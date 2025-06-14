7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Завораживающие окрестности Рима

Погрузитесь в атмосферу итальянской провинции с индивидуальной экскурсией по окрестностям Рима
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по живописным окрестностям Рима.

Вы посетите Кастель-Гандольфо с его вулканическим озером Альбано и узнаете о летней резиденции Римских пап. В Неми вас ждет клубничный рай, где
читать дальшеуменьшить

круглый год выращивают землянику и проводят фестивали. Попробуйте ягодные деликатесы и продегустируйте местные вина и ликеры на винодельне.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, транспортные расходы и дегустации оплачиваются отдельно. Если вас более 4-х человек, уточняйте цену в личном сообщении.

Откройте для себя богатую историю и уникальные вкусы региона, наслаждаясь захватывающими дух панорамами и атмосферой настоящей итальянской жизни

5
35 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные панорамы и озера
  • 🏛️ Исторические места и легенды
  • 🍓 Дегустация местных деликатесов
  • 🍷 Винодельни и дегустация вин
  • 🚗 Комфортный автомобильный трансфер
  • 🏡 Уютные старинные городки
Завораживающие окрестности Рима
Завораживающие окрестности Рима
Завораживающие окрестности Рима

Что можно увидеть

  • Вулканическое озеро Альбано
  • Город Кастель-Гандольфо
  • Летняя резиденция Римских пап
  • Городок Неми
  • Озеро Неми
  • Винодельня в Неми

Описание экскурсии

Кастель-Гандольфо и озеро Альбано

Вы насладитесь красотой вулканического озера Альбано и заедете в расположенный на нем живописный город Кастель-Гандольфо с население всего 9 тысяч человек. Я расскажу о местечке Альба-Лонга, которое находилось здесь раньше, и поясню, почему его называют «прародителем Рима». А еще покажу летнюю резиденцию Римских пап, построенную в XVII веке на месте бывшего замка рода Гандольфи.

Клубничный рай Неми

Городок Неми на одноименном озере еще меньше Кастель-Гандольфо — в нем живет всего 2 тысячи человек. Неми известен тем, что круглый год здесь выращивают землянику и даже проводят посвященный ей фестиваль. Вы непременно попробуете ягодные деликатесы и заглянете на винодельню, где сможете продегустировать местные вина и ликеры. Неми славится не только вкусными специалитетами, но и богатой историей — я расскажу, почему его называют «зеркалом Дианы» и куда поместили корабли императора Калигулы, обнаруженные на дне озера.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Opel Zafira
  • Если вас более 4-х человек, возможен трансфер на минивэне — стоимость уточняйте в переписке. Также мы можем поехать на вашем авто (в нём должно быть место для гида)
  • В стоимость не включены дегустации: 6 вин с мясной и сырной нарезкой — 18 евро, 3 вина и нарезка — 12 евро

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это
читать дальшеуменьшить

музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
1
3
2
1
Жанна
Я в восторге!! Мы часто посещаем Рим, но никогда не были в его окрестностях. И тут такая прекрасная экскурсия! Городки - чудо! Тут вам и история, и архитектура, и резиденция
читать дальшеуменьшить

Папы, прекрасные вулканические озера с завораживающими видами, дегустация прекрасных вин и земляничные десерты!! Мы были и сытые и веселые))
Отдельное спасибо Ирине за ее знания, пунктуальность, тактичность и легкий характер!! Я уверена, что мы теперь стали добрыми друзьями!!

Я в восторге!! Мы часто посещаем Рим, но никогда не были в его окрестностях. И тут
Я в восторге!! Мы часто посещаем Рим, но никогда не были в его окрестностях. И тут
Я в восторге!! Мы часто посещаем Рим, но никогда не были в его окрестностях. И тут
Я в восторге!! Мы часто посещаем Рим, но никогда не были в его окрестностях. И тут
Я в восторге!! Мы часто посещаем Рим, но никогда не были в его окрестностях. И тут
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Это было È molto bello, Molto gustoso, Molto interessante - очень красиво, очень вкусно и очень интересно. Увидели озеро Альбано в кратере вулкана и даже искупались в нем, погуляли по
читать дальшеуменьшить

улочкам маленьких городков. Напробовались всяких вкусностей, и трюфелей, и земляники в разных видах, дегустировали отличное вино. Узнали историю о поисках кораблей Калигулы. Огромное спасибо Ирине за незабываемые впечатления. Экскурсия очень понравилась.

Это было È molto bello, Molto gustoso, Molto interessante - очень красиво, очень вкусно и очень
Это было È molto bello, Molto gustoso, Molto interessante - очень красиво, очень вкусно и очень
Это было È molto bello, Molto gustoso, Molto interessante - очень красиво, очень вкусно и очень
Это было È molto bello, Molto gustoso, Molto interessante - очень красиво, очень вкусно и очень
Это было È molto bello, Molto gustoso, Molto interessante - очень красиво, очень вкусно и очень
Вам был полезен этот отзыв?
E
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Много интересных и аутентичных уголков Италии, загадочные ресторанчики и сувенирные лавки со своими секретами, подземными проходами и очень необычной коллекцией. Пробы вина и сыров, вспоминаем до сих пор. Потрясающие виды. . Это именно та экскурсия, которую не возможно организовать самим.
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Много интересных и аутентичных уголков Италии, загадочные ресторанчики и сувенирные лавки
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Много интересных и аутентичных уголков Италии, загадочные ресторанчики и сувенирные лавки
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Много интересных и аутентичных уголков Италии, загадочные ресторанчики и сувенирные лавки
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Много интересных и аутентичных уголков Италии, загадочные ресторанчики и сувенирные лавки
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Много интересных и аутентичных уголков Италии, загадочные ресторанчики и сувенирные лавки
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Много интересных и аутентичных уголков Италии, загадочные ресторанчики и сувенирные лавки
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Много интересных и аутентичных уголков Италии, загадочные ресторанчики и сувенирные лавки
Вам был полезен этот отзыв?
М
Огромное спасибо Ирине и Клаудио за эту замечательную поездку! Мы увидели и узнали столько нового и интересного! Прекрасный маршрут разработала Ирина! Уверена, что самостоятельно невозможно было бы увидеть и половины
читать дальшеуменьшить

из того, что увидели мы благодаря Ирине. Захватывающие дух виды Кастель-Гандольфо, лавочки местных мастеров с необычными предметами искусства, дегустация наивкуснейших вин, сыров и колбас, свежая лесная земляника в марте, общение с интересными людьми и много чего другого! Время пролетело незаметно. И нам, взрослым, и дочке 11 лет было очень комфортно, легко и интересно с Ириной! Надеемся еще попутешествовать с Ириной и Клаудио и открыть новые места!

Огромное спасибо Ирине и Клаудио за эту замечательную поездку! Мы увидели и узнали столько нового и
Огромное спасибо Ирине и Клаудио за эту замечательную поездку! Мы увидели и узнали столько нового и
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оказались в Риме в жаркую погоду 31, решили посмотреть экскурсию в окрестности Рима. И не прогадали. Ирина очень интересный человек и грамотный гид. Информация подана в очень понятном виде. Подробности про места, где мы побывали, были очень интересны. Советуем и экскурсию, и гида.
Оказались в Риме в жаркую погоду 31, решили посмотреть экскурсию в окрестности Рима. И не прогадали.
Оказались в Риме в жаркую погоду 31, решили посмотреть экскурсию в окрестности Рима. И не прогадали.
Оказались в Риме в жаркую погоду 31, решили посмотреть экскурсию в окрестности Рима. И не прогадали.
Оказались в Риме в жаркую погоду 31, решили посмотреть экскурсию в окрестности Рима. И не прогадали.
Оказались в Риме в жаркую погоду 31, решили посмотреть экскурсию в окрестности Рима. И не прогадали.
Оказались в Риме в жаркую погоду 31, решили посмотреть экскурсию в окрестности Рима. И не прогадали.
Оказались в Риме в жаркую погоду 31, решили посмотреть экскурсию в окрестности Рима. И не прогадали.
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все лились и лились, так хотелось все узнать! Очень было вкусно, такие уютные места были показаны, с такими приятными местными были познакомлены👍🏼 Очень советую!
Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все
Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все
Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все
Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все
Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все
Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии на «Завораживающие окрестности Рима»

Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
-
5%
98 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Начало: У вашего отеля
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от €566€595 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие в Кастель Гандольфо и Неми
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастропутешествие в Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 2 городка на берегах вулканических озёр, искупаться и попробовать местные лакомства
11 авг в 14:00
12 авг в 09:00
от €410 за всё до 4 чел.
Из Рима - в Неми, клубнично-земляничную столицу Италии
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Рима - в Неми, клубнично-земляничную столицу Италии
Побывать в местах, где зарождается dolche vita
Начало: В районе площади Республики
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от €350 за всё до 3 чел.
На вертолёте над окрестностями Рима
На вертолёте
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
На вертолёте над окрестностями Рима
Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от €650 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
от €370 за экскурсию