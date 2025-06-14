7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы насладитесь красотой вулканического озера Альбано и заедете в расположенный на нем живописный город Кастель-Гандольфо с население всего 9 тысяч человек. Я расскажу о местечке Альба-Лонга, которое находилось здесь раньше, и поясню, почему его называют «прародителем Рима». А еще покажу летнюю резиденцию Римских пап, построенную в XVII веке на месте бывшего замка рода Гандольфи.
Клубничный рай Неми
Городок Неми на одноименном озере еще меньше Кастель-Гандольфо — в нем живет всего 2 тысячи человек. Неми известен тем, что круглый год здесь выращивают землянику и даже проводят посвященный ей фестиваль. Вы непременно попробуете ягодные деликатесы и заглянете на винодельню, где сможете продегустировать местные вина и ликеры. Неми славится не только вкусными специалитетами, но и богатой историей — я расскажу, почему его называют «зеркалом Дианы» и куда поместили корабли императора Калигулы, обнаруженные на дне озера.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Opel Zafira
Если вас более 4-х человек, возможен трансфер на минивэне — стоимость уточняйте в переписке. Также мы можем поехать на вашем авто (в нём должно быть место для гида)
В стоимость не включены дегустации: 6 вин с мясной и сырной нарезкой — 18 евро, 3 вина и нарезка — 12 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это читать дальшеуменьшить
музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Жанна
Я в восторге!! Мы часто посещаем Рим, но никогда не были в его окрестностях. И тут такая прекрасная экскурсия! Городки - чудо! Тут вам и история, и архитектура, и резиденция читать дальшеуменьшить
Папы, прекрасные вулканические озера с завораживающими видами, дегустация прекрасных вин и земляничные десерты!! Мы были и сытые и веселые)) Отдельное спасибо Ирине за ее знания, пунктуальность, тактичность и легкий характер!! Я уверена, что мы теперь стали добрыми друзьями!!
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Елена
Это было È molto bello, Molto gustoso, Molto interessante - очень красиво, очень вкусно и очень интересно. Увидели озеро Альбано в кратере вулкана и даже искупались в нем, погуляли по читать дальшеуменьшить
улочкам маленьких городков. Напробовались всяких вкусностей, и трюфелей, и земляники в разных видах, дегустировали отличное вино. Узнали историю о поисках кораблей Калигулы. Огромное спасибо Ирине за незабываемые впечатления. Экскурсия очень понравилась.
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E
Elena
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Много интересных и аутентичных уголков Италии, загадочные ресторанчики и сувенирные лавки со своими секретами, подземными проходами и очень необычной коллекцией. Пробы вина и сыров, вспоминаем до сих пор. Потрясающие виды. . Это именно та экскурсия, которую не возможно организовать самим.
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М
Мария
Огромное спасибо Ирине и Клаудио за эту замечательную поездку! Мы увидели и узнали столько нового и интересного! Прекрасный маршрут разработала Ирина! Уверена, что самостоятельно невозможно было бы увидеть и половины читать дальшеуменьшить
из того, что увидели мы благодаря Ирине. Захватывающие дух виды Кастель-Гандольфо, лавочки местных мастеров с необычными предметами искусства, дегустация наивкуснейших вин, сыров и колбас, свежая лесная земляника в марте, общение с интересными людьми и много чего другого! Время пролетело незаметно. И нам, взрослым, и дочке 11 лет было очень комфортно, легко и интересно с Ириной! Надеемся еще попутешествовать с Ириной и Клаудио и открыть новые места!
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О
Олег
Оказались в Риме в жаркую погоду 31, решили посмотреть экскурсию в окрестности Рима. И не прогадали. Ирина очень интересный человек и грамотный гид. Информация подана в очень понятном виде. Подробности про места, где мы побывали, были очень интересны. Советуем и экскурсию, и гида.
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Александра
Мы очень благодарны Ирине, за такую чудесную экскурсию! Было настолько интересно, что вопросы от нас все лились и лились, так хотелось все узнать! Очень было вкусно, такие уютные места были показаны, с такими приятными местными были познакомлены👍🏼 Очень советую!
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