей итальянской жизни

Описание экскурсии

Кастель-Гандольфо и озеро Альбано

Вы насладитесь красотой вулканического озера Альбано и заедете в расположенный на нем живописный город Кастель-Гандольфо с население всего 9 тысяч человек. Я расскажу о местечке Альба-Лонга, которое находилось здесь раньше, и поясню, почему его называют «прародителем Рима». А еще покажу летнюю резиденцию Римских пап, построенную в XVII веке на месте бывшего замка рода Гандольфи.

Клубничный рай Неми

Городок Неми на одноименном озере еще меньше Кастель-Гандольфо — в нем живет всего 2 тысячи человек. Неми известен тем, что круглый год здесь выращивают землянику и даже проводят посвященный ей фестиваль. Вы непременно попробуете ягодные деликатесы и заглянете на винодельню, где сможете продегустировать местные вина и ликеры. Неми славится не только вкусными специалитетами, но и богатой историей — я расскажу, почему его называют «зеркалом Дианы» и куда поместили корабли императора Калигулы, обнаруженные на дне озера.

Организационные детали